Количество космического мусора на орбите Земли стремительно растет, что может привести к разрушению спутников и невозможности использования определенных орбит. Требуется активная очистка космического пространства.
Ракета "Союз" стартовала с Байконура, доставив Кима, рыжикова и зубрицкого на МКС.
Состояние Илона Маска упало до 297,8 млрд долларов, это произошло впервые с ноября 2024 года. После победы Трампа акции Tesla выросли, но новые пошлины обвалили рынки.
Трамп не откажется от тарифного плана, ища способы успокоить партнеров. Союзники бьют тревогу из-за возможных последствий для экономики и цен.
Украина сильно зависит от Starlink, но ЕС ищет альтернативы, в частности Eutelsat. Однако, ни одна существующая система не может полностью заменить Starlink из-за ее уникальных возможностей.
Amazon планирует запустить 27 спутников Project Kuiper 9 апреля. Компания собирается конкурировать со SpaceX Илона Маска, которая запустила более 8000 спутников Starlink.
Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров за 2025 год. Илон Маск возглавил список с $342 млрд, опередив Цукерберга и Безоса, став самым богатым человеком в мире.
Илон Маск, куратор Департамента эффективности правительства США, посетил штаб-квартиру ЦРУ для переговоров. Обсуждалось, как ЦРУ может стать более эффективным, не ставя под угрозу национальную безопасность.
Дональд Трамп заявил о прекращении деятельности Министерства эффективности правительства из-за завершения сотрудничества с Илоном Маском, который был привлечен на 130 дней. Трамп высоко оценил вклад Маска, но признал, что ведомство скоро прекратит существование.
SpaceX осуществила исторический запуск Crew Dragon, который впервые совершит полет над полюсами Земли. Миссия Fram2 с научной целью продлится несколько дней на высоте 450 км, среди экипажа нет граждан США.
Ракета Spectrum, разработанная Isar Aerospace, взорвалась вскоре после старта с космодрома Аньейа. Несмотря на неудачу, компания назвала испытание полезным для будущих миссий.
Илон Маск продал соцсеть X компании xAI за 45 миллиардов долларов. Сделка оценивает X в 33 миллиарда долларов, что меньше, чем Маск заплатил в 2022 году.
NASA планирует завершить сертификацию космического корабля Starliner от Boeing для миссий с экипажем к концу 2025 года или в начале 2026-го. Это после технических проблем во время миссии к МКС.
Американец Ноланд Арбо с параличом ниже шеи стал первым, кому вживили чип Neuralink. Устройство превращает его мысли в команды для компьютера, выявляя электрические импульсы мозга.
Илон Маск интегрировал Grok AI в Telegram, у которого 1 миллиард пользователей. Бот бесплатный для Premium-аккаунтов, но после запуска временно стал недоступен из-за большого количества запросов.
SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с полезной нагрузкой NROL-57. Ракета стартовала из Калифорнии в рамках миссии для Национального управления разведки США.
В 2022-2024 годах Польша выделила 77 млн евро на закупку для Украины 24 560 терминалов Starlink. Средства пошли не только на закупку, но и на ежемесячную оплату их работы.
Космический корабль SpaceX Dragon с астронавтами NASA и космонавтом роскосмоса приводнился у побережья Флориды.
Представитель Путина заявил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с Илоном Маском в космических исследованиях, в частности, по подготовке миссии на Марс. Москва стремится укрепить "роскосмос".
SpaceX планирует запустить Starship на Марс в 2026 году с помощью Super Heavy. Optimus поможет в технических задачах. Первая высадка людей возможна в 2029-2031 годах.
Ракета Falcon 9 стартовала из Флориды, отправив на орбиту Crew Dragon с астронавтами NASA, Японии и рф. Миссия также вернет на Землю астронавтов, задержанных на МКС из-за технических проблем.
SpaceX готовится к запуску ракеты с четырьмя астронавтами на МКС. Запуск, первоначально запланированный на среду, перенесен на субботу из-за технических проблем на стартовой площадке.
SpaceX отменила запуск из-за проблемы на стартовой площадке. Астронавты Уилмор и Уильямс задержались на МКС из-за технических проблем с Boeing Starliner.
Дональд Трамп объявил о намерении купить новый Tesla в знак поддержки Илона Маска. Экс-президент обвинил "радикальных левых" в попытках бойкотировать компанию и ее основателя.
Премьер Польши призвал к уважению партнеров после спора между Сикорским и Маском по поводу Starlink. Конфликт возник из-за заявлений Маска о критической важности Starlink для Украины и реакции польского министра.
Глава Министерства иностранных дел Польши Сикорский ответил на заявление Маска о возможном отключении Starlink в Украине. Министр напомнил, что Польша оплачивает услуги на сумму 50 миллионов долларов ежегодно и готова искать других поставщиков.
Во время восьмого испытательного полета ракета Starship взорвалась через несколько минут после старта в Техасе. Первый ступень успешно вернулся, но второй потерял стабильность и разрушился над Южной Флоридой.
Провинция Онтарио разорвала соглашение со Starlink и запретила участие американских компаний в местных закупках. Премьер-министр угрожает 25% надбавкой на электроэнергию для США в ответ на тарифы.
Apple выпустила обновленный iPad Air с процессором M3, который работает на 60% быстрее для AI-задач. Компания также готовит новый бюджетный iPad, обновленный iPad Pro и MacBook Air.
SpaceX отменил запланированный на 3 марта 2025 года запуск Starship Flight 8 из-за технических проблем с ускорителем и разгонным ступенем. Новая дата запуска будет объявлена позже.