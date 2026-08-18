Жара до +33° возвращается, но ненадолго — какой погоды ждать в Украине в ближайшие три дня

По данным Укргидрометцентра, в Украине в ближайшие трое суток преимущественно без осадков, лишь местами кратковременные дожди и грозы. Температура днём повысится до 33°, но 12 августа снизится на 4–6°.