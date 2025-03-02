Популярные
Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне
Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас
Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC
Советник Трампа раскрыл детали напряженной встречи с Зеленским в Белом доме
Ночная атака рф дронов на Киевскую область задела три района: показали последствия
В Киеве на Киевщине и Днепропетровщине введены экстренные отключения
Броварская громада передала военным два генератора - мэр
Погода в Украине 28 февраля: где ожидать дождей и минусовой температуры
Пожар на промышленном предприятии и поврежденные дома: показали последствия атаки рф в Киевской области
На Киевщине из-за атаки дронов возник масштабный пожар
В столице и ряде областей объявили воздушную тревогу
Атака рф дронами на Киевскую область: количество жертв возросло до двух
Атака БПЛА на Киевскую область: 1 человек погиб и 2 травмированных
На Киевщине вражеский дрон попал в жилой дом, возник пожар
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать
В Броварах планируют ввести ежемесячные доплаты для педагогов дошкольного и внешкольного образования
россия за ночь выпустила 213 беспилотников и семь Х-101 по Украине: сбито 133 дронов и 6 ракет
Погода в Украине 25 февраля: от +8°C на западе до -8°C на востоке
Вражеский удар по Киеву: женщина ранена, повреждены дома в двух районах
На Киевщине работает противовоздушная оборона: жителей просят оставаться в укрытиях
Средства реабилитации из Норвегии: Броварская громада получила важный гуманитарный груз
Вспышка гриппа и ОРВИ: на Киевщине более 120 школ перешли на дистанционное обучение
В Киевской область из-за ночной атаки рф поврежден недострой, пострадал охранник: показали последствия
Ледяная ловушка на Киевском водохранилище: пятеро рыбаков оказались в опасности, их спасало ГСЧС
Прогноз погоды на 24 февраля: где ожидаются морозы до -16°C и когда придет потепление
Погода в Украине: Температура будет колебаться от -9°C до +2°C и переменная облачность без осадков
В Бориспольском районе из-за падения вражеского дрона погиб дежурный по переезду - Укрзализныця
Вражеские дроны зафиксированы в 7 областях Украины и над Черным морем
Прогноз погоды на 21 февраля: где в Украине ожидается снег и мороз до -6°C
Воздушные Силы обнаружили движение вражеских дронов над Украиной
Юные спортсмены из Броваров получили приглашение на международные турниры во Франции и Германии
В Киевской области из-за атаки рф дронами есть повреждения в двух районах: показали масштабы разрушений
Киевская область ночью пережила почти 8-часовую тревогу: что известно о последствиях атаки рф дронами
Прогноз погоды в Украине: где ожидается снег и какие температурные сюрпризы ждут
Трагедия на Киевщине: под колесами электропоезда погиб мужчина
Ночная атака рф дронов на Киевскую область задела три района: показали последствия
Во время ночной атаки российских БпЛА на Киевскую область работали силы ПВО, есть сбитые цели. Повреждены семь частных домов в трех районах, пострадавших среди населения нет.
В Киеве на Киевщине и Днепропетровщине введены экстренные отключения
В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях введены экстренные отключения электроэнергии. Отключения осуществляются по команде Укрэнерго.
Броварская громада передала военным два генератора - мэр
Воинская часть, которая защищает воздушное пространство региона, получила два мобильных генератора от Броварской громады. Ранее громада также передала военным Toyota Hilux, 200 аккумуляторов для дронов и другое оборудование.
Погода в Украине 28 февраля: где ожидать дождей и минусовой температуры
В Украине ожидается переменная облачная погода с температурой от -4°C до +6°C. На западе прогнозируются дожди, в восточных регионах будет холоднее, остальная территория - без осадков.
Пожар на промышленном предприятии и поврежденные дома: показали последствия атаки рф в Киевской области
Киевская область подверглась 7-часовой атаке российских дронов в трех районах. В результате атаки произошел пожар на промышленном предприятии, повреждены частные дома и инфраструктура.
На Киевщине из-за атаки дронов возник масштабный пожар
В результате падения обломков российских дронов на промышленном объекте Киевской области возник пожар. Пострадавших нет, пожар ликвидирован.
В столице и ряде областей объявили воздушную тревогу
В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов. В Киевской области работает ПВО, население призывают находиться в укрытиях.
Атака рф дронами на Киевскую область: количество жертв возросло до двух
В результате атаки российских БПЛА на Киевскую область погибли два человека, еще двое получили ранения. В Бучанском районе повреждены частные дома, многоэтажки и автомобили.
Атака БПЛА на Киевскую область: 1 человек погиб и 2 травмированных
В Бучанском районе в результате атаки БПЛА погиб один человек, еще двое получили ранения. Повреждены 5 частных домов, 4 многоэтажки, уничтожены 3 автомобиля.
На Киевщине вражеский дрон попал в жилой дом, возник пожар
российский дрон попал в двухэтажный жилой дом в Бучанском районе, вызвав пожар. Также в этом же районе в результате атаки пострадала 19-летняя девушка, которую госпитализировали с травмой головы.
В Броварах планируют ввести ежемесячные доплаты для педагогов дошкольного и внешкольного образования
Броварской городской совет рассмотрит вопрос ежемесячных доплат в размере 1300 грн для педагогов дошкольного и внешкольного образования. Инициатива потребует около 18 млн грн в год из местного бюджета.
россия за ночь выпустила 213 беспилотников и семь Х-101 по Украине: сбито 133 дронов и 6 ракет
Ночью РФ атаковала Украину 213 дронами Shahed и 7 крылатыми ракетами Х-101. Силы ПВО сбили 133 БпЛА и 6 ракет, есть повреждения в Киевской и Житомирской областях.
Погода в Украине 25 февраля: от +8°C на западе до -8°C на востоке
В Украине ожидается спокойная зимняя погода с небольшой облачностью и минимальными осадками. Температура будет колебаться от +8°C во Львове до -8°C в восточных регионах, на большинстве территории без осадков.
Вражеский удар по Киеву: женщина ранена, повреждены дома в двух районах
В результате обстрела в Обуховском районе Киева ранена 44-летняя женщина, которая получила резаную рану ноги. Повреждены частный дом и хозяйственные постройки в Обуховском и Фастовском районах.
На Киевщине работает противовоздушная оборона: жителей просят оставаться в укрытиях
В Киевской области активированы силы противовоздушной обороны во время воздушной тревоги. Местные власти призывают население находиться в укрытиях и не фиксировать работу сил обороны.
Средства реабилитации из Норвегии: Броварская громада получила важный гуманитарный груз
Бровары получили гуманитарную помощь из Норвегии, включающую средства реабилитации, кресла колесные и медицинское снаряжение. Помощь предназначена для раненых военных и гражданских, которые нуждаются в средствах реабилитации.
Вспышка гриппа и ОРВИ: на Киевщине более 120 школ перешли на дистанционное обучение
На Киевщине 123 школы и 27 детсадов перешли на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. За неделю количество больных учеников выросло на 4025, а дошкольников - на 646 случаев.
В Киевской область из-за ночной атаки рф поврежден недострой, пострадал охранник: показали последствия
Силы ПВО отразили атаку вражеских БпЛА на Киевскую область. В Броварском районе поврежден недостроенный многоэтажный дом, охранник получил стрессовую реакцию.
Ледяная ловушка на Киевском водохранилище: пятеро рыбаков оказались в опасности, их спасало ГСЧС
На Киевском водохранилище возле села Новые Петровцы пятеро рыбаков оказались отрезанными от берега 10-метровым разрывом льда. Спасатели успешно эвакуировали мужчин, которые отказались от госпитализации.
Прогноз погоды на 24 февраля: где ожидаются морозы до -16°C и когда придет потепление
24 февраля в Украине будет преимущественно ясно, без осадков, лишь на востоке возможны снегопады. Ночные температуры до -16°C на севере, днем от -7°C до +6°C, с 25-26 февраля ожидается постепенное потепление.
Погода в Украине: Температура будет колебаться от -9°C до +2°C и переменная облачность без осадков
22 февраля в Украине ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха будет колебаться от -9°C на востоке до +2°C на западе, в Киеве будет -6°...-4°C.
В Бориспольском районе из-за падения вражеского дрона погиб дежурный по переезду - Укрзализныця
В Бориспольском районе в результате падения беспилотника погиб дежурный по переезду Укрзализныци. Движение поездов на участке восстановлено со снижением скорости для безопасности.
Вражеские дроны зафиксированы в 7 областях Украины и над Черным морем
В воздушном пространстве Украины выявлена активность вражеских беспилотников в семи областях, движущихся западным курсом. Также зафиксировано БпЛА над Черным морем в направлении Одессы.
Прогноз погоды на 21 февраля: где в Украине ожидается снег и мороз до -6°C
В Украине 21 февраля ожидается холодная погода с температурой от -6° до -1°C и переменной облачностью. На востоке и юге возможен небольшой снег, остальная территория - без осадков.
Воздушные Силы обнаружили движение вражеских дронов над Украиной
В воздушном пространстве Украины зафиксирована активность вражеских БПЛА на нескольких направлениях. Беспилотники движутся из Черниговской области в Киев, из Сумской области в Полтавскую, через Черкассы и из Житомирской области в Ровно.
Юные спортсмены из Броваров получили приглашение на международные турниры во Франции и Германии
Спортсмены из Броваров получили приглашение на соревнования во Франции и Германии. 41 ребенок примет участие в футбольном турнире, соревнованиях по плаванию и летнем отдыхе за рубежом.
В Киевской области из-за атаки рф дронами есть повреждения в двух районах: показали масштабы разрушений
Российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками, работала ПВО. Из-за атаки рф повреждены 12 частных домов, 5 автомобилей и хозяйственные постройки в Вышгородском и Белоцерковском районах.
Киевская область ночью пережила почти 8-часовую тревогу: что известно о последствиях атаки рф дронами
Российские БпЛА атаковали Киевскую область, тревога длилась почти 8 часов. В Вышгородском и Фастовском районах зафиксировано повреждение частного дома и двух автомобилей.
Прогноз погоды в Украине: где ожидается снег и какие температурные сюрпризы ждут
19 февраля в Украине ожидается облачная погода с локальными осадками на севере и западе. Температура будет колебаться от -7° на востоке до +2°C на юге, с возможным гололедом.
Трагедия на Киевщине: под колесами электропоезда погиб мужчина
42-летний местный житель погиб под поездом на железнодорожной станции «Немешаево» в Киевской области. Машинист пытался предотвратить трагедию, подавая сигналы и применив экстренное торможение.