Башара Асада приговорили в Сирии к смертной казни

Бывший президент Сирии Башар аль-Асад и Атеф Наджиб, бывший руководитель политической безопасности в южной сирийской провинции Дераа, были приговорены к смертной казни после того, как их признали виновными в преступлениях, совершённых во время гражданской войны в стране, сообщает Al Jazeera, пишет УНН.

Подробности

Во вторник Уголовный суд в Дамаске признал Асада виновным в преднамеренном убийстве, тогда как Наджиб был осуждён за преднамеренное убийство и пытки.

Суд признал, что преступления, совершённые правительством Асада в провинции Дераа в 2011 году, являются преступлениями против человечности.

Сирия отметила год после свержения режима Асада: страна строит новое будущее