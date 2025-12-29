Местами выпало до 30 см снега: в шести областях заснеженные дороги, есть перекрытие трассы и усложнения движения
Киев • УНН
В большинстве областей Украины утром снежно, местами - до 30 см снега, в шести областях местами заснеженные дороги, сложная ситуация на Прикарпатье и есть перекрытие движения на трассе Р-24, затруднено движение на трассе Т-02-3 в Винницкой области, сообщили в понедельник в Агентстве восстановления, пишет УНН.
Погодные условия
В большинстве областей страны наблюдается снег (в Житомирской и Черкасской областях выпало до 30 см снега, в Тернопольской до 15 см, во Львовской, Черновицкой и Черниговской до 8 см, в Закарпатской и Сумской областях до 5 см).
На территории Ивано-Франковской области сложились неблагоприятные погодные условия (гололедица, сильный снегопад, ветер, вызывающий образование снежных заносов на проезжей части и т.д.).
Перекрытие движения
Для ликвидации последствий вводится запрет движения всех транспортных средств с 06 часов 29 декабря 2025 года на участке автомобильной дороги общего пользования государственного значения Р-24 Татаров – Каменец-Подольский 164-170 км.
О возобновлении движения ТС будет сообщено дополнительно.
Также осложнение движения возникло в Винницкой области на дороге Т-02-3 Турбов – Погребище – Сквира (км 0–43).
Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения подрядными организациями задействовано в работе 1361 единица техники и 1649 рабочих.
Состояние проезда
Покрытие на дорогах государственного значения преимущественно мокрое, в Закарпатской, Одесской областях местами гололедица. В Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской областях местами заснежено.
На перевальных участках дорог преимущественно снег. Состояние покрытия на Абранском, Торунском, Латирском перевалах местами гололедица. На Яблуницком перевале снежная каша, на Ужоцком местами заснежено. Температура воздуха -5-3.
На отдельных горных участках дорог государственного значения дорожными организациями проводится обработка покрытия дорог противогололедными материалами.
