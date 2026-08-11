Башара Асада приговорили в Сирии к смертной казни

$44.830.0751.780.17
ukenru
08:18 • 5206 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в орске
06:00 • 15720 просмотра
В Палате представителей США начали продвижение «адских» санкций против РФ и Ирана
04:38 • 26741 просмотра
Число погибших из-за ночной атаки россиян на Запорожье возросло до шести
10 августа, 23:16 • 48812 просмотра
После атаки россиян по Запорожью погибли пять человек, еще 20 получили ранения
10 августа, 21:42 • 50765 просмотра
Россия атакует Киев баллистическими ракетами, в Запорожье продолжается комбинированный удар
10 августа, 19:30 • 49716 просмотра
Нацбанк вводит смягчение валютных ограничений: как изменятся лимиты
10 августа, 17:50 • 57502 просмотра
В Одесской области во время выполнения боевого задания потерян истребитель МиГ-29, пилот катапультировался
10 августа, 14:42 • 55495 просмотра
На АЗС Киевской области будут усиливать меры безопасности и обустраивать укрытия — Ткаченко
10 августа, 13:51 • 88535 просмотра
Украина превратилась в бесценный источник военных технологий и стала конкурентом на мировом рынке вооружений
10 августа, 13:26 • 34932 просмотра
Украинские спасатели во Франции остановили лесной пожар, который угрожал населенному пунктуPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+28°
3.4м/с
38%
749мм
Популярные новости
В Крыму арестовали экс-депутата «Единой России», во дворе которого нашли тело 12-летней школьницы11 августа, 00:40 • 10806 просмотра
Трамп вновь оказывает давление на ФРС, пытаясь влиять на политику в отношении ставок11 августа, 01:17 • 12744 просмотра
Финляндия не могла отказаться передавать Украине ракеты Patriot, поскольку никогда ими не располагала — Defense Express11 августа, 01:37 • 13324 просмотра
На нефтеперерабатывающем заводе «Роснефти» в Хабаровском крае вспыхнул пожарPhotoVideo11 августа, 01:50 • 21768 просмотра
Свитолина победила россиянку Александрову и вышла в полуфинал турнира в ТоронтоPhoto11 августа, 02:15 • 20273 просмотра
публикации
Первый еврокубок сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" — "Астон Вилла" Photo08:23 • 2338 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 103452 просмотра
Украина превратилась в бесценный источник военных технологий и стала конкурентом на мировом рынке вооружений10 августа, 13:51 • 88530 просмотра
Общественный совет при Минфине инициирует налоговое разъяснение по лизингу воздушных судов
Эксклюзив
10 августа, 11:23 • 67638 просмотра
Новолуние и пик Персеид: почему ночь на 13 августа станет одной из лучших для астрофотографии10 августа, 10:09 • 90232 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Шевченко
Линдси Грэм
Марк Цукерберг
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Турция
Анкара
Реклама
УНН Lite
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 103452 просмотра
"Одиссея" стала самым кассовым фильмом НоланаVideo10 августа, 13:45 • 68569 просмотра
Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта9 августа, 09:54 • 78293 просмотра
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 145409 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 164215 просмотра
Актуальное
Шахед-136
MIM-104 Patriot
9К720 Искандер
The Washington Post
Facebook

Башара Асада приговорили в Сирии к смертной казни

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Бывшего президента Сирии Башара аль-Асада и экс-главу политической безопасности Атефа Наджиба приговорили к смертной казни. Их признали виновными в убийствах и пытках во время гражданской войны.

Башара Асада приговорили в Сирии к смертной казни

Бывший президент Сирии Башар аль-Асад и Атеф Наджиб, бывший руководитель политической безопасности в южной сирийской провинции Дераа, были приговорены к смертной казни после того, как их признали виновными в преступлениях, совершённых во время гражданской войны в стране, сообщает Al Jazeera, пишет УНН.

Подробности

Во вторник Уголовный суд в Дамаске признал Асада виновным в преднамеренном убийстве, тогда как Наджиб был осуждён за преднамеренное убийство и пытки.

Суд признал, что преступления, совершённые правительством Асада в провинции Дераа в 2011 году, являются преступлениями против человечности.

Сирия отметила год после свержения режима Асада: страна строит новое будущее09.12.25, 01:35 • 4907 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Дамаск
Башар Асад
Сирия