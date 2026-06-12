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Илон Маск стал первым в мире долларовым триллионером

Киев • УНН

 • 3988 просмотра

После выхода SpaceX на биржу акции выросли до 166 долларов, а капитализация достигла 2,18 триллиона. Состояние Илона Маска оценивают в 1,1 триллиона долларов.

Илон Маск стал первым в мире долларовым триллионером

Акции SpaceX взлетели на 23% после дебюта на Уолл-стрит, сделав генерального директора Илона Маска первым в истории триллионером, передает УНН со ссылкой на AP.

Акции открылись на отметке $150 и продолжали расти, достигнув $166,90 около 12:20 по восточному времени. Эта цена обеспечила компании рыночную капитализацию в 2,18 триллиона долларов. Forbes теперь оценивает состояние Маска в 1,1 триллиона долларов.

Институциональные и розничные инвесторы воспользовались возможностью приобрести 555,6 миллионов акций SpaceX по цене размещения $135 за штуку. Вырученные 75 миллиардов долларов значительно превысили предыдущий рекорд IPO нефтяного гиганта Saudi Aramco в 2019 году.

IPO SpaceX делает Маска первым в мире триллионером12.06.26, 09:05 • 3514 просмотров

Маск говорит, что SpaceX выходит на биржу сейчас, потому что ей нужны деньги для финансирования своих амбиций по запуску спутников и центров обработки данных в космос и, в конечном итоге, созданию колонии людей на Марсе.

Ранее Маск отметил открытие торгов на Nasdaq, где акции компании торгуются под символом SPCX, приняв участие в церемонии удара в колокол на базе Starbase, расположенной в Южном Техасе, где базируется SpaceX.

Антонина Туманова

ЭкономикаТехнологии
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Илон Маск