Сирия отметила год после свержения режима Асада: страна строит новое будущее

В понедельник, 8 декабря, Сирия отметила первую годовщину свержения режима Башара Асада. В стране прошли официальные мероприятия, в частности на центральной площади Омейядов в Дамаске, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Отмечается, что нынешний лидер страны, президент Ахмед аль-Шараа, заявил большой толпе сторонников, что его правительство "изложило четкое видение новой Сирии как государства, которое смотрит в перспективное будущее", назвав это историческим разрывом с "темной главой".

С севера на юг и с востока на запад, если на то будет воля Божья, мы отстроим сильную Сирию со структурой, соответствующей ее настоящему и прошлому - сказал он.

По его словам, переходный период под его руководством продлится еще четыре года, чтобы создать институты, законы и новую конституцию, которая будет вынесена на публичное голосование, после чего в стране пройдут выборы.

Издание указывает, что аль-Шараа имеет широкие полномочия согласно временной конституции, утвержденной в марте. В октябре власти организовали непрямое голосование для формирования парламента, но шариат еще не избрал треть из 210 членов.

Справка

Башар Асад бежал из Сирии в Россию год назад, когда повстанцы аль-Шараа захватили Дамаск после восьмидневного блицкрига в стране, положив конец его правлению спустя более 13 лет после того, как восстание переросло в ожесточенную гражданскую войну.

Новый лидер ввел большие реформы, благодаря которым изменились внешние отношения Сирии. В частности, аль-Шараа наладил отношения с США, заручился поддержкой арабских стран Персидского залива и Турции, а также отвернулся от сторонников Асада – Ирана и России. Разрушительные западные санкции в основном были сняты.

