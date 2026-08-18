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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гроза

Природное явление
Гроза — атмосферное явление, при котором между кучево-дождевыми облаками и землей возникают электрические разряды, известные как молнии, сопровождающиеся громом. Возникновение гроз провоцируется поднятием теплого влажного воздуха и образованием кучево-дождевых облаков. Грозы обычно сопровождаются дождем, мощными порывами ветра, иногда градом. Грозы могут представлять опасность для жизни людей и приводить к повреждению инфраструктуры и зданий.
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В штате Оклахома молния ударила в резервуарный парк Glenpool компании Explorer Pipeline, загорелись три резервуара с природным бензином. Компания приостановила операции, инцидент может вызвать перебои на рынке топлива.

Новости Мира • 18 августа, 02:57 • 3836 просмотра
В Италии молния убила американского туриста на вулкане Этна

30-летний турист из США погиб после удара молнии на Этне, поднимаясь по закрытому участку во время грозы. Еще один турист погиб в Южном Тироле, четырех испанцев эвакуировали.

Новости Мира • 17 августа, 21:37 • 3356 просмотра
Преимущественно сухо и до +33°: прогноз погоды на 12 августаPhoto

12 августа в Украине переменная облачность, без осадков, кроме юго-востока, где возможны кратковременный дождь и гроза. Температура днём 21–26°, на юге и востоке до 33°, ветер северо-западный.

Общество • 12 августа, 05:40 • 4192 просмотра
Местами дожди и до +31° - прогноз погоды на 11 августа

Синоптики прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков, за исключением западных и северных областей, где днем возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный, 7–12 м/с, температура ночью 13–18°, днем 26–31°.

Общество • 11 августа, 05:19 • 5012 просмотра
В Украине 10 августа ожидается переменная облачность, дожди на юго-востокеPhoto

В понедельник, 10 августа, на большей части территории Украины будет переменная облачность, осадков в основном не ожидается. Только на юго-востоке страны днём местами пройдёт кратковременный дождь, гроза.

Погода и окружающая среда • 10 августа, 03:59 • 6489 просмотра
Жара до +33° возвращается, но ненадолго — какой погоды ждать в Украине в ближайшие три дня

По данным Укргидрометцентра, в Украине в ближайшие трое суток преимущественно без осадков, лишь местами кратковременные дожди и грозы. Температура днём повысится до 33°, но 12 августа снизится на 4–6°.

Погода и окружающая среда • 9 августа, 15:37 • 59819 просмотра
9 августа в Украине переменная облачность, на востоке дожди и грозыPhoto

В воскресенье, 9 августа, на большей части Украины ожидается переменная облачность. Днём на востоке и юго-востоке местами пройдут кратковременный дождь и гроза, на остальной территории без осадков.

Погода и окружающая среда • 9 августа, 03:59 • 4402 просмотра
Грозовые дожди и до +33°: синоптики дали прогноз на 9 августа

Ночью в северных и центральных областях, днём на востоке ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура будет колебаться от 12° до 33° в зависимости от региона.

Общество • 8 августа, 12:05 • 46396 просмотра
Непогода подтопила Буковель и оставила без света часть Киевской областиVideo

Сильный ливень вызвал подтопление улиц в Буковеле на Прикарпатье. В Киевской области из-за непогоды повреждены электросети, без света остаются более 18 тысяч семей.

Общество • 8 августа, 09:09 • 4159 просмотра
В Украине 8 августа дожди с грозами, на юге жара до 37°Photo

8 августа в Украине, кроме западных областей, пройдут дожди с грозами, местами град и шквалы. На юге и юго-востоке ожидается сильная жара до 37°.

Погода и окружающая среда • 8 августа, 03:59 • 4230 просмотра
Дождливый день — завтра в Украине ожидаются грозы с градом, но на юге жара может достигнуть 37°

Завтра в Украине ожидаются дожди с грозами, местами град и шквалы. Температура днём составит 24–29°, на юге до 35–37°.

Погода и окружающая среда • 7 августа, 17:52 • 3338 просмотра
Жара спадёт, но не везде: прогноз погоды на 7 августаVideo

В Укргидрометцентре предупредили о сильной жаре до +38° на части территории Украины. В западных областях ожидаются дожди, грозы и температура до +32°.

Общество • 7 августа, 05:12 • 5371 просмотра
В Украине 7 августа ожидаются грозы, град и шквалы - ГСЧСPhoto

В пятницу на западе, севере, а также в Винницкой и Черкасской областях прогнозируются грозы с градом. Также сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Общество • 6 августа, 15:13 • 3794 просмотра
В Украину придут грозы и похолодание после жары до +39 градусов

7 августа на запад Украины придет атмосферный фронт с грозовыми дождями и снижением температуры до +24. ..+29 градусов. На остальной территории, в частности в Киеве, ожидается жара до +39 градусов, вечером возможны ливни и шквалы.

Общество • 6 августа, 13:14 • 33909 просмотра
В Таиланде футболиста убило молнией во время матча, еще девять игроков получили раненияVideo

Во время регионального турнира "Кубок ФА Голока 2026" в Таиланде молния ударила в футболиста, вызвав его смерть на месте. Еще девять игроков получили травмы различной степени тяжести.

Спорт • 5 августа, 16:59 • 3964 просмотра
"Продержаться осталось три дня" - синоптик дала прогноз, когда спадет жара

Синоптик Диденко прогнозирует, что до 7-9 августа жара в Украине спадет. В ближайшие дни температура достигнет +39...+40 градусов, а в Киеве до +35.

Общество • 4 августа, 10:54 • 3075 просмотра
Эксклюзив
Украину накрывает вторая волна аномальной жары: о чем предупреждают синоптики

В ближайшие дни в Украине температура достигнет 35-38 градусов, возможны температурные рекорды. Жара спадет 7-9 августа, сменившись грозами, ливнями и градом.

Общество • 3 августа, 16:44 • 38672 просмотра
3 августа в Украине ожидается жара до 38° и грозы на западеPhoto

В понедельник, 3 августа, в Украине будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В западных и северных областях возможны кратковременные дожди с грозами, температура днем 30-34°, на юге до 38°.

Погода и окружающая среда • 3 августа, 03:59 • 3873 просмотра
Жара до 38 градусов и грозы: какой будет погода в Украине 3 августаPhoto

3 августа в Украине сохранится жаркая погода, в южных областях до 38 градусов. На западе и севере днём местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Общество • 2 августа, 14:04 • 3957 просмотра
Что празднуют 2 августа в Украине и мире

В первое воскресенье августа Украина отмечает День Воздушных сил ВСУ. По новому церковному календарю чтят память первомученика Стефана, а по старому - пророка Ильи.

Общество • 2 августа, 03:00 • 5630 просмотра
До +37° и грозы на западе: какой будет погода в Украине 2 августа

2 августа в Украине ожидается сухая и жаркая погода. В западных областях днем местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Общество • 1 августа, 13:08 • 4053 просмотра
В Украине 29 июля переменная облачность, на востоке дожди - ГидрометцентрPhoto

На большей части Украины ожидается погода без осадков из-за поля высокого давления. На востоке и северо-востоке пройдут умеренные дожди с грозами.

Погода и окружающая среда • 29 июля, 03:59 • 4007 просмотра
Грозы накроют восток и Сумщину 29 июля - ГСЧС

В среду, 29 июля, на востоке Украины и в Сумской области ожидаются грозы. В ряде областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода и окружающая среда • 28 июля, 13:16 • 3961 просмотра
Настоящая жара накроет Украину в начале августа - синоптик

Синоптик Наталка Диденко прогнозирует настоящую жару в Украине в конце июля и начале августа. 29 июля на части территории ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Общество • 28 июля, 11:36 • 3206 просмотра
Лесной пожар во Франции создал первый в стране пирокумулюс с молниямиVideo

Во Франции лесной пожар создал пирокумулонимбус, породивший молнии и новые возгорания. Это редкое явление в Европе уничтожило 420 кв. км лесов и вынудило эвакуировать 220 000 человек.

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В Украине 28 июля похолодает: где ожидаются дожди, грозы и шквалыPhoto

На большей части Украины 28 июля будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, температура днем 21-26°, на юго-востоке до 29°.

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Жара до +32: какой будет погода в Украине 27 июляPhoto

В понедельник, 27 июля, в Украине ожидается сухая и жаркая погода. В западных областях днем пройдут дожди с грозами, градом и шквалами.

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Кратковременные дожди и до 26° тепла - прогноз погоды на 25 июляPhotoVideo

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В Украине 25-26 июля ожидается до +29 градусов и дожди в некоторых областях

В субботу, 25 июля, в Украине днем +24+27 градусов, дожди ночью на севере и западе. В воскресенье температура повысится до +25+29, дожди с грозами на востоке и в Крыму.

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