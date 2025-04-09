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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26261 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Застрявшие на МКС астронавты вернулись на Землю с экипажем Crew-9 на капсуле SpaceX

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Илон Маск планирует отправить Starship на Марс в 2026 году

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SpaceX успешно отправила новый экипаж на Международную космическую станцию

Ракета Falcon 9 стартовала из Флориды, отправив на орбиту Crew Dragon с астронавтами NASA, Японии и рф. Миссия также вернет на Землю астронавтов, задержанных на МКС из-за технических проблем.

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SpaceX готовится к запуску миссии на Международную космическую станцию

SpaceX готовится к запуску ракеты с четырьмя астронавтами на МКС. Запуск, первоначально запланированный на среду, перенесен на субботу из-за технических проблем на стартовой площадке.

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SpaceX отменила полет команды, которая должна была заменить астронавтов на Международной космической станции

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SpaceX отложила запуск Starship Flight 8: что пошло не так с самой мощной ракетой

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