Диктатор владимир путин заявил, что москва будет отвечать зеркально на захват российских судов странами Европейского союза. Соответствующее поручение он дал Министерству обороны. Действия европейских стран путин назвал пиратством и разбоем. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

"Мы видим, что власти некоторых стран, нарушая международное морское право, пытаются ограничить движение судов наших экономических операторов, мирных, хочу подчеркнуть. А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества", - заявил путин.

Ван подчеркнул, что это будет делаться не обязательно в тех акваториях, где захватывают российские суда, "а там, где уже мы сами сочтем нужным и целесообразным, в любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота".

Дополнение

Европейский союз в рамках 21-го пакета санкций против россии разрешил странам блока продавать российскую нефть и нефтепродукты, которые они изъяли из танкеров "теневого флота" рф. Новые правила ЕС также позволяют выставлять на продажу зерно, изъятое с судов.

ЕС официально дал зеленый свет 21-му пакету санкций против россии - под ударом доходы и теневой флот рф