У САП не змогли уточнити, якою землею заволодів ексміністр агрополітики Сольський

Детективи НАБУ та прокурори САП звинувачують колишнього міністра агрополітики Миколу Сольського у заволодінні землями. Проте якими саме - не кажуть. Про це йдеться у відповідь САП на запит УНН.

У деклараціях ексміністра та його родини відсутні будь-які землі у Сумській області, заволодіння яких приписують ексміністру.

Сам Сольський також заявив: "Ані я, ані мої родичі землі не оформлювали". Втім, антикорупціонери продовжують наголошувати на заволодінні.

Чим саме заволодів Сольський, УНН поцікавився безпосередньо у САП. Але і там відповідь не надали.

Замість цього у САП вказали, що детективи НАБУ розслідують кримінальне провадження за фактом незаконного заволодіння земельними ділянками, які перебували у користуванні двох державних підприємств НААН. Але і тут є питання.

Адже судові рішення свідчать, держпідприємства НААН не мали прав на землі, які їм зараз приписують НАБУ та САП.

Більше того, ще у 2018-2019 роках правоохоронці звинувачували тогочасних директорів цих держпідприємств (Людмилу Самойленко і Віталія Стазілова) у самозахопленні земель.

Згідно обвинувальних актів, йдеться про факт самовільного використання підприємством "Іскра" земель сільськогосподарського призначення державної власності площею 2538 га та підприємством "Надія" - площею 2766,1154 га.

Тобто, виходить, що держпідприємства НААН самозахопили землі і без юридичних на то підстав вважали їх своїми. А коли ці землі віддали (як вільні) учасникам АТО - НАБУ та САП звинуватили останніх у незаконному заволодінні. Роль Сольського, за версією НАБУ та САП, полягала в тому, що він як адвокат допомагав воїнам в оформленні ділянок.

Найгірше, що ситуацією з незрозумілим заволодінням землями та гучними звинуваченнями НАБУ скористалися поляки, які з посиланням на "корупцію" вийшли з переговорів щодо розблокування кордонів. Деякі експерти схиляються до думки, що так було задумано і справа Сольського не випадково збігла у часі з демаршем поляків, які тим часом стрімко нарощують свій експорт у білорусь.

Нагадаємо

Голова Міагрополітики Микола Сольський раніше прокоментував підозри, які йому висунуло НАБУ. За його словами, йдеться про події 2017-2018 років, тобто задовго до того, як він став міністром.

Також Микола Сольський розповів, як Національна академія аграрних наук України незаконно здавала в оренду державні землі, отримуючи за це готівкові кошти. При цьому, у багатьох випадках НААН та її держпідприємства не могли навіть підтвердити своє право користування цими земельними ділянками.