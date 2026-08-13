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Засуха на фоне жары может навредить урожаю и севу озимых — Укргидрометцентр

Киев • УНН

 • 1106 просмотра

В Укргидрометцентре сообщили, что жара в начале августа была вызвана африканским воздухом и побила рекорды на западе. Засуха может навредить урожаю поздних культур и подготовке почвы для озимых.

Засуха на фоне жары может навредить урожаю и севу озимых — Укргидрометцентр

Жара в начале августа в Украине была вызвана африканским воздухом и в западных областях достигала рекордных значений, а усиление засухи на этом фоне может угрожать урожаю подсолнечника, кукурузы и гречихи, а также создавать неблагоприятные условия для подготовки почвы к севу озимых под урожай 2027 года, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

Детали

"Первая декада августа в Украине по отношению к климатической норме в западных областях оказалась одной из самых теплых по уровню средней декадной и максимальной температуры воздуха за весь период наблюдений", - говорится в отчете.

Среднесуточные температуры воздуха в самые жаркие дни, как указано, "превышали климатическую норму на 4-9 ℃".

"Такой температурный фон был обусловлен поступлением на территорию Украины жарких воздушных масс африканского происхождения. Во второй половине декады перемещение через западные и северные области активного холодного фронта обусловило в этом регионе кратковременное похолодание, неравномерные дожди, локальные сильные ливни с градом и шквалами", - сказано в отчете.

В первой декаде августа вследствие жаркой в большинстве дней и преимущественно сухой погоды распространялась и усиливалась атмосферно-почвенная засуха, создавались неблагоприятные агрометеорологические условия для завершения вегетации поздних сельскохозяйственных культур на всей территории страны. На площадях, где уже исчерпаны запасы продуктивной влаги, происходило преждевременное завершение вегетации поздних с/х культур. Этому способствовали и суховейные явления, которые отмечались на большей части территории страны

- сообщили в Укргидрометцентре.

"Особенно негативно такой высокий температурный режим может сказаться на урожайности подсолнечника, который находится в массовой фазе цветения; на формировании початков и наливе зерна кукурузы; на количестве зерна у гречихи, у которой продолжается формирование зерновок", - подчеркивается в отчете.

В южных областях, как указано, "наблюдалось преждевременное созревание зерна кукурузы и семян подсолнечника, из-за чего произошло уменьшение массы зерна и семян (снижение продуктивности)".

"Вследствие негативного воздействия жары на посевах поздних с/х культур отмечались потеря тургора (увядание растений) в дневные часы и засыхание растений, опадали листья и завязь, на листьях и плодах возникали солнечные ожоги", - отмечается в отчете.

В большинстве областей вследствие продолжительного дефицита осадков в течение летнего периода создавались неблагоприятные условия для подготовки почвы к севу озимых под урожай 2027 года. Прежде всего озимого рапса, оптимальные сроки сева которого приходятся на период 10-25 августа

- указали в Укргидрометцентре.

Жара в Украине побила рекорды в 13 областях с максимумом +39°07.08.26, 13:20 • 21136 просмотров

Юлия Шрамко

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Укргидрометцентр
Украина