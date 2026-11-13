Ограничения сохраняются — Зеленский поручил Минобороны и МИД поговорить с США о Starshield

Владимир Зеленский

Украина продолжает сталкиваться с ограничениями скорости работы спутниковой связи Starshield вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству обороны и МИД обсудить этот вопрос с американской стороной, передает УНН.

Сегодня министр обороны и Главнокомандующий Вооруженными силами Украины докладывали о ситуации со Starshield: ограничения скорости, к сожалению, эти ограничения сохраняются. Вдоль всей линии фронта и на временно оккупированной территории Украины. Я ожидаю, что Министерство обороны и Министерство иностранных дел со всеми структурами в Америке обсудят этот вопрос. Временно оккупированная территория Украины является нашей, нашей суверенной территорией, и ограничения скорости там — это очень, очень плохой сигнал. Это ограничивает нашу способность перехватывать реактивные «шахеды» и противодействовать другим дронам, а также подает сигнал России, что Америка якобы может иначе относиться к нашей временно оккупированной земле. Рассчитываем на восстановление скорости — заявил Президент во время вечернего видеообращения.

Напомним

В ЕС призвали SpaceX срочно восстановить работу Starshield в Украине. Сообщения о системных ограничениях скорости назвали неприемлемыми.