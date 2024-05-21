У экс-министра Сольского не нашлось земель, завладение которыми инкриминирует ему НАБУ

Детективы НАБУ и прокуроры САП объявили о подозрении бывшему министру агрополитики Николаю Сольскому в якобы организации схемы завладения землями НААН в Сумской области площадью 2500 га. Журналисты УНН проанализировали декларации экс-министра за период с 2020 по 2023 год и не обнаружили там ни одного земельного участка на Сумщине.

Детали

Сам Сольский объяснял, что обстоятельства семилетней давности, о которых говорится в расследовании правоохранителей, касаются периода его адвокатской деятельности. Тогда он помог ветеранам АТО реализовать свое право и получить 2 га земли. Защита экс-министра утверждает, что никакой выгоды вид того, что воины получили право на землю, Сольский не получил.

Это подтверждается и информацией из его деклараций, поданных с 2020 года. В этих документах Сольский указал три земельных участка и те принадлежат его жене. Кроме того, все они расположены в Обуховском районе Киевской области, а не Сумской области.

Практически все земли, которые получили участники АТО, сейчас в обработке, с них платятся налоги, создаются рабочие места - Николай Сольский

Кроме того, детективы НАБУ и прокуроры САП указывали, что Сольский является владельцем ряда сельскохозяйственных компаний. Однако, по материалам правоохранителей, земельные участки, которые Госгеокадастр выдал ветеранам АТО, арендует и обрабатывает местная агрофирма "Доверие 2008".

Николай Сольский действительно указывает в декларациях, что является бенефициаром нескольких агрофирм. Однако среди них нет ни "Доверия 2008", ни одной другой агрофирмы, расположенной в Сумской области.

Редакция УНН обратилась за разъяснениями в Специализированную антикоррупционную прокуратуру относительно того, какими земельными участками завладел Николай Сольский.

Напомним

Николай Сольский рассказал как Национальная академия аграрных наук Украины незаконно сдавала в аренду государственные земли, получая за это наличные средства. При этом, во многих случаях НААН и ее госпредприятия не могли даже подтвердить свое право пользования этими земельными участками.

Землями, которыми якобы завладел Сольский, до того, как Госгеокадастр распаивал их между ветеранам АТО, пользовались государственные предприятия "Искра" и "Надежда". Однако документов, подтверждающих их право на постоянное пользование земельными участками у них не было. Это подтвердил, и Верховный Суд су 2019 году.

"При рассмотрении дела судами предыдущих инстанций было установлено отсутствие государственных актов на право постоянного пользования земельными участками как у ГП "Искра", ГП "Надежда" так и у предприятий, правопреемниками которых они являются.

Кроме того, судами установлено, что решение о предоставлении спорных земельных участков в постоянное пользование ГП "Искра" и ГП "Надежда", в порядке, установленном Земельным кодексом Украины, на момент обращения с иском в суд не принимались", - говорится в постановлении коллегии судей Кассационного хозяйственного суда Верховного суда от 5 августа 2019 года.