Гроза
В штате Оклахома молния ударила в резервуарный парк Glenpool компании Explorer Pipeline, загорелись три резервуара с природным бензином. Компания приостановила операции, инцидент может вызвать перебои на рынке топлива.
30-летний турист из США погиб после удара молнии на Этне, поднимаясь по закрытому участку во время грозы. Еще один турист погиб в Южном Тироле, четырех испанцев эвакуировали.
12 августа в Украине переменная облачность, без осадков, кроме юго-востока, где возможны кратковременный дождь и гроза. Температура днём 21–26°, на юге и востоке до 33°, ветер северо-западный.
Синоптики прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков, за исключением западных и северных областей, где днем возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный, 7–12 м/с, температура ночью 13–18°, днем 26–31°.
В понедельник, 10 августа, на большей части территории Украины будет переменная облачность, осадков в основном не ожидается. Только на юго-востоке страны днём местами пройдёт кратковременный дождь, гроза.
По данным Укргидрометцентра, в Украине в ближайшие трое суток преимущественно без осадков, лишь местами кратковременные дожди и грозы. Температура днём повысится до 33°, но 12 августа снизится на 4–6°.
В воскресенье, 9 августа, на большей части Украины ожидается переменная облачность. Днём на востоке и юго-востоке местами пройдут кратковременный дождь и гроза, на остальной территории без осадков.
Ночью в северных и центральных областях, днём на востоке ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура будет колебаться от 12° до 33° в зависимости от региона.
Сильный ливень вызвал подтопление улиц в Буковеле на Прикарпатье. В Киевской области из-за непогоды повреждены электросети, без света остаются более 18 тысяч семей.
8 августа в Украине, кроме западных областей, пройдут дожди с грозами, местами град и шквалы. На юге и юго-востоке ожидается сильная жара до 37°.
Завтра в Украине ожидаются дожди с грозами, местами град и шквалы. Температура днём составит 24–29°, на юге до 35–37°.
В Укргидрометцентре предупредили о сильной жаре до +38° на части территории Украины. В западных областях ожидаются дожди, грозы и температура до +32°.
В пятницу на западе, севере, а также в Винницкой и Черкасской областях прогнозируются грозы с градом. Также сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.
7 августа на запад Украины придет атмосферный фронт с грозовыми дождями и снижением температуры до +24. ..+29 градусов. На остальной территории, в частности в Киеве, ожидается жара до +39 градусов, вечером возможны ливни и шквалы.
Во время регионального турнира "Кубок ФА Голока 2026" в Таиланде молния ударила в футболиста, вызвав его смерть на месте. Еще девять игроков получили травмы различной степени тяжести.
Синоптик Диденко прогнозирует, что до 7-9 августа жара в Украине спадет. В ближайшие дни температура достигнет +39...+40 градусов, а в Киеве до +35.
В ближайшие дни в Украине температура достигнет 35-38 градусов, возможны температурные рекорды. Жара спадет 7-9 августа, сменившись грозами, ливнями и градом.
В понедельник, 3 августа, в Украине будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В западных и северных областях возможны кратковременные дожди с грозами, температура днем 30-34°, на юге до 38°.
3 августа в Украине сохранится жаркая погода, в южных областях до 38 градусов. На западе и севере днём местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
В первое воскресенье августа Украина отмечает День Воздушных сил ВСУ. По новому церковному календарю чтят память первомученика Стефана, а по старому - пророка Ильи.
2 августа в Украине ожидается сухая и жаркая погода. В западных областях днем местами возможны кратковременные дожди и грозы.
На большей части Украины ожидается погода без осадков из-за поля высокого давления. На востоке и северо-востоке пройдут умеренные дожди с грозами.
В среду, 29 июля, на востоке Украины и в Сумской области ожидаются грозы. В ряде областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Синоптик Наталка Диденко прогнозирует настоящую жару в Украине в конце июля и начале августа. 29 июля на части территории ожидаются кратковременные дожди и грозы.
Во Франции лесной пожар создал пирокумулонимбус, породивший молнии и новые возгорания. Это редкое явление в Европе уничтожило 420 кв. км лесов и вынудило эвакуировать 220 000 человек.
На большей части Украины 28 июля будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, температура днем 21-26°, на юго-востоке до 29°.
В понедельник, 27 июля, в Украине ожидается сухая и жаркая погода. В западных областях днем пройдут дожди с грозами, градом и шквалами.
25 июля в Украине днем ожидаются кратковременные дожди и грозы, температура воздуха составит 21-26°. С выходных температура будет иметь тенденцию к повышению.
Украина 27 июля окажется среди самых теплых регионов Европы, где температура местами достигнет 33°. Август может отметиться наиболее жаркой по продолжительности погодой.
В субботу, 25 июля, в Украине днем +24+27 градусов, дожди ночью на севере и западе. В воскресенье температура повысится до +25+29, дожди с грозами на востоке и в Крыму.