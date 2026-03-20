На Ближний Восток отправили уже 228 украинских специалистов - Зеленский
Киев • УНН
Украинские специалисты делятся опытом борьбы с шахедами в Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии. Количество привлеченных экспертов возросло до 228 человек.
В настоящее время 228 украинских экспертов привлечены на Ближнем Востоке, заявил Президент Украины Владимир Зеленский журналистам, передает УНН.
Уже не 210, а 228 наших экспертов там находятся - в Катаре, в ОАЭ, Саудовской Аравии, работаем также с Кувейтом. Детали не буду разглашать, мы работаем. Мы на месте
"Хочу сказать, что местные специалисты ПВО достаточно на высоком уровне, кстати, но они работают с баллистикой больше, а вот что касается малой ПВО, как работать против массированных ударов "шахедов", кроме нашего, я думаю, ни у кого такого опыта нет", - отметил Президент.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров доложил Президенту Владимиру Зеленскому о работе украинских команд в странах Ближнего Востока.
