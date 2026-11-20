В Вишнёвом Киевской области 20 ноября полностью прекратили централизованное водоснабжение из-за проблем с отведением сточных вод в канализационную систему столицы. Причина — обесточивание канализационных насосных станций, обслуживающих прилегающие населённые пункты. Однако отсутствие воды в кранах не означает, что жители перестали пользоваться канализацией.

Могут ли стоки переполнить коллекторы, почему Киев ограничил их приём и насколько серьёзной является ситуация, разбирался УНН.

Почему в Вишнёвом отключили воду

В пятницу, 20 ноября, коммунальное предприятие "Вишнівськводоканал" вынужденно прекратило централизованное водоснабжение в Вишнёвом и Софиевской Борщаговке. Как сообщили в ОК ТКЦМ "Софіївка", решение приняли из-за чрезвычайной ситуации на объектах ЧАО "АК "Київводоканал". Восстановить водоснабжение планируют после завершения аварийно-восстановительных работ.

Ограничения, вероятно, ввели из-за нарушения работы инфраструктуры, обеспечивающей дальнейшее отведение канализации после использования, — обесточивания насосных станций столицы, принимающих сточные воды из этих населённых пунктов. Фактически водоканал был вынужден ограничить поступление новых объёмов стоков, чтобы не допустить перегрузки канализационной системы, которая временно не может работать в обычном режиме.

Почему Киев не может принимать сточные воды

Канализационная система работает по другому принципу, чем водопровод. Если для подачи воды в дома необходимо создавать давление, то значительная часть бытовых стоков отводится по трубам самотёком. После использования вода из унитазов, раковин, ванн и душевых попадает во внутридомовые сети, оттуда — в городские коллекторы, а затем — на канализационные насосные станции. Именно они обеспечивают дальнейшую транспортировку стоков там, где естественного уклона труб недостаточно.

В случае Вишнёвого и Софиевской Борщаговки часть системы водоотведения связана с канализационной инфраструктурой Киева. Поэтому нарушение работы столичных насосных станций непосредственно влияет на возможность отводить стоки из прилегающих населённых пунктов.

Также важно понимать, что, если насосы останавливаются из-за отсутствия электроэнергии или повреждения оборудования, сточные воды могут продолжать поступать в коллекторы, однако их дальнейшая перекачка затрудняется или прекращается. При длительной остановке и значительном поступлении стоков система может постепенно переполняться. Именно поэтому прекращение водоснабжения — на данный момент едва ли не единственный действенный способ снизить нагрузку на канализационную сеть до восстановления работы насосного оборудования.

А если люди продолжат смывать воду в туалетах?

Отключение централизованного водоснабжения не приводит к автоматическому прекращению работы внутридомовой канализации. Даже когда в кранах нет воды, жители могут пользоваться ранее сделанными запасами, приносить техническую воду (в частности, для смыва туалетов). В таком случае использованная вода всё равно будет попадать в канализационную сеть. И если система водоотведения не способна принимать и перекачивать обычные объёмы стоков, дополнительная нагрузка может ухудшить ситуацию.

При неблагоприятном развитии событий канализационные коллекторы могут переполняться, создавая так называемый обратный подпор. Это явление возникает, когда сточные воды не могут двигаться дальше по трубопроводам и уровень жидкости в системе постепенно повышается. Наибольший риск в таких случаях возникает для подвальных и цокольных помещений, а также квартир на нижних этажах многоквартирных домов. Если уровень стоков поднимется достаточно высоко, загрязнённая вода может начать выходить через унитазы, душевые трапы и другие канализационные отверстия. Также возможен выход стоков на поверхность через канализационные колодцы.

Однако такое развитие событий — не неизбежное следствие каждого отключения насосных станций. Реальные риски зависят от продолжительности аварии, объёма сточных вод, возможностей накопления жидкости в системе, расположения проблемного участка и скорости восстановления работы оборудования.

Если говорить о ситуации, сложившейся на данный момент, по состоянию на 20 ноября подтверждённой информации о массовом переполнении канализационных коллекторов, выходе нечистот на улицы или подтоплении жилых домов в Вишнёвом нет.

Насколько серьёзны повреждения у «Киевводоканала»

Проблемы с канализационной инфраструктурой возникли на фоне массированной российской атаки на Киев в ночь на 20 ноября. В «Киевводоканале» сообщили, что в результате ударов повреждены объекты предприятия. Кроме того, атаки на энергетическую инфраструктуру вызвали перебои с водоснабжением столицы. В частности, снижение давления зафиксировали в Печерском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах.

В то же время предприятие пока не обнародовало подробный перечень повреждённого оборудования, которое непосредственно обеспечивает приём стоков из Вишнёвого. Также нет подтверждённой информации о разрушении канализационных коллекторов на этом направлении или повреждении Бортнической станции аэрации именно в результате атаки 20 ноября. Поэтому сейчас невозможно достоверно определить, вызвано ли ограничение исключительно обесточиванием насосных станций или существуют дополнительные технические повреждения, которые потребуют более длительного ремонта.

Для понимания перспектив важно различать два сценария. В случае обесточивания оборудования восстановление приёма стоков может зависеть прежде всего от возвращения стабильного электроснабжения. Если же повреждены сами насосные агрегаты, электрооборудование или трубопроводы, потребуются дополнительные ремонтные работы.

Угрожает ли Вишнёвому канализационная катастрофа

В настоящее время оснований утверждать, что в Вишнёвом уже началась масштабная канализационная авария, нет. Однако риск локального переполнения сетей при длительном нарушении водоотведения сохраняется.

Ранее специалисты «Киевводоканала» объясняли, что значительная часть канализации работает самотёком, однако для дальнейшей транспортировки стоков необходимы насосные станции. Без их работы сточные воды могут накапливаться в коллекторах, а в отдельных случаях вызывать аварии.

При этом даже наличие резервных генераторов не исключает риски полностью. Для работы насосного оборудования необходимы исправные системы электроснабжения, достаточная мощность резервных источников и возможность бесперебойного обеспечения их топливом.

Особую опасность представляет не само отсутствие воды в домах, а ситуация, когда жители продолжают сбрасывать значительные объёмы сточных вод в сеть, которая временно не может их отводить. В таком случае возможны локальные подтопления, загрязнение территорий бытовыми стоками и ухудшение санитарных условий.

Что делать жильцам домов, в которых не работает канализация

Пока приём сточных вод ограничен, целесообразно максимально сократить использование канализации, даже если в доме есть запасы технической воды. В первую очередь речь идёт об отложенных стирке, принятии ванн и других бытовых потребностях, создающих значительные объёмы стоков. Использование принесённой воды для смыва туалета также необходимо свести к минимуму, учитывая санитарные потребности.

Особое внимание следует обращать на признаки нарушения работы канализации: бульканье в трубах, необычное повышение уровня воды в сантехнических приборах, появление сточных вод в сливных отверстиях или стойкого канализационного запаха. В таких случаях необходимо прекратить пользоваться канализацией и обратиться в аварийную службу или к управляющему домом. Самостоятельно открывать канализационные колодцы или пытаться устранять масштабные засоры опасно.

Почему в городах-спутниках столицы подобная ситуация возникает не впервые

Проблемы с приёмом стоков из пригородов Киева уже фиксировали осенью 2026 года. В частности, 8 октября из-за обесточивания канализационных насосных станций столица временно прекратила принимать стоки из Борщаговской общины. После восстановления электроснабжения приём сточных вод возобновили, а водоснабжение постепенно стабилизировалось. Аналогичные ограничения для Вишнёвого и Софиевской Борщаговки вводили 2 ноября.

Повторение таких случаев свидетельствует о зависимости коммунальной инфраструктуры близлежащих общин от стабильной работы столичных систем водоотведения и электроснабжения.

На данный момент вопрос заключается в том, насколько быстро удастся восстановить работу канализационных насосных станций и сможет ли система принимать стоки в полном объёме. Ведь восстановление водоснабжения без стабильного водоотведения может создать дополнительные риски, поэтому эти две коммунальные системы должны возвращаться к нормальной работе согласованно.

Напомним

Ранее мы писали о том, что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрации.