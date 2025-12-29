$42.060.13
Зеленский назвал условия отмены военного положения
04:39 • 15158 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 33888 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 40437 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 37686 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 33145 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 39226 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 49661 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 34115 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
28 декабря, 05:38 • 40651 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
Местами выпало до 30 см снега: в шести областях заснеженные дороги, есть перекрытие трассы и усложнения движения

Киев • УНН

 • 240 просмотра

В большинстве областей Украины наблюдается снег, местами до 30 см. На Прикарпатье сложная ситуация, перекрыто движение на трассе Р-24, затруднено движение на трассе Т-02-3 в Винницкой области.

Местами выпало до 30 см снега: в шести областях заснеженные дороги, есть перекрытие трассы и усложнения движения

В большинстве областей Украины утром снежно, местами - до 30 см снега, в шести областях местами заснеженные дороги, сложная ситуация на Прикарпатье и есть перекрытие движения на трассе Р-24, затруднено движение на трассе Т-02-3 в Винницкой области, сообщили в понедельник в Агентстве восстановления, пишет УНН.

Погодные условия

В большинстве областей страны наблюдается снег (в Житомирской и Черкасской областях выпало до 30 см снега, в Тернопольской до 15 см, во Львовской, Черновицкой и Черниговской до 8 см, в Закарпатской и Сумской областях до 5 см).

На территории Ивано-Франковской области сложились неблагоприятные погодные условия (гололедица, сильный снегопад, ветер, вызывающий образование снежных заносов на проезжей части и т.д.).

Перекрытие движения

Для ликвидации последствий вводится запрет движения всех транспортных средств с 06 часов 29 декабря 2025 года на участке автомобильной дороги общего пользования государственного значения Р-24 Татаров – Каменец-Подольский 164-170 км.

О возобновлении движения ТС будет сообщено дополнительно.

Также осложнение движения возникло в Винницкой области на дороге Т-02-3 Турбов – Погребище – Сквира (км 0–43).

Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения подрядными организациями задействовано в работе 1361 единица техники и 1649 рабочих.

Состояние проезда 

Покрытие на дорогах государственного значения преимущественно мокрое, в Закарпатской, Одесской областях местами гололедица. В Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской областях местами заснежено.

На перевальных участках дорог преимущественно снег. Состояние покрытия на Абранском, Торунском, Латирском перевалах местами гололедица. На Яблуницком перевале снежная каша, на Ужоцком местами заснежено. Температура воздуха -5-3.

На отдельных горных участках дорог государственного значения дорожными организациями проводится обработка покрытия дорог противогололедными материалами.

На фоне непогоды обесточивания в семи областях29.12.25, 09:59 • 1768 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧПАвто
