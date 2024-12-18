НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в очередной раз отказала Специализированной антикоррупционной прокуратуре в аресте экс-нардепа Дмитрия Крючкова, отменив соответствующее решение первой инстанции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.

Стоит отметить, что это беспрецедентный случай в истории антикоррупционного суда, когда судебные инстанции последовательно признают незаконными и немотивированными попытки НАБУ и САП арестовать обвиняемого.

Уголовное производство против Дмитрия Крючкова стало первым в истории НАБУ - №520150000000000001. Это дело тянется уже почти 10 лет и все это время он живет с ограничениями, которые уже негативно повлияли на его образ жизни и частный бизнес.

Показателен тот факт, что именно по мотивам этого дела Конституционный суд Украины уже признал превышением директором и детективами НАБУ своих полномочий при осуществлении досудебного расследования в отношении экс-нардепа Крючкова. В частности, КСУ отметил, что НАБУ не имеет права через суд аннулировать незаконные сделки, заключенные государственными компаниями.

Более того, по показаниям экспертов и свидетелей по делу, детективы НАБУ использовали фальшивые документы, что прямо указывает на искусственное создание "доказательств". Отметим, что это не первый случай, когда антикоррупционеры "рисуют экспертизы" в своих делах.

Над делом Крючкова работают 12 детективов НАБУ и 5 прокуроров САП. Согласно данным НАПК, за 10 лет они совокупно получили заработную плату в размере более 326 миллионов гривен из государственного бюджета. Однако, целесообразны ли такие огромные расходы, если государство от них не получило вообще ничего?

Разве то, что по ходатайству самого Дмитрия Крючкова, на нужды ВСУ было перечислено более 7 миллионов гривен залога. Вместе с тем, стоит отметить, что прокурор САП возражал против удовлетворения ходатайства о передаче этих средств, которые пять лет находились в НАБУ. Почему? Вопрос остается открытым.

Ситуация вокруг дела Крючкова - это не просто провал одного расследования, а демонстрация системной проблемы в работе НАБУ и САП. За почти 10 лет на фейковую "борьбу с коррупцией" антикоррупционеры потратили по меньшей мере треть миллиарда гривен.