Туск напомнил об уважении к союзникам на фоне перепалки Маска с главой МИД Польши по поводу Starlink для Украины

Премьер Польши призвал к уважению партнеров после спора между Сикорским и Маском по поводу Starlink. Конфликт возник из-за заявлений Маска о критической важности Starlink для Украины и реакции польского министра.