IPO SpaceX делает Маска первым в мире триллионером

Илон Маск готовится стать первым триллионером в мире, пишет УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Его компания SpaceX должна начать торговлю акциями в пятницу на бирже Nasdaq. В четверг она продала акций на сумму около 75 миллиардов долларов, в результате чего доля Маска оценивалась примерно в 690 миллиардов долларов.

В сочетании с его активами в Tesla и другими инвестициями и недвижимостью, его чистый капитал превышает 1 триллион долларов, указывает WSJ.

Reuters уже отмечает, что "IPO SpaceX делает Илона Маска первым триллионером мира".

"Илон Маск, амбициозный предприниматель, ... накопил состояние, сделавшее его первым триллионером мира", - говорится в публикации.

В четверг SpaceX оценила крупнейшее в истории США первичное публичное размещение акций (IPO) на уровне 135 долларов за акцию, что сделало производителя ракет и космических аппаратов Илона Маска одной из самых дорогих компаний мира.

В результате IPO было привлечено рекордные 75 миллиардов долларов за продажу 555,56 миллиона акций, оценив поставщика космических, спутниковых и ИИ-решений в 1,77 триллиона долларов, что является рекордом для первичного размещения.

Согласно расчетам Forbes, это увеличило чистый капитал Маска на 188 миллиардов долларов до примерно 982 миллиардов долларов. Если цена акций Tesla останется неизменной, а акции SpaceX вырастут до 138,50 долларов за акцию в начале торгов в пятницу, Маск станет первым триллионером в мировой истории, указывает Forbes. Он также станет триллионером, если акции Tesla вырастут с 399 до 424 долларов за акцию, а акции SpaceX останутся на уровне 135 долларов, что является менее вероятным сценарием, указывает издание.

IPO SpaceX сделает Маска триллионером, а его союзников миллиардерами - СМИ