У ЄС назвали перебої в роботі Starshield в Україні "вкрай тривожними"

У ЄС назвали повідомлення про перебої в роботі Starshield в Україні "вкрай тривожними" і заявили, що, якщо вони підтвердяться, це буде "неприйнятно", передає УНН.

Це вже не вперше Україна стикається з перебоями в роботі Starshield. Ці повідомлення викликають глибоке занепокоєння, і якщо вони підтвердяться — це неприйнятно