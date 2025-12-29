На фоне непогоды обесточивания в семи областях
Киев • УНН
В результате непогоды зафиксировано обесточивание в Черкасской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Об этом сообщает ГСЧС.
На фоне непогоды зафиксированы обесточивания в семи областях Украины, пишет УНН со ссылкой на данные ГСЧС.
Детали
Как сообщается, перебои со светом есть в Черкасской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
Непогода на Прикарпатье 28 декабря: спасатели отбуксировали 13 транспортных средств и эвакуировали 32 человека28.12.25, 22:38 • 4322 просмотра
По данным ГСЧС, сегодня днем в Украине умеренный, на западе и юго-западе местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, на Правобережье, кроме Закарпатья, порывы ветра 15-20 м/с, метель. Температура от 4° мороза до 1° тепла, на крайнем юге 1-4° тепла.
В Киевской области и городе Киев снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром порывы 15-20 м/с, метель. Температура по области от 4° мороза до 1° тепла, в Киеве около 0°.