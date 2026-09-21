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ПриватБанк в третий раз выставил "Днепр-Арену" на аукцион

Киев • УНН

 • 1514 просмотра

ПриватБанк продаёт "Днепр-Арену" и тренировочную базу через Prozorro. Аукцион состоится 6 октября 2026 года, стартовая цена — 140,7 млн грн.

ПриватБанк в третий раз выставил "Днепр-Арену" на аукцион

ПриватБанк в третий раз выставил на продажу одну из крупнейших и самых новых спортивных арен Украины — «Днепр-Арену» вместе с тренировочной базой.  Аукцион состоится в конце сентября через систему Prozorro. Об этом сообщили на сайте ПриватБанка, пишет УНН.

«ПриватБанк выставил на открытый аукцион в системе Прозорро.Продажи один из крупнейших спортивных объектов города Днепра — футбольный стадион „Днепр-Арена“, а также учебно-тренировочную базу. Стартовая цена лота составляет 140 701 416 гривен», — говорится в сообщении. 

Объекты были приобретены банком в счет погашения задолженности по кредитам, выданным до национализации ПриватБанка, и не используются в его основной деятельности.

Дата аукциона — 6 октября 2026 года, гарантийный взнос для участия — 7 035 070,80 гривны (5% от стартовой цены лота). Подать предложение, принять участие в аукционе и следить за ходом торгов можно на сайте Прозорро.Продажи.

Реализация стадиона «Днепр-Арена» и учебно-тренировочной базы предусмотрена Стратегией и оперативным планом управления проблемными активами, утвержденными решением Наблюдательного совета ПриватБанка .

Продажа осуществляется исключительно через открытую конкурентную процедуру, которая обеспечивает равный доступ потенциальных инвесторов к участию в аукционе и формирование рыночной цены актива по результатам торгов. 

«Важно также, что потенциальные покупатели не должны находиться под санкциями, быть связанными с юрисдикциями неприемлемо высокого риска, иметь коррупционные правонарушения, быть причастными к финансированию терроризма и отмыванию средств, быть зарегистрированными в офшорных зонах с непрозрачной структурой собственности, принадлежать олигархам и бывшим руководителям или владельцам банка», — отметили в ПриватБанке.

«Днепр-Арена» — футбольный стадион европейского класса в Днепре, рассчитанный на 31 003  зрителя, реконструированный и открытый в 2008 году. Стадион расположен по адресу: г. Днепр, ул. Херсонская, 7.

В комплекс входят футбольное поле размером 105×68 м, раздевалки, залы для разминки, тренажерный зал, тренерские комнаты, помещения для представителей СМИ и судей, VIP-ложа на 296 мест, ресторан на 550 мест и автостоянки на 19 мест для автобусов и 326 мест для автомобилей. Поле оборудовано системами подогрева и автоматического полива, а также освещением для проведения матчей в вечернее время.

Учебно-тренировочная база расположена в лесопарковой зоне жилого массива Приднепровск в городе Днепре. Она была построена в 1971 году и реконструирована в 2010-м. Местонахождение тренировочной базы: г. Днепр, пер. Михаила Дидевича, 12 и 14.

В ее состав входят три поля с искусственным и четыре поля с натуральным покрытием, крытое футбольное поле с искусственным покрытием и трибунами на 506 мест, коттеджный городок для проживания футболистов и два офисно-жилых корпуса. Также комплекс включает медико-восстановительный центр, конференц-зал, помещения для тренерского состава, бассейн, тренажерный зал, сауну и душевые.

Дополнение

«Днепр-Арена» — современный футбольный стадион в городе Днепре, открытый 14 сентября 2008 года. Вместимость арены — 31 003 места. Строительство объекта продолжалось с 2005 по 2008 год, его финансировал ФК «Днепр», который в то время принадлежал бизнесмену Игорю Коломойскому, через ПриватБанк, который в настоящее время находится под следствием по ряду обвинений. 

Почти миллиард гривен за свободу — Коломойскому продлили содержание под стражей07.08.26, 19:28 • 47400 просмотров

До 2015 года арена находилась в собственности клуба и активно использовалась для матчей Украинской Премьер-лиги, финала Кубка Украины 2009 года, а также домашних игр Лиги Европы. Однако после финансовых проблем клуба — долгов перед игроками, УЕФА и за строительство стадиона — в 2016 году начались судебные процессы.

В декабре 2016 года, после национализации ПриватБанка, стадион перешел в государственную собственность как часть активов, переданных в счет погашения долгов. ФК «Днепр» прекратил существование как профессиональная команда.

ПриватБанк неоднократно пытался продать арену, однако желающих на неё не нашлось. Впервые это произошло в 2022 году, а в последний раз — в 2025 году. 

Всего же арену пытались продать дважды. 

ПриватБанк продает крупнейший стадион Днепра – «Днепр-Арену» и тренировочную базу через Prozorro16.09.25, 17:12 • 6540 просмотров

Павел Башинский

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