БЭБ открывает дела на основании аналитических справок: адвокат предупредил о рисках злоупотреблений

Аналитические справки Бюро экономической безопасности могут быть основанием для начала досудебного расследования, однако сами по себе они не являются доказательствами совершения преступления. В то же время вопрос вызывает не столько существование такого механизма, сколько то, что на практике он применяется для давления на бизнес. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат Олег Шрам.

Аналитическая справка — не доказательство

Юрист подчёркивает, что сама идея создания аналитического подразделения БЭБ предполагала, что его сотрудники будут анализировать информацию и выявлять возможные признаки экономических преступлений. Однако, по словам Шрама, принципиально важно различать основание для начала расследования и доказательство вины.

Сам по себе аналитический продукт не является и не может быть доказательством чего-либо. То есть это лишь основание для начала уголовного производства - подчеркнул Шрам.

Он добавил, что одной из функций БЭБ является самостоятельное выявление уголовных правонарушений, и именно для этого аналитикам предоставлен доступ к соответствующим государственным базам данных.

В то же время, по мнению адвоката, наибольшие риски возникают не из-за самой законодательной модели, а из-за злоупотреблений при её практическом применении.

Вопрос в том, как это используется и насколько законно они это делают. Конечно, возникает очень много вопросов, когда в справке пишут то, что им нужно, или насколько объективны эти справки и используется ли это как основание - отметил Шрам.

Юрист подчеркнул, что именно к добросовестности использования этих полномочий у него возникает больше всего вопросов.

У меня есть вопросы к БЭБ относительно того, насколько добросовестно, добропорядочно, добросовестно и в соответствии с целью и задачами, которые были заложены в основу идеи, они используют предоставленные им полномочия. Есть ли в данном случае элементы злоупотребления, использования этого механизма для того, чтобы безосновательно начать уголовное производство, инициировать вмешательство в законную хозяйственную деятельность или преследовать какую-либо другую цель - пояснил Шрам.

По словам юриста, любая законодательная норма может использоваться как в соответствии с её назначением, так и вопреки ему.

Любую норму закона можно прописать, но использовать её с целью достижения какой-либо противоправной цели или прикрытия какой-либо противоправной деятельности. Поэтому здесь нужно разделять законность самой идеи и законность того, как она реализуется - подчеркнул адвокат.

Шрам, ссылаясь на собственный опыт, отмечает, что уголовные производства БЭБ, которые были открыты на основании аналитических справок, оказались неэффективными.

Аналитические выводы «под копирку»

Примером уголовного преследования на основании аналитических справок является ряд украинских авиакомпаний. БЭБ расследует дела в отношении как минимум 5 авиаперевозчиков, в частности МАУ, «Авиакомпания Константа», «Урга», Н3Operations и «Скайлайн», якобы из-за неуплаты в украинский бюджет дополнительных 15% налога с доходов нерезидентов по договорам лизинга самолётов и вертолётов. Следователи приравнивают лизинговые платежи к роялти, а воздушные суда трактуют не как транспортные средства, а как «оборудование».

Правоохранители получили аналитические выводы после того, как в 2024 году прежняя команда ГНС опубликовала статью, в которой предложила облагать лизинговые операции с транспортом у нерезидентов Украины как роялти. Документы, которые, по словам представителей авиарынка, похожи между собой и будто написаны «под копирку», легли в основу уголовных дел против авиаперевозчиков.

Однако, по мнению опрошенных УНН юристов, в ходе расследования следователи игнорируют действующие международные конвенции об избежании двойного налогообложения. Ратифицированные Верховной Радой договоры с иностранными государствами имеют приоритет над национальным законодательством и определяют, в каком государстве и по какой ставке может облагаться соответствующий доход нерезидента. Поэтому автоматическое доначисление 15% в Украине без учёта положений конкретной конвенции является как минимум спорным, подчёркивают эксперты.

Стоит отметить, что украинское налоговое законодательство в части налогообложения лизинга не менялось десятилетиями. Кроме того, по данным ГНС, авиакомпании прошли налоговые проверки, и только по результатам одной из них было установлено нарушение при налогообложении лизинга. Остальные налоговые проверки таких нарушений не выявили.

По результатам одной проверки компаний авиационной отрасли лизинговые платежи были переквалифицированы в роялти. Только одной проверки - отметила заместитель директора департамента трансфертного ценообразования Государственной налоговой службы Украины Виктория Касьян.

Однако отсутствие нарушений не помешало БЭБ открыть уголовные дела против авиакомпаний, считая, что они не уплатили 15% роялти за последние 7 лет. В то же время список авиакомпаний, к которым у правоохранителей есть претензии из-за лизинга, может расшириться в любой момент, ведь арендой пользуются около 40 авиаперевозчиков. Поэтому под ударом может оказаться вся отрасль гражданской авиации.

Как сообщал УНН, представители авиационной отрасли публично заявили о давлении со стороны Бюро экономической безопасности из-за трактовки следователями операций по лизингу воздушного транспорта как роялти, уголовных производств и попыток доначисления налогов за семь лет. По их словам, гражданская авиация оказалась под угрозой уничтожения из-за действий государственных контролирующих органов, которые могут окончательно добить компании, пережившие закрытие воздушного пространства и релокацию за границу из-за полномасштабной войны.

Формально аналитические справки БЭБ могут быть законным основанием для начала досудебного расследования, однако они не являются доказательствами совершения преступления и не могут подменять полноценное досудебное расследование. В то же время практика их использования вызывает всё больше вопросов, когда одинаковые по содержанию аналитические выводы становятся основанием для уголовного преследования бизнеса, несмотря на отсутствие устоявшейся налоговой практики, результаты проверок ГНС и положения международных конвенций. Именно поэтому ключевая проблема заключается не в самом существовании аналитического механизма, а в риске его использования как инструмента необоснованного вмешательства в хозяйственную деятельность предприятий.

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