На фоне непогоды обесточивания в семи областях

На фоне непогоды зафиксированы обесточивания в семи областях Украины, пишет УНН со ссылкой на данные ГСЧС.

Детали

Как сообщается, перебои со светом есть в Черкасской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Непогода на Прикарпатье 28 декабря: спасатели отбуксировали 13 транспортных средств и эвакуировали 32 человека

По данным ГСЧС, сегодня днем в Украине умеренный, на западе и юго-западе местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, на Правобережье, кроме Закарпатья, порывы ветра 15-20 м/с, метель. Температура от 4° мороза до 1° тепла, на крайнем юге 1-4° тепла.

В Киевской области и городе Киев снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром порывы 15-20 м/с, метель. Температура по области от 4° мороза до 1° тепла, в Киеве около 0°.