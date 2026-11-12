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У ЄС назвали перебої в роботі Starshield в Україні "вкрай тривожними"

Київ • УНН

 • 408 перегляди

У ЄС закликали SpaceX терміново відновити роботу Starshield в Україні. Повідомлення про системні обмеження швидкості назвали неприйнятними.

У ЄС назвали перебої в роботі Starshield в Україні "вкрай тривожними"
Фото ілюстративне

У ЄС назвали повідомлення про перебої в роботі Starshield в Україні "вкрай тривожними" і заявили, що, якщо вони підтвердяться, це буде "неприйнятно", передає УНН.

Це вже не вперше Україна стикається з перебоями в роботі Starshield. Ці повідомлення викликають глибоке занепокоєння, і якщо вони підтвердяться — це неприйнятно 

- наголосив речник ЄС із питань технологій Томас Реньє.

За його словами, компанія SpaceX повинна дотримуватися послідовного підходу в наданні своїх послуг Україні.

Роботу сервісів Starshield необхідно терміново відновити, щоб українські військові залишалися на зв’язку, а країна могла захищати своїх громадян і свою територію 

- резюмував Реньє.

Обмеження Starshield заважають перехоплювати російські дрони - Зеленський12.11.26, 16:01 • 1430 переглядiв

Нагадаємо

Як повідомив Президент України Володимир Зеленський, уже кілька днів фіксуються значні збої в роботі Starshield над територією України: вздовж усієї лінії фронту та на ТОТ України - діють системні обмеження швидкості Starshield на рівні 161 км/год. Українська сторона намагається з’ясувати всі обставини з американською стороною. 

Антоніна Туманова

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Війна в Україні
SpaceX
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна