НАБУ намагалося приховати експертизу, яка свідчила про невинуватість ексміністра Сольського

Національне антикорупційне бюро України ще в травні 2022 року звернулося до ТОВ "Незалежна судова експертиза і оцінка" для проведення експертизи з питань землеустрою у рамках справи, у якій оголошено про підозру ексміністру агрополітики Миколі Сольському. Однак дізнавшись, що результати будуть не на користь детективів, НАБУ почало звинувачувати експертів у порушенні строків проведення експертизи та відмовлятися від неї, пише УНН.

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У кінці квітня цього року НАБУ заявило про викриття схеми нібито заволодіння державними землями на Сумщині. Саме кримінальне провадження детективи розслідують ще з 2019 року.

У рамках розслідування НАБУ у 2022 році призначило експертизу з питань землеустрою, проведення якої доручили експертам ТОВ "Незалежна судова експертиза і оцінка".

Однак перед самим отриманням висновків експерта, НАБУ вирішило відмовитися від її проведення і розірвати договір з ТОВ "Незалежна судова експертиза і оцінка", посилаючись на закінчення строку проведення експертизи.

Експерт надіслав НАБУ свій висновок, проте бюро повернуло його. За інформацією УНН, причиною стало те, що результати експертизи не співпали з "очікуваннями" детективів і були не на їх користь.

Національне антикорупційне бюро навіть намагалося через суд довести, що експерт порушив терміни проведення експертизи і не вчасно надав висновок. Однак НАБУ двічі програло справу в суді.

Експерт, який готував згаданий висновок, у коментарі УНН повідомив, що це перший подібний випадок у його практиці.

Скандали в НАБУ компрометують орган і ставлять під сумнів об’єктивність розслідуваних справ

Додамо

Гучні справи НАБУ нерідко закриваються ВАКС як бездоказові. Наприклад, справи "Ротердам+" та ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна. Як заявляла адвокат Ірина Одинець, НАБУ програло у суді, бо протягом розслідування детективи у вказаних справах "малювали" судові експертизи у дружніх приватних конторах, а потім ними маніпулювали. Сам Володимир Омелян також зазначав, що детективи залучали "сумнівних експертів" під час розслідування справи проти нього.

Нагадаємо

Микола Сольський раніше прокоментував підозри, які йому висунуло НАБУ. За його словами, йдеться про події 2017-2018 років, тобто задовго до того, як він став міністром.

Окрім того, у деклараціях ексміністра та його родини відсутні будь-які землі у Сумській області, заволодіння яких приписують ексміністру. Чим саме заволодів Сольський, УНН поцікавився безпосередньо у САП. Але і там відповідь не надали.

Також Микола Сольський розповів, як Національна академія аграрних наук України незаконно здавала в оренду державні землі, отримуючи за це готівкові кошти. При цьому, у багатьох випадках НААН та її держпідприємства не могли навіть підтвердити своє право користування цими земельними ділянками.