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В 2024 году Spotify выплатил музыкальной индустрии рекордные 10 млрд долларов, что в 10 раз больше, чем в 2014. Компания также сообщила о первой годовой прибыли и увеличении пользователей до 675 млн.
Spotify сообщил о первой в истории годовой прибыли и рекордном росте пользователей до 675 млн. Компания показала значительное улучшение финансовых показателей и анонсировала амбициозные планы на 2025 год.
Продюсеры Майк Сток, Мэтт Эйткен и Пит Уотерман назвали сексуальный имидж Сабрины Карпентер "ленивым" и "оскорбительным". Они также раскритиковали тексты ее песен за чрезмерную сексуализацию.
Потребители в Великобритании потратили рекордные 2,4 млрд фунтов на записанную музыку в 2024 году. Наибольшую долю составили стриминговые подписки, а альбом Тейлор Свифт стал бестселлером года.
Впервые за 4 года подкаст Джо Рогана потерял первое место в чартах Spotify. Новый проект «The Telepathy Tapes» стал самым популярным, несмотря на критику достоверности исследований.
По данным Spotify, стримы Drum 'N' Bass выросли на 94% с 2021 года. Жанр особенно популярен среди слушателей до 34 лет, которые составляют 68% аудитории.
SoundCloud представил новый тарифный план Artist стоимостью $39 в год для музыкантов. План включает возможности монетизации, дистрибуции и AI-мастеринга с определенными ограничениями.
Spotify обнародовал музыкальные итоги года с самыми популярными исполнителями и песнями. Тейлор Свифт возглавила мировой рейтинг, а Klavdia Petrivna стала лидером среди украинских артистов.
Рэпер Дрейк подал петицию в Верховный суд Нью-Йорка, обвиняя UMG и Spotify в нечестной конкуренции. Музыкант утверждает, что хит Ламара "Not Like Us" продвигался с помощью ботов и специальных сделок.
Майли Сайрус поделилась мыслями о своем влиянии на карьеру Сабрины Карпентер, Чаппеллы Роаны и Оливии Родриго. Певица отметила, что дала молодым артистам свободу быть собой.
Исследование Gradus Research показало, что 90% украинцев пользуются Telegram, но развлекательный контент опережает новости по популярности. Украинцы все чаще потребляют контент через стриминговые сервисы и соцсети.
Британская группа Jamiroquai объявила о The Heels of Steel Tour с 14 концертами в Европе. Тур начнется 6 ноября 2025 года в Барселоне и завершится 12 декабря в Бирмингеме.
Spotify запускает новую функцию, которая позволяет создателям подкастов взаимодействовать с поклонниками с помощью комментариев, расширяя возможности вопросов и ответов и опросов.
YouTube закрыл аккаунты нескольких известных российских артистов, в частности полины гагариной, олега газманова, григория лепса, юлии чичериной, вячеслава манучарова и шамана из-за включения их в санкционный список ЕС.
Аккаунты нескольких российских исполнителей на Spotify были взломаны, обложки профилей были изменены, а некоторые песни удалены с платформы.
В Instagram обнаружены рекламные приложения, которые генерируют несанкционированные изображения обнаженной натуры с помощью искусственного интеллекта. Meta быстро удалила их после того, как расследователи предупредили корпорацию социальных сетей; однако фейки, созданные искусственным интеллектом, могут еще неоднократно появиться.
Apple удалила приложения для обмена сообщениями WhatsApp и Threads из китайского магазина приложений App Store после того, как это было предписано китайскими властями.
Spotify разрабатывает инструменты, которые позволят пользователям делать ремиксы песен непосредственно в стриминговом сервисе, с такими функциями, как регулировка темпа, фильтрация по жанрам и настройкам, а также создание ремиксов для конкретных сценариев, например, тренировок.
Spotify разрабатывает инструменты, которые позволят подписчикам ускорять, объединять и редактировать песни, компенсируя артистам и лейблам за измененные версии, транслируемые на платформе, с целью привлечения молодых пользователей и получения новых доходов.
В 2023 году Spotify выплатил более 9 миллиардов долларов роялти, что почти втрое больше, чем в 2017 году, причем более половины из них ушло независимым артистам и неанглоязычным каталогам.
Европейская комиссия оштрафовала компанию Apple на 1,8 миллиарда евро за нарушение антимонопольного законодательства из-за условий пользования App Store, которые ставили в невыгодное положение конкурентов на рынке потоковой передачи музыки и ограничивали пользователей.
TikTok представляет новую функцию "Добавить к музыке", которая позволяет пользователям сохранять песни, услышанные на видеоплатформе, на музыкальных стриминговых сервисах, таких как Spotify и Apple Music, делая музыку более доступной по всему миру, в том числе и в Украине.
ЕС готовится наложить антимонопольный штраф на компанию Apple в размере 500 миллионов евро за правила App Store, которые ограничивают конкуренцию.
Spotify официально прекратил свою деятельность в России: 14 декабря было ликвидировано местное юридическое лицо Spotify LLC. Сервис уже прекратил работу в России с апреля 2022 года.