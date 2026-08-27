Porsche готовит ограниченную серию 911 GT3 Bergsport всего из 100 экземпляров
Киев • УНН
Porsche 1 сентября представит 911 GT3 Bergsport, созданный для альпийских дорог. Модель будут продавать только в странах Альп.
Porsche 1 сентября представит новую специальную версию 911 GT3 Bergsport, которую выпустят всего в 100 экземплярах. Автомобиль создали как дань альпийскому вождению, сообщает Autoblog, пишет УНН.
Детали
Новинка стала очередной специальной версией Porsche 911 в этом году. Над Bergsport совместно работали представительства Porsche во Франции, Италии, Австрии и Швейцарии.
Ожидается, что 911 GT3 Bergsport будут продавать только в альпийских странах Европы, а в США модель поставляться не будет. Большинство автомобилей, по предварительным данным, могли зарезервировать еще до официальной премьеры.
Автомобиль будет базироваться на 911 GT3, но получит собственные элементы дизайна и настройки. В частности, вместо стандартного большого антикрыла GT3 новинка может получить спойлер типа "утиный хвост".
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Такое решение напоминает классические Porsche Carrera RS 1970-х годов. По данным издания, прототип Bergsport могли заметить во время испытаний на Нюрбургринге несколько месяцев назад.
Porsche позиционирует модель как современную интерпретацию спортивных автомобилей для горных дорог и отсылает к гоночным "Bergspyder", которые использовались для подъема на холмы.
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