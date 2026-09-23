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Циклон с Чёрного моря принесёт ливни и штормовой ветер - прогноз погоды на 23 сентября

Киев • УНН

 • 440 просмотра

23 сентября на Левобережье ожидаются значительные дожди, грозы и порывы ветра до 20 м/с. Температура будет соответствовать сезону.

Циклон с Чёрного моря принесёт ливни и штормовой ветер - прогноз погоды на 23 сентября

Погода в Украине 23 сентября будет находиться под влиянием циклона с Чёрного моря, ожидаются дожди и штормовой ветер на части территории, температура в течение суток будет колебаться от 4 градусов выше нуля ночью до 18 градусов тепла днём. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

23 сентября циклон, который переместится с Чёрного моря, принесёт на Левобережье значительные дожди, грозы и штормовой ветер с порывами до 15-20 м/с. На остальной территории также местами будут идти дожди, но не так интенсивно. С северо-запада Европы к нам продолжит поступать холодный воздух, поэтому температурный фон будет соответствовать привычным значениям для этого периода

- сообщили синоптики.

Детали

По прогнозу, сегодня облачно с прояснениями.

Ночью на востоке и юго-востоке, днём на Левобережье страны значительные дожди, грозы; на остальной территории местами кратковременные дожди.

Ветер на Правобережье северо-западный, 5-10 м/с, на Левобережье юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, на востоке и юго-востоке страны 10-15°, днём 13-18°; в Карпатах ночью 0-5° тепла, днём 7-12°.

Засуха на фоне жары может навредить урожаю и севу озимых - Укргидрометцентр13.08.26, 11:44 • 11598 просмотров

Юлия Шрамко

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