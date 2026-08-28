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Kia нашла замену Niro EV в лице нового электромобиля EV3 — что внутри и какова цена

Киев • УНН

 • 954 просмотра

Электрический Kia EV3 вышел на рынок США по цене от $29 890 — почти на $10 000 дешевле Niro EV. Запас хода достигает 517 км.

Kia нашла замену Niro EV в лице нового электромобиля EV3 — что внутри и какова цена

Новый Kia EV3 стал модернизированной версией снятого с производства Niro EV и примерно на 10 000 долларов дешевле, сообщает Electrek, пишет УНН.

Детали

После успеха в Европе, Великобритании и на других зарубежных рынках компактный электрический кроссовер (SUV) Kia поступил в продажу и в США, пишет издание. Цена на EV3 2027 года начинается от 29 890 долларов.

В четверг Kia объявила, что обновленный Niro 2027 года имеет такую же стартовую цену — 29 890 долларов. Niro 2027 года, как заявили в компании, будет продаваться исключительно в гибридном варианте.

2027 Kia Niro Hybrid
2027 Kia Niro Hybrid

Чон Вон-джун, вице-президент Kia Corp, заявил, что Niro — это "первый шаг Kia к электрифицированному будущему" во время брифинга для СМИ по поводу обновленного Niro Hybrid в марте.

Kia EV3 2027 года доступен в пяти комплектациях: Light, Wind, Land, GT-Line и GT, с двумя вариантами батарей.

Стандартный EV3 Light FWD, цена которого начинается от 29 890 долларов, оснащен батареей емкостью 58,3 кВт·ч, обеспечивающей, по оценке EPA, запас хода до 221 мили (355,7 километра). Модели Wind, Land, GT-Line и GT используют батарею емкостью 81,4 кВт⋅ч, которая обеспечивает запас хода до 321 мили (516,6 километра) на одном заряде.

2027 Kia EV3
2027 Kia EV3

Для сравнения, Kia Niro 2026 года стоит от 39 700 долларов, что почти на 10 000 долларов больше, чем EV3, и предлагает запас хода до 253 миль (407 километров).

Переднеприводные (FWD) варианты оснащены одним передним электродвигателем мощностью 201 лошадиная сила. Для всех вариантов, кроме модели Light, можно установить полный привод (AWD) за дополнительные 3200 долларов.

Система полного привода с двумя электродвигателями обеспечивает суммарную мощность 261 лошадиную силу, а топовая версия EV3 GT добавляет еще немного мощности, достигая 288 лошадиных сил.

Все комплектации EV3 оснащены встроенным портом NACS.

Используя быстрое зарядное устройство постоянного тока мощностью 350 кВт, стандартная батарея емкостью 58,2 кВт⋅ч может зарядиться с 10% до 80% примерно за 29 минут. Батарея увеличенной емкости 81,4 кВт·ч заряжается примерно за 31 минуту.

Внутри EV3 установлена ​​новая информационно-развлекательная система Kia ccNC (Connected Car Navigation Cockpit). Система включает почти 30-дюймовый экран, в том числе два 12,3-дюймовых экрана в панорамном изогнутом дисплее, объединяющем приборную панель и центральную информационно-развлекательную систему. Кроме того, под ним расположен отдельный 5-дюймовый сенсорный экран управления климат-контролем.

EV3 на 4,7 немного короче и немного шире, чем Niro EV. Благодаря своей специализированной платформе для электромобилей (E-GMP), EV3 предлагает столько же внутреннего пространства, сколько и Niro EV.

Kia планирует сделать недорогие электрокары прибыльными за счет объемов17.10.25, 13:41 • 3399 просмотров

Юлия Шрамко

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