российские сухогрузы красят в «ослепляющий» камуфляж времен Первой мировой, но от дронов это не спасает
Киев • УНН
российский сухогруз MECHTA S заметили в турецком порту с «ослепляющим» камуфляжем времен Первой мировой войны. Однако такая защита не помогает против современных беспилотников, которые используют тепловизоры.
Российский сухогруз MECHTA S из так называемого теневого флота рф заметили в турецком порту с необычным камуфляжем, напоминающим схемы маскировки кораблей времён Первой мировой войны. Об этом пишет Defense Express, сообщает УНН.
Подробности
Судно проекта 488 покрасили в хаотичные линии и фигуры разных цветов. Подобный «ослепляющий» камуфляж более 100 лет назад использовали для того, чтобы усложнить противнику определение направления движения и расстояния до корабля.
Путин пригрозил захватывать европейские суда там, где россия "сочтёт нужным"12.08.26, 13:01 • 3290 просмотров
Такой подход был рассчитан прежде всего на наблюдателей и наводчиков, которым нужно было правильно определить параметры движущейся цели. Однако против современных беспилотников это преимущество практически исчезает.
Почему камуфляж не поможет против дронов
Как отмечает Defense Express, оператор беспилотника может приблизить аппарат к судну и скорректировать его движение без необходимости точно определять направление и скорость цели на большом расстоянии.
Кроме того, современные беспилотники и безэкипажные катера могут использовать тепловизионные камеры. Они не различают цвета такого камуфляжа, а фиксируют тепловые сигнатуры объектов.
Поэтому оператор, получающий изображение с тепловизора, фактически не видит сложной окраски судна. Камуфляж может в определённой степени усложнить визуальную идентификацию, но не скрывает само судно от современных средств наблюдения.
Схожие схемы окраски российских судов фиксируют как минимум с 2023 года. По данным издания, такой камуфляж также начали использовать на отдельных военных кораблях и грузовиках на фоне регулярных атак украинских беспилотников.
"Мадяр" подтвердил работу по ещё 12 целям в рамках операции "МоЛоЧКа" по поражению теневого флота рф08.08.26, 09:51 • 5015 просмотров