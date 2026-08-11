Башара Асада приговорили в Сирии к смертной казни
Киев • УНН
Бывшего президента Сирии Башара аль-Асада и экс-главу политической безопасности Атефа Наджиба приговорили к смертной казни. Их признали виновными в убийствах и пытках во время гражданской войны.
Бывший президент Сирии Башар аль-Асад и Атеф Наджиб, бывший руководитель политической безопасности в южной сирийской провинции Дераа, были приговорены к смертной казни после того, как их признали виновными в преступлениях, совершённых во время гражданской войны в стране, сообщает Al Jazeera, пишет УНН.
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Во вторник Уголовный суд в Дамаске признал Асада виновным в преднамеренном убийстве, тогда как Наджиб был осуждён за преднамеренное убийство и пытки.
Суд признал, что преступления, совершённые правительством Асада в провинции Дераа в 2011 году, являются преступлениями против человечности.
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