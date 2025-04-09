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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29193 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Spotify выплатил музыкальной индустрии рекордные 10 млрд долларов

В 2024 году Spotify выплатил музыкальной индустрии рекордные 10 млрд долларов, что в 10 раз больше, чем в 2014. Компания также сообщила о первой годовой прибыли и увеличении пользователей до 675 млн.

Новости Мира • 12 марта, 11:33 • 12899 просмотра

Spotify впервые получил годовую прибыль и превзошел ожидания по количеству пользователей: акции компании подскочили

Spotify сообщил о первой в истории годовой прибыли и рекордном росте пользователей до 675 млн. Компания показала значительное улучшение финансовых показателей и анонсировала амбициозные планы на 2025 год.

Экономика • 4 февраля, 14:28 • 25181 просмотра

Ограничивает права женщин: продюсеры осудили певицу Сабрину Карпентер из-за слишком сексуального образа

Продюсеры Майк Сток, Мэтт Эйткен и Пит Уотерман назвали сексуальный имидж Сабрины Карпентер "ленивым" и "оскорбительным". Они также раскритиковали тексты ее песен за чрезмерную сексуализацию.

УНН Lite • 23 января, 15:44 • 123447 просмотра

Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

Потребители в Великобритании потратили рекордные 2,4 млрд фунтов на записанную музыку в 2024 году. Наибольшую долю составили стриминговые подписки, а альбом Тейлор Свифт стал бестселлером года.

Новости Мира • 8 января, 15:14 • 144999 просмотра

Новый подкаст «The Telepathy Tapes» обошел Джо Рогана на Spotify

Впервые за 4 года подкаст Джо Рогана потерял первое место в чартах Spotify. Новый проект «The Telepathy Tapes» стал самым популярным, несмотря на критику достоверности исследований.

Технологии • 3 января, 20:01 • 106787 просмотра

Spotify фиксирует рекордный рост популярности Drum 'N' Bass за последние годы

По данным Spotify, стримы Drum 'N' Bass выросли на 94% с 2021 года. Жанр особенно популярен среди слушателей до 34 лет, которые составляют 68% аудитории.

Новости Мира • 19 декабря, 18:27 • 119179 просмотра

SoundCloud запускает новый бюджетный план для музыкантов за $39 в год

SoundCloud представил новый тарифный план Artist стоимостью $39 в год для музыкантов. План включает возможности монетизации, дистрибуции и AI-мастеринга с определенными ограничениями.

Технологии • 17 декабря, 21:51 • 19178 просмотра

Spotify представил музыкальные итоги года 2024

Spotify обнародовал музыкальные итоги года с самыми популярными исполнителями и песнями. Тейлор Свифт возглавила мировой рейтинг, а Klavdia Petrivna стала лидером среди украинских артистов.

Культура • 6 декабря, 01:36 • 18756 просмотра

Конфликт рэперов Дрейка и Ламара обостряется: Дрейк теперь обвиняет UMG и Spotify в заговоре с целью продвижения трека Ламара

Рэпер Дрейк подал петицию в Верховный суд Нью-Йорка, обвиняя UMG и Spotify в нечестной конкуренции. Музыкант утверждает, что хит Ламара "Not Like Us" продвигался с помощью ботов и специальных сделок.

УНН Lite • 26 ноября, 16:02 • 102770 просмотра

«Я дала им свободу быть собой": Майли Сайрус рассказала о своем влиянии на молодых артистов

Майли Сайрус поделилась мыслями о своем влиянии на карьеру Сабрины Карпентер, Чаппеллы Роаны и Оливии Родриго. Певица отметила, что дала молодым артистам свободу быть собой.

УНН Lite • 22 ноября, 10:23 • 102386 просмотра

Развлекательный контент опережает новости по популярности в сети, Telegram лидирует среди мессенджеров - исследование

Исследование Gradus Research показало, что 90% украинцев пользуются Telegram, но развлекательный контент опережает новости по популярности. Украинцы все чаще потребляют контент через стриминговые сервисы и соцсети.

Общество • 21 ноября, 10:38 • 118205 просмотра

Jamiroquai возвращается: легендарная группа анонсировала тур по Европе в 2025 году

Британская группа Jamiroquai объявила о The Heels of Steel Tour с 14 концертами в Европе. Тур начнется 6 ноября 2025 года в Барселоне и завершится 12 декабря в Бирмингеме.

УНН Lite • 18 ноября, 17:39 • 101097 просмотра

Spotify вводит функцию комментирования подкастов

Spotify запускает новую функцию, которая позволяет создателям подкастов взаимодействовать с поклонниками с помощью комментариев, расширяя возможности вопросов и ответов и опросов.

Технологии • 10 июля, 00:21 • 13432 просмотра

YouTube заблокировал каналы подсанкционных российских артистов

YouTube закрыл аккаунты нескольких известных российских артистов, в частности полины гагариной, олега газманова, григория лепса, юлии чичериной, вячеслава манучарова и шамана из-за включения их в санкционный список ЕС.

политика • 4 июля, 20:39 • 56232 просмотра

На Spotify аккаунты некоторых российских артистов были взломаны, а песни - удалены

Аккаунты нескольких российских исполнителей на Spotify были взломаны, обложки профилей были изменены, а некоторые песни удалены с платформы.

Новости Мира • 27 июня, 20:56 • 21572 просмотра

Instagram засекли на использовании приложений с обнаженной натурой, сгенерированных искусственным интеллектом

В Instagram обнаружены рекламные приложения, которые генерируют несанкционированные изображения обнаженной натуры с помощью искусственного интеллекта. Meta быстро удалила их после того, как расследователи предупредили корпорацию социальных сетей; однако фейки, созданные искусственным интеллектом, могут еще неоднократно появиться.

Технологии • 23 апреля, 15:58 • 118988 просмотра

Apple удалила WhatsApp и Threads из китайского App Store по приказу властей КНР

Apple удалила приложения для обмена сообщениями WhatsApp и Threads из китайского магазина приложений App Store после того, как это было предписано китайскими властями.

Новости Мира • 19 апреля, 10:37 • 58268 просмотра

Spotify разрабатывает инструменты, которые позволят пользователям делать ремиксы песен

Spotify разрабатывает инструменты, которые позволят пользователям делать ремиксы песен непосредственно в стриминговом сервисе, с такими функциями, как регулировка темпа, фильтрация по жанрам и настройкам, а также создание ремиксов для конкретных сценариев, например, тренировок.

Технологии • 15 апреля, 01:02 • 40403 просмотра

Spotify собирается конкурировать с ремиксами на TikTok: позволит пользователям попробовать себя в роли диджеев - WSJ

Spotify разрабатывает инструменты, которые позволят подписчикам ускорять, объединять и редактировать песни, компенсируя артистам и лейблам за измененные версии, транслируемые на платформе, с целью привлечения молодых пользователей и получения новых доходов.

Культура • 12 апреля, 14:45 • 88092 просмотра

Spotify за прошлый год уплатил 9 млрд долларов роялти

В 2023 году Spotify выплатил более 9 миллиардов долларов роялти, что почти втрое больше, чем в 2017 году, причем более половины из них ушло независимым артистам и неанглоязычным каталогам.

Экономика • 20 марта, 16:45 • 26253 просмотра

ЕС наложил на Apple антимонопольный штраф в 1,8 млрд евро за неправомерные условия использования приложений

Европейская комиссия оштрафовала компанию Apple на 1,8 миллиарда евро за нарушение антимонопольного законодательства из-за условий пользования App Store, которые ставили в невыгодное положение конкурентов на рынке потоковой передачи музыки и ограничивали пользователей.

Экономика • 4 марта, 15:22 • 22211 просмотра

TikTok сделали музыку еще доступнее по всему миру, в частности в Украине

TikTok представляет новую функцию "Добавить к музыке", которая позволяет пользователям сохранять песни, услышанные на видеоплатформе, на музыкальных стриминговых сервисах, таких как Spotify и Apple Music, делая музыку более доступной по всему миру, в том числе и в Украине.

Технологии • 25 февраля, 12:15 • 26379 просмотра

Европейский Союз оштрафует Apple на 500 миллионов евро

ЕС готовится наложить антимонопольный штраф на компанию Apple в размере 500 миллионов евро за правила App Store, которые ограничивают конкуренцию.

Экономика • 19 февраля, 02:25 • 37083 просмотра

Spotify официально прекратил работу в России - СМИ

Spotify официально прекратил свою деятельность в России: 14 декабря было ликвидировано местное юридическое лицо Spotify LLC. Сервис уже прекратил работу в России с апреля 2022 года.

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