Конфликт рэперов Дрейка и Ламара обостряется: Дрейк теперь обвиняет UMG и Spotify в заговоре с целью продвижения трека Ламара

Рэпер Дрейк подал петицию в Верховный суд Нью-Йорка, обвиняя UMG и Spotify в нечестной конкуренции. Музыкант утверждает, что хит Ламара "Not Like Us" продвигался с помощью ботов и специальных сделок.