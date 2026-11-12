Обмеження Starshield заважають перехоплювати російські дрони - Зеленський

В Україні знову є обмеження швидкості Starshield, зокрема на тимчасово окупованих територіях, що ускладнює роботу українських дронів-перехоплювачів і дозволяє більшій кількості російських безпілотників досягати цілей. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час звернення до учасників IX саміту Європейської політичної спільноти, передає УНН.

Що стосується фронту, наші позиції сильні. І це безпосередній результат нашої співпраці. Щиро дякую. Наші спільні оборонні проєкти та спільне виробництво зброї - усе це потрібно продовжувати. Єдина погана новина полягає в тому, що ми знову стикаємося з проблемами зі Starshield. Ми знову виявили обмеження швидкості Starshield на українській території, зокрема на тимчасово окупованих частинах України. Обмеження швидкості знову становить 161 км/год, тобто 100 миль на годину. Це безпосередньо впливає на нашу здатність перехоплювати російські реактивні безпілотники

Президент пояснив, що російські дрони запускають із тимчасово окупованих територій. Поблизу лінії фронту українська авіація не може працювати, тому для їхнього знищення потрібні дрони-перехоплювачі.

Ці дрони запускають із тих територій, і через обмеження швидкості ми просто не встигаємо їх наздогнати. Поблизу лінії фронту ми не можемо використовувати авіацію. Там можуть діяти лише дрони-перехоплювачі. Без необхідної швидкості збивати ці Shahed стає набагато складніше. Це означає, що більше російських ударів досягають цілей і більше наших людей, наших мирних жителів, гинуть від російських атак. Ми намагаємося отримати подробиці від американської сторони, але поки що знаємо дуже мало. Однак дещо вже зрозуміло. Якщо хтось в Америці ухвалює рішення, фактично ставлячись до української території так, ніби вона не є українською, це свідчить про те, куди все рухається. Ми маємо чітко заявити: ніколи й у жодний спосіб не можна визнавати російську окупацію українських територій