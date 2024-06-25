НАЗК виявило конфлікт інтересів в справах НАБУ - детективи замовляли судові експертизи у колег-прокурорів
Київ • УНН
Конфлікт інтересів зафіксовано у старшого детектива Віктора Яреми, який до НАБУ працював в Рівненській обласній прокуратурі. Там же працює Ірина Гіліс, на доньку якої оформили ТОВ «Експертна група «ЕС ЕНД ДІ». І саме у цієї фірми НАБУ вирішило замовляти свої судові експертизи.
Детективи Національного антикорупційного бюро маніпулюють судовими експертизами, які замовляють під час розслідування своїх кримінальних справ. Черговий факт виявлено НАЗК, повідомляє УНН.
Конфлікт інтересів зафіксовано у старшого детектива Віктора Яреми, який до НАБУ працював в Рівненській обласній прокуратурі. Там же працює Ірина Гіліс, на доньку якої оформили ТОВ "Експертна група "ЕС ЕНД ДІ". І саме у цієї фірми НАБУ вирішило замовляти свої судові експертизи.
При чому до 2016 року ця фірма займалася зовсім не судовими експертизами, а виданням книг. Тепер же це тендерний фаворит НАБУ. За останні чотири роки НАБУ замовило експертиз у ТОВ "Експертна група "ЕС ЕНД ДІ" майже на 640 тисяч гривень.
Експертизи НАБУ по справі проти Сольського: куди зверталися детективи24.06.24, 11:23 • 100525 переглядiв
Контекст
Раніше УНН писав про те, що маніпуляції НАБУ з судовими експертизами врешті грають проти самих детективів. Так було у закритих справах "Роттердам+" та вже виправданого ексміністра Володимира Омеляна. Як заявляла адвокат Ірина Одинець, НАБУ програло у суді, бо протягом розслідування детективи у вказаних справах "малювали" судові експертизи у дружніх приватних конторах, а потім ними маніпулювали.
Так, схоже, буде й у справі ексміністра агрополітики Миколи Сольського, в рамках якої детективи НАБУ замовили експертизу, а коли зрозуміли, що вона буде на користь Сольського - безуспішно намагалися її скинути та анулювати.
Зважаючи на неодноразові факти таких маніпуляцій - ідея очільника НАБУ Семена Кривоноса створити для бюро свою експертну установу виглядає вкрай насторожуючою. В такому випадку "намальованих" експертиз може стати в рази більше, а відтак розслідування НАБУ можуть перетворитися у заангажовані переслідування на кшталт масового політичного терору радянського НКВС.