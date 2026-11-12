Ограничения Starshield мешают перехватывать российские дроны — Зеленский

В Украине вновь действуют ограничения скорости Starshield, в частности на временно оккупированных территориях, что осложняет работу украинских дронов-перехватчиков и позволяет большему числу российских беспилотников достигать целей. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время обращения к участникам IX саммита Европейского политического сообщества, передает УНН.

Детали

Что касается фронта, наши позиции сильны. И это непосредственный результат нашего сотрудничества. Искренне благодарю. Наши совместные оборонные проекты и совместное производство оружия — всё это необходимо продолжать. Единственная плохая новость заключается в том, что мы вновь сталкиваемся с проблемами со Starshield. Мы вновь обнаружили ограничения скорости Starshield на украинской территории, в частности на временно оккупированных частях Украины. Ограничение скорости вновь составляет 161 км/ч, то есть 100 миль в час. Это непосредственно влияет на нашу способность перехватывать российские реактивные беспилотники — заявил Владимир Зеленский.

Президент объяснил, что российские дроны запускают с временно оккупированных территорий. Вблизи линии фронта украинская авиация не может работать, поэтому для их уничтожения необходимы дроны-перехватчики.

Эти дроны запускают с тех территорий, и из-за ограничения скорости мы просто не успеваем их догнать. Вблизи линии фронта мы не можем использовать авиацию. Там могут действовать только дроны-перехватчики. Без необходимой скорости сбивать эти Shahed становится гораздо сложнее. Это означает, что больше российских ударов достигают целей и больше наших людей, наших мирных жителей, погибают от российских атак. Мы пытаемся получить подробности от американской стороны, но пока знаем очень мало. Однако кое-что уже понятно. Если кто-то в Америке принимает решения, фактически относясь к украинской территории так, будто она не является украинской, это свидетельствует о том, к чему всё движется. Мы должны чётко заявить: никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя признавать российскую оккупацию украинских территорий — подчеркнул президент Украины.

Напомним

Украина уже имеет несколько эффективных прототипов дронов-перехватчиков, способных уничтожать новые российские реактивные «Шахеды», а отдельные команды применяют их в реальных боевых условиях. Производство таких систем планируют масштабировать.