У ексміністра Сольського не знайшлося земель, заволодіння яких інкримінує йому НАБУ

Детективи НАБУ і прокурори САП оголосили про підозру колишньому міністру агрополітики Миколі Сольському у начебто організації схеми заволодіння землями НААН в Сумській області площею 2500 га. Журналісти УНН проаналізували декларації ексміністра за період з 2020 по 2023 рік і не виявили там жодної земельної ділянки на Сумщині.

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Сам Сольський пояснював, що обставини семирічної давнини, про які йдеться у розслідуванні правоохоронців, стосуються періоду його адвокатської діяльності. Тоді він допоміг ветеранам АТО реалізувати своє право і отримати 2 га землі. Захист ексміністра стверджує, що жодного зиску вид того, що воїни набули право на землю, Сольський не отримав.

Це підтверджується і інформацією з його декларацій, поданих з 2020 року. У цих документах Сольський вказав три земельні ділянки та й ті належать його дружині. Крім того, всі вони розташовані у Обухівському районі Київської області, а не Сумській області.

Практично усі землі, які отримали учасники АТО, нині в обробітку, з них сплачуються податки, створюються робочі місця - Микола Сольський

Крім того, детективи НАБУ і прокурори САП вказували, що Сольський є власником низки сільськогосподарських компаній. Проте, за матеріалами правоохоронців, земельні ділянки, які Держгеокадастр видав ветеранам АТО, орендує і обробляє місцева агрофірма "Довіра 2008".

Микола Сольський дійсно вказує у деклараціях, що є бенефіціаром кількох агрофірм. Проте серед них немає ні "Довіри 2008", ні жодної іншої агрофірми, розташованої у Сумській області.

Редакція УНН звернулася за роз’ясненнями до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо того, якими земельними ділянками заволодів Микола Сольський.

Нагадаємо

Микола Сольський розповів як Національна академія аграрних наук України незаконно здавала в оренду державні землі, отримуючи за це готівкові кошти. При цьому, у багатьох випадках НААН та її держпідприємства не могли навіть підтвердити своє право користування цими земельними ділянками.

Землями, якими нібито заволодів Сольський, до того, як Держгеокадастр розпаював їх між ветеранам АТО, користувалися державні підприємства "Іскра" и "Надія". Проте документів, які б підтверджували їх право на постійне користування земельними ділянками у них не було. Це підтвердив, і Верховний Суд су 2019 році.

"Під час розгляду справи судами попередніх інстанцій було встановлено відсутність державних актів на право постійного користування земельними ділянками як у ДП "Іскра", ДП "Надія" так і у підприємств, правонаступниками яких вони є.

Крім того, судами встановлено, що рішення про надання спірних земельних ділянок в постійне користування ДП "Іскра" та ДП "Надія", в порядку встановленому Земельним кодексом України, на час звернення з позовом до суду не приймались", - йдеться в ухвалі колегії суддів Касаційного господарського суду Верховного суду від 5 серпня 2019 року.