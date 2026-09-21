Одессу накрыла непогода: улицы подтоплены, объявлен жёлтый уровень опасности
Киев • УНН
В Одессе и области бушует гроза с порывами ветра до 20 м/с и возможным градом. Жителей призвали оставаться в безопасных местах.
В Одессе бушует непогода — на город надвинулась гроза с шквальным ветром. Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, объявлен желтый уровень опасности, жителей призывают оставаться в безопасных местах, передает УНН.
Детали
Большая вода снова пришла в Одессу. В сети распространяются видео затопленных улиц и бешеного ветра, который сметает все на своем пути.
Желтый уровень опасности
По информации Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, до конца суток 21 сентября в Одессе и области продолжатся гроза и шквальный ветер 15–20 м/с. Местами по области возможен град.
Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, объявлен желтый уровень опасности.
Все службы предупреждены и готовы оперативно реагировать на возможные последствия непогоды. Будьте внимательны и осторожны. По возможности оставайтесь в безопасных местах и не находитесь вблизи деревьев, рекламных конструкций и линий электропередачи
Семья из пяти человек погибла в Одессе из-за непогоды: их накрыла волна01.10.25, 09:26 • 4120 просмотров