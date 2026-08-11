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Украина соответствует минимальным требованиям фискальной прозрачности - отчёт Госдепартамента США

Киев • УНН

 • 2032 просмотра

Госдепартамент США в отчёте за 2026 год одобрил Украину за открытый доступ к бюджетным документам несмотря на войну. В то же время отмечается, что Кабмин ведёт внебюджетные счета для военных расходов без независимого аудита.

Украина соответствует минимальным требованиям фискальной прозрачности - отчёт Госдепартамента США

Государственный департамент США опубликовал отчёт о финансовой прозрачности за 2026 год, в котором отдельно говорится и об Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу отчёта.

Подробности

В тексте отчёта говорится, что Украина соответствует минимальным требованиям в сфере финансовой прозрачности, а также выражается одобрение Киеву за обеспечение открытого доступа к основным бюджетным документам, их надёжности и детализации даже в условиях ведения военных действий.

Несмотря на военное положение, объявленное из-за российской вооружённой агрессии и оккупации части территорий, Украина добилась значительного прогресса и, несмотря на чрезвычайные обстоятельства, сохранила уровень прозрачности, который был относительно стабильным по сравнению с предыдущими периодами обзора. Правительство обеспечило широкий и лёгкий доступ общественности к бюджету и информации о долговых обязательствах, в частности в Интернете, а также полностью восстановило среднесрочное бюджетирование. Бюджетные документы давали в значительной степени полное представление о запланированных расходах и доходах правительства

- говорится в отчёте.

В то же время в тексте отчёта сказано, что Кабинет министров Украины продолжал вести внебюджетные счета, связанные с военными расходами, которые не подлежат независимому аудиту.

К мерам, которые Украина могла бы принять для повышения финансовой прозрачности, относится ликвидация внебюджетных счетов или обеспечение их надлежащего аудита и надзора

- говорится в тексте отчёта.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка продаёт Европейскому союзу вооружение, которое затем передаётся Украине. Он объяснил низкие поставки боеприпасов решениями Джо Байдена, который выделил Украине 300 миллиардов долларов.

Евгений Устименко

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Киев