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Ставка на роскошь и сокращение расходов — Porsche перестроит бизнес, готовясь к эпохе снижения продаж

Киев • УНН

 • 1840 просмотра

Porsche готовится к снижению продаж, делая ставку на премиальные модели и сокращение расходов. К 2035 году компания планирует сократить 9000 сотрудников.

Ставка на роскошь и сокращение расходов — Porsche перестроит бизнес, готовясь к эпохе снижения продаж
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Производитель спортивных автомобилей Porsche в среду заявил, что перестраивает свой бизнес с учетом будущего снижения объемов продаж. Компания рассчитывает, что повышенное внимание к моделям премиум-класса поможет восстановить рентабельность несмотря на сдержанный спрос, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Автопроизводитель, который — как и его материнская компания Volkswagen — проходит масштабную реструктуризацию для преодоления последствий вялых продаж и высоких затрат, сообщил в своем плане оздоровления бизнеса, что снизит порог безубыточности до уровня менее 200 000 автомобилей. Это значительно ниже показателя прошлого года, когда общий объем поставок составил 279 449 единиц.

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Глобальные объемы поставок Porsche уже сократились почти на 10% по сравнению с 2022 годом — периодом успешного выхода компании на биржу. Причиной стало падение спроса в Китае и введение пошлин со стороны США, что негативно повлияло на два важнейших для бренда рынка.

Во время мероприятия для инвесторов в центре разработок компании в Вайссахе генеральный директор Михаэль Лайтерс пытался убедить присутствующих, что сосредоточенность на элитных спорткарах, таких как модель 911, поможет компании восстановить позиции; также были озвучены амбициозные планы по повышению цен на 10 000 самых дорогих автомобилей Porsche.

"Мы стремимся укрепить статус Porsche как самого желанного в мире производителя спорткаров", — отметил Лайтерс, обозначая стратегию перехода в сегмент роскоши, чтобы поставить бренд в один ряд с такими производителями, как Ferrari.

Добавим

Генеральный директор, возглавивший компанию в начале года с задачей провести реструктуризацию, заявил, что в настоящее время его стратегия будет сосредоточена на сокращении расходов.

В долгосрочной перспективе Porsche планирует достичь операционной рентабельности группы на уровне 15%, хотя, согласно среднесрочному прогнозу, возвращение к двузначным показателям ожидается лишь в течение следующих пяти лет.

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В прошлом году рентабельность Porsche резко упала до 1,1%, что значительно ниже показателей на уровне 17–19%, зафиксированных во время выхода компании на биржу четыре года назад при руководстве Оливера Блуме — предшественника Лайтерса, который в настоящее время возглавляет материнскую компанию Volkswagen. Обновленная стратегия сначала обеспечила акциям рост на 5%, однако впоследствии тенденция изменилась на противоположную: по состоянию на 14:19 по Гринвичу они торговались на 1,2% ниже.

Финансовый директор Йохен Брекнер заявил, что в среднесрочной перспективе объемы продаж, как ожидается, останутся на уровне прошлого года, несмотря на резкое падение показателей в Китае.

Этот рынок, который когда-то был главным двигателем роста Porsche, в ближайшие годы, согласно прогнозам, будет составлять менее 10% общемировых продаж (для сравнения: в начале десятилетия этот показатель достигал 35%).

"Восстановление позиций в Китае в настоящее время не входит в наши планы", — отметил Лайтерс.

Porsche планирует сократить 9000 рабочих мест до 2035 года, уменьшив общую численность персонала на пятую часть, на фоне роста масштабов сокращений в немецкой автомобильной промышленности, которая испытывает давление со стороны более дешевых китайских конкурентов.

Помимо действующих программ сокращения штата и плана по уменьшению количества руководящих должностей на 40%, Лайтерс подчеркнул, что снижение затрат на разработку и сбыт сделает компанию более устойчивой.

Компания также стремится активизировать практику совместного использования платформ с брендом Audi (который также входит в группу Volkswagen) ради экономии средств.

Антонина Туманова

УНН LiteАвто
Porsche
Volkswagen
Audi
Китай
Соединённые Штаты