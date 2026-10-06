рф обязали выплатить ПриватБанку более 327 млн долларов за незаконную экспроприацию активов в Крыму

Фото иллюстративное

Арбитражный суд обязал россию выплатить более 327 млн долларов компенсации убытков, причинённых в результате незаконной экспроприации активов ПриватБанка в Крыму. Как сообщили в банке, эта сумма включает проценты, начисленные начиная с 18 апреля 2014 года (которые будут продолжать начисляться до полной выплаты), а также другие соответствующие расходы и издержки, понесённые ПриватБанком, передаёт УНН.

Детали

Постоянная палата третейского суда в Гааге вынесла Окончательное арбитражное решение по делу № 2015-21 в пользу ПриватБанка (далее — Банк) против россии (далее — ответчик) – в арбитражном разбирательстве, начатом банком в 2015 году в соответствии с двусторонним соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года.

Окончательное арбитражное решение является очевидной и важной победой, ставшей итогом 11-летней юридической борьбы ПриватБанка за достижение правосудия и утверждение принципа, согласно которому незаконная экспроприация должна иметь последствия. Арбитражный суд подтвердил право банка на значительную компенсацию, проценты и возмещение расходов. Мы ожидаем, что арбитражное решение будет исполнено и выплачено в полном объёме, и будем принимать все необходимые меры для обеспечения выплаты и защиты интересов банка и его стейкхолдеров – отметила Солвита Деглава, член правления по вопросам реорганизации и проблемных активов ПриватБанка.

ПриватБанк в третий раз выставил "Днепр-Арену" на аукцион

Решение основывается на предварительных выводах Арбитражного суда о том, что он обладает юрисдикцией рассматривать исковые требования ПриватБанка и что эти требования являются приемлемыми, а также о том, что ответчик нарушил статью 5 Соглашения. В окончательном решении Арбитражный суд отклонил возражения ответчика относительно незаконности инвестиций и постановил, что это не лишает суд юрисдикции и не делает исковые требования неприемлемыми, а также присудил Банку компенсацию и возмещение расходов.

Добавим

Как сообщалось ранее, до апреля 2014 года ПриватБанк осуществлял существенную операционную деятельность и хранил ценные активы на Крымском полуострове, включая кредиты, недвижимость и денежные средства. Вскоре после незаконной оккупации Крыма ответчик предпринял ряд мер, которые привели к незаконной экспроприации активов банка и прекращению его деятельности в Крыму.