Одессу накрыла непогода: улицы подтоплены, объявлен жёлтый уровень опасности

В Одессе бушует непогода — на город надвинулась гроза с шквальным ветром. Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, объявлен желтый уровень опасности, жителей призывают оставаться в безопасных местах, передает УНН.

Детали

Большая вода снова пришла в Одессу. В сети распространяются видео затопленных улиц и бешеного ветра, который сметает все на своем пути.

Желтый уровень опасности

По информации Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, до конца суток 21 сентября в Одессе и области продолжатся гроза и шквальный ветер 15–20 м/с. Местами по области возможен град.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, объявлен желтый уровень опасности.

Все службы предупреждены и готовы оперативно реагировать на возможные последствия непогоды. Будьте внимательны и осторожны. По возможности оставайтесь в безопасных местах и не находитесь вблизи деревьев, рекламных конструкций и линий электропередачи — резюмировал Кипер.

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