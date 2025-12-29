На фоне непогоды обесточивания в семи областях

$42.060.13
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 27611 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 34760 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 32329 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 28911 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 37224 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 47901 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 33568 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 40345 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 44910 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
Популярные новости
Трамп заявил о детальном обсуждении вопросов после разговора с путиным28 декабря, 22:54 • 9872 просмотра
Президент Зеленский озвучил сроки согласования мирного плана28 декабря, 22:59 • 14813 просмотра
Отключения света 29 декабря: ДТЭК опубликовал графики для двух областей и КиеваVideo28 декабря, 23:08 • 23978 просмотра
Зеленский сообщил о прогрессе в переговорах с Трампом и дальнейших встречах командVideo28 декабря, 23:41 • 19738 просмотра
"Какой позор": Трамп резко отреагировал на соотечественников, погибших на войне в Украине02:59 • 22005 просмотра
публикации
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 32761 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 110498 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 159204 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 82343 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 112691 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Луганская область
Днепропетровская область
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми08:13 • 1296 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 25478 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 36203 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 110498 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 37253 просмотра
На фоне непогоды обесточивания в семи областях

Киев • УНН

 • 890 просмотра

В результате непогоды зафиксировано обесточивание в Черкасской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Об этом сообщает ГСЧС.

На фоне непогоды обесточивания в семи областях

На фоне непогоды зафиксированы обесточивания в семи областях Украины, пишет УНН со ссылкой на данные ГСЧС.

Детали

Как сообщается, перебои со светом есть в Черкасской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Непогода на Прикарпатье 28 декабря: спасатели отбуксировали 13 транспортных средств и эвакуировали 32 человека28.12.25, 22:38 • 4322 просмотра

По данным ГСЧС, сегодня днем в Украине умеренный, на западе и юго-западе местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, на Правобережье, кроме Закарпатья, порывы ветра 15-20 м/с, метель. Температура от 4° мороза до 1° тепла, на крайнем юге 1-4° тепла.

В Киевской области и городе Киев снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром порывы 15-20 м/с, метель. Температура по области от 4° мороза до 1° тепла, в Киеве около 0°.

Юлия Шрамко

Общество
Отключение света
Электроэнергия
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина