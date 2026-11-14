Зеленский поделился подробностями сбоя Starshield и раскрыл предложение США по Донбассу и НАТО - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил ограничение Starshield на уровне 161 км/ч на оккупированных территориях, высказался о гарантиях безопасности для Украины и о НАТО, а также о предложениях кремля на мирных переговорах. Об этом сообщил журналист The Economist Оливер Кэррол в X 14 ноября, пишет УНН.

Детали

"Зеленский подтвердил ограничение Starshield на уровне 161 км/ч на оккупированных территориях. И выразил серьезную обеспокоенность по поводу того, кто на самом деле контролировал военный контракт США. "Рубио сказал, что Starshield находится под контролем правительства США, но наша команда сообщила мне… что нынешние ограничения были установлены SpaceX"" — сообщил журналист The Economist.

Ограничения сохраняются — Зеленский поручил Минобороны и МИД поговорить с США о Starshield

В то же время, по данным Оливера Кэррола, "на вчерашнем брифинге Зеленский заявил, что путин заводит американских переговорщиков в тупик. "Американцы говорят, что война заканчивается, так что давайте обсудим новую архитектуру безопасности для Европы. Я считаю, что эта идея существует уже много лет. россияне хотят перераспределить влияние в Европе"".

"Он раскрыл, что американцы предлагали обменять Донбасс на членство в НАТО. "Мы обсуждаем гарантии безопасности от НАТО и ЕС; сильную украинскую армию. Если американская сторона, партнеры подтвердят нам именно это, я спрошу украинское общество, что оно думает"", — сообщил журналист The Economist Оливер Кэррол.

"Он сказал, что нет ясности относительно того, что американцы имели в виду под гарантиями "подобными статье 5" и "подобными НАТО"", — отметил Кэррол.

"Тем временем путин остается максималистом в своих целях: "Когда он говорит что-то о государственных границах, он не имеет в виду сокращение территории россии. Нет доверия к нашему товарищу в кремле. Он просто значительно усложняет посредничество американцев и откладывает конец войны"", — указал журналист.

Путин живет в другой реальности: Зеленский рассказал, как россияне пытаются обмануть США относительно ситуации на фронте