19:50 • 6780 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
18:20 • 13424 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 15500 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 21289 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 22698 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 28389 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 35179 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 33038 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28 • 18257 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 34016 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Дипломатка

Сирия отметила год после свержения режима Асада: страна строит новое будущее

Киев • УНН

 • 236 просмотра

Сирия отметила первую годовщину свержения режима Башара Асада официальными мероприятиями, где президент Ахмед аль-Шараа заявил о «четком видении новой Сирии». Переходный период под его руководством продлится четыре года для создания институтов, законов и новой конституции.

Сирия отметила год после свержения режима Асада: страна строит новое будущее

В понедельник, 8 декабря, Сирия отметила первую годовщину свержения режима Башара Асада. В стране прошли официальные мероприятия, в частности на центральной площади Омейядов в Дамаске, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Отмечается, что нынешний лидер страны, президент Ахмед аль-Шараа, заявил большой толпе сторонников, что его правительство "изложило четкое видение новой Сирии как государства, которое смотрит в перспективное будущее", назвав это историческим разрывом с "темной главой".

С севера на юг и с востока на запад, если на то будет воля Божья, мы отстроим сильную Сирию со структурой, соответствующей ее настоящему и прошлому

- сказал он.

По его словам, переходный период под его руководством продлится еще четыре года, чтобы создать институты, законы и новую конституцию, которая будет вынесена на публичное голосование, после чего в стране пройдут выборы.

Издание указывает, что аль-Шараа имеет широкие полномочия согласно временной конституции, утвержденной в марте. В октябре власти организовали непрямое голосование для формирования парламента, но шариат еще не избрал треть из 210 членов.

Справка

Башар Асад бежал из Сирии в Россию год назад, когда повстанцы аль-Шараа захватили Дамаск после восьмидневного блицкрига в стране, положив конец его правлению спустя более 13 лет после того, как восстание переросло в ожесточенную гражданскую войну.

Новый лидер ввел большие реформы, благодаря которым изменились внешние отношения Сирии. В частности, аль-Шараа наладил отношения с США, заручился поддержкой арабских стран Персидского залива и Турции, а также отвернулся от сторонников Асада – Ирана и России. Разрушительные западные санкции в основном были сняты.

Вадим Хлюдзинский

