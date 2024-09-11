НАБУ продовжує користуватися послугами "своїх" експертів, які нарахували спірні збитки у справі "Роттердам+"

Детективи Національного антикорупційного бюро України продовжують замовляти судові експертизи у своїх колег та знайомих, навіть попри те, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) фіксує конфлікт інтересів. Чергові експертизи для антикорупціонерів зробить ТОВ "Експертна група "ЕС ЕНД ДІ", пише УНН.

Чергові чотири тендери на проведення судово-економічних експертиз для НАБУ виграло ТОВ "Експертна установа "ЕС ЕНД ДІ". Загалом за них бюро заплатить компанії понад 250 тисяч гривень.

Конфлікт інтересів пов’язаний з тим, що судові експертизи замовляє старший детектив Віктор Ярема, а виконує їх дочка його колишньої колеги з Рівненської прокуратури, на яку оформлено ТОВ "ЕС ЕНД ДІ". При чому, замовлення регулярні.

НАЗК своєю чергою утримується від перевірки зафіксованих конфліктів інтересів і "закриває очі" на такі розслідування детективів НАБУ.

Додамо

Маніпуляції з експертизами - звична справа для НАБУ, однак нерідко це грає проти самих же детективів. Наприклад, як було з експертизами у справах "Ротердам+" та ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна. Як заявляла адвокат Ірина Одинець, НАБУ програло у суді, бо протягом розслідування детективи у вказаних справах "малювали" судові експертизи у дружніх приватних конторах, а потім ними безуспішно намагалися підтвердити свої звинувачення. Сам Володимир Омелян також зазначав, що детективи залучали "сумнівних експертів" під час розслідування справи проти нього.

До того ж НАБУ намагалося злити експертизу по справі проти ексміністра агрополітики Миколи Сольського, яку самі ж і замовили і яка, вочевидь, мала свідчити про невинуватість Сольського.

Зважаючи на неодноразові факти таких маніпуляцій - ідея очільника НАБУ Семена Кривоноса створити для бюро свою експертну установу виглядає вкрай насторожуючою. В такому випадку "намальованих" експертиз може стати в рази більше, а відтак розслідування НАБУ можуть перетворитися у заангажовані переслідування на кшталт масового політичного терору радянського НКВС.

На цьому наголосили й іноземні експерти, які проводили аудит діяльності НАБУ. Аудитори вважають, що створення кримінальної установи при антикорупційному бюро не розв’яже питання об’єктивності експертиз у кримінальних провадженнях, які розслідують детективи.

Політолог Руслан Бортник також розкритикував ідею створення окремої експертної установи для НАБУ, наголосивши, що це призведе лише до ще більшого хаосу в державному управлінні.