5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 105078 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 113648 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 102463 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 102049 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 129332 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 119882 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 157566 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143024 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179451 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172907 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Советник Трампа раскрыл детали напряженной встречи с Зеленским в Белом доме

Советник Трампа раскрыл детали напряженной встречи с Зеленским в Белом доме

2 марта, 11:50 • 106418 просмотра
Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC

Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC

2 марта, 12:11 • 102097 просмотра
Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

2 марта, 13:14 • 34495 просмотра
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:11 • 46493 просмотра
Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

2 марта, 15:10 • 59064 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

18:15 • 113636 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 129325 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 299476 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 266362 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 251237 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

18:35 • 105071 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 118203 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 157563 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 116255 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 115887 просмотра
Актуальное

Популярные

Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

2 марта, 15:10 • 59064 просмотра
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:11 • 46493 просмотра
Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

2 марта, 13:14 • 34495 просмотра
Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC

Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC

2 марта, 12:11 • 102097 просмотра
Советник Трампа раскрыл детали напряженной встречи с Зеленским в Белом доме

Советник Трампа раскрыл детали напряженной встречи с Зеленским в Белом доме

2 марта, 11:50 • 106418 просмотра
Последние новости • Киевская область
Ночная атака рф дронов на Киевскую область задела три района: показали последствия

Ночная атака рф дронов на Киевскую область задела три района: показали последствия

1 марта, 08:53 • 33465 просмотра
В Киеве на Киевщине и Днепропетровщине введены экстренные отключения

В Киеве на Киевщине и Днепропетровщине введены экстренные отключения

28 февраля, 15:36 • 32700 просмотра
Броварская громада передала военным два генератора - мэр

Броварская громада передала военным два генератора - мэр

28 февраля, 13:02 • 17982 просмотра
Погода в Украине 28 февраля: где ожидать дождей и минусовой температуры

Погода в Украине 28 февраля: где ожидать дождей и минусовой температуры

28 февраля, 05:48 • 105414 просмотра
Пожар на промышленном предприятии и поврежденные дома: показали последствия атаки рф в Киевской области

Пожар на промышленном предприятии и поврежденные дома: показали последствия атаки рф в Киевской области

27 февраля, 06:58 • 25349 просмотра
На Киевщине из-за атаки дронов возник масштабный пожар

На Киевщине из-за атаки дронов возник масштабный пожар

27 февраля, 05:33 • 29241 просмотра
В столице и ряде областей объявили воздушную тревогу

В столице и ряде областей объявили воздушную тревогу

26 февраля, 21:46 • 77605 просмотра
Атака рф дронами на Киевскую область: количество жертв возросло до двух

Атака рф дронами на Киевскую область: количество жертв возросло до двух

26 февраля, 09:29 • 29002 просмотра
Атака БПЛА на Киевскую область: 1 человек погиб и 2 травмированных

Атака БПЛА на Киевскую область: 1 человек погиб и 2 травмированных

26 февраля, 06:16 • 27954 просмотра
На Киевщине вражеский дрон попал в жилой дом, возник пожар

На Киевщине вражеский дрон попал в жилой дом, возник пожар

25 февраля, 22:27 • 83360 просмотра
Публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 113636 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Публикации
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 129325 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Публикации
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров
28 февраля, 14:39 • 299476 просмотра

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

Публикации
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем
28 февраля, 09:20 • 266362 просмотра

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Публикации
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать
28 февраля, 06:23 • 251237 просмотра

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

В Броварах планируют ввести ежемесячные доплаты для педагогов дошкольного и внешкольного образования

В Броварах планируют ввести ежемесячные доплаты для педагогов дошкольного и внешкольного образования

25 февраля, 10:52 • 20301 просмотра
россия за ночь выпустила 213 беспилотников и семь Х-101 по Украине: сбито 133 дронов и 6 ракет

россия за ночь выпустила 213 беспилотников и семь Х-101 по Украине: сбито 133 дронов и 6 ракет

25 февраля, 09:56 • 26121 просмотра
Погода в Украине 25 февраля: от +8°C на западе до -8°C на востоке

Погода в Украине 25 февраля: от +8°C на западе до -8°C на востоке

25 февраля, 06:06 • 33455 просмотра
Вражеский удар по Киеву: женщина ранена, повреждены дома в двух районах

Вражеский удар по Киеву: женщина ранена, повреждены дома в двух районах

25 февраля, 04:12 • 103126 просмотра
На Киевщине работает противовоздушная оборона: жителей просят оставаться в укрытиях

На Киевщине работает противовоздушная оборона: жителей просят оставаться в укрытиях

25 февраля, 03:20 • 112572 просмотра
Средства реабилитации из Норвегии: Броварская громада получила важный гуманитарный груз

Средства реабилитации из Норвегии: Броварская громада получила важный гуманитарный груз

24 февраля, 15:49 • 21560 просмотра
Вспышка гриппа и ОРВИ: на Киевщине более 120 школ перешли на дистанционное обучение

Вспышка гриппа и ОРВИ: на Киевщине более 120 школ перешли на дистанционное обучение

24 февраля, 14:59 • 30638 просмотра
В Киевской область из-за ночной атаки рф поврежден недострой, пострадал охранник: показали последствия

В Киевской область из-за ночной атаки рф поврежден недострой, пострадал охранник: показали последствия

24 февраля, 06:57 • 25945 просмотра
Ледяная ловушка на Киевском водохранилище: пятеро рыбаков оказались в опасности, их спасало ГСЧС

Ледяная ловушка на Киевском водохранилище: пятеро рыбаков оказались в опасности, их спасало ГСЧС

23 февраля, 13:16 • 28549 просмотра
Прогноз погоды на 24 февраля: где ожидаются морозы до -16°C и когда придет потепление

Прогноз погоды на 24 февраля: где ожидаются морозы до -16°C и когда придет потепление

23 февраля, 10:39 • 52051 просмотра
Погода в Украине: Температура будет колебаться от -9°C до +2°C и переменная облачность без осадков

Погода в Украине: Температура будет колебаться от -9°C до +2°C и переменная облачность без осадков

22 февраля, 06:02 • 52111 просмотра
В Бориспольском районе из-за падения вражеского дрона погиб дежурный по переезду - Укрзализныця

В Бориспольском районе из-за падения вражеского дрона погиб дежурный по переезду - Укрзализныця

21 февраля, 23:03 • 69311 просмотра
Вражеские дроны зафиксированы в 7 областях Украины и над Черным морем

Вражеские дроны зафиксированы в 7 областях Украины и над Черным морем

21 февраля, 20:13 • 43894 просмотра
Прогноз погоды на 21 февраля: где в Украине ожидается снег и мороз до -6°C

Прогноз погоды на 21 февраля: где в Украине ожидается снег и мороз до -6°C

21 февраля, 05:48 • 34079 просмотра
Воздушные Силы обнаружили движение вражеских дронов над Украиной

Воздушные Силы обнаружили движение вражеских дронов над Украиной

21 февраля, 00:49 • 127687 просмотра
Юные спортсмены из Броваров получили приглашение на международные турниры во Франции и Германии

Юные спортсмены из Броваров получили приглашение на международные турниры во Франции и Германии

20 февраля, 15:25 • 28388 просмотра
В Киевской области из-за атаки рф дронами есть повреждения в двух районах: показали масштабы разрушений

В Киевской области из-за атаки рф дронами есть повреждения в двух районах: показали масштабы разрушений

20 февраля, 08:13 • 23732 просмотра
Киевская область ночью пережила почти 8-часовую тревогу: что известно о последствиях атаки рф дронами

Киевская область ночью пережила почти 8-часовую тревогу: что известно о последствиях атаки рф дронами

19 февраля, 06:34 • 34340 просмотра
Прогноз погоды в Украине: где ожидается снег и какие температурные сюрпризы ждут

Прогноз погоды в Украине: где ожидается снег и какие температурные сюрпризы ждут

19 февраля, 05:44 • 44969 просмотра
Трагедия на Киевщине: под колесами электропоезда погиб мужчина

Трагедия на Киевщине: под колесами электропоезда погиб мужчина

19 февраля, 02:41 • 118710 просмотра
Ночная атака рф дронов на Киевскую область задела три района: показали последствия

Ночная атака рф дронов на Киевскую область задела три района: показали последствия

Во время ночной атаки российских БпЛА на Киевскую область работали силы ПВО, есть сбитые цели. Повреждены семь частных домов в трех районах, пострадавших среди населения нет.

Война • 1 марта, 08:53 • 33465 просмотра
В Киеве на Киевщине и Днепропетровщине введены экстренные отключения

В Киеве на Киевщине и Днепропетровщине введены экстренные отключения

В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях введены экстренные отключения электроэнергии. Отключения осуществляются по команде Укрэнерго.

Экономика • 28 февраля, 15:36 • 32700 просмотра
Броварская громада передала военным два генератора - мэр

Броварская громада передала военным два генератора - мэр

Воинская часть, которая защищает воздушное пространство региона, получила два мобильных генератора от Броварской громады. Ранее громада также передала военным Toyota Hilux, 200 аккумуляторов для дронов и другое оборудование.

Общество • 28 февраля, 13:02 • 17982 просмотра
Погода в Украине 28 февраля: где ожидать дождей и минусовой температуры

Погода в Украине 28 февраля: где ожидать дождей и минусовой температуры

В Украине ожидается переменная облачная погода с температурой от -4°C до +6°C. На западе прогнозируются дожди, в восточных регионах будет холоднее, остальная территория - без осадков.

Общество • 28 февраля, 05:48 • 105414 просмотра
Пожар на промышленном предприятии и поврежденные дома: показали последствия атаки рф в Киевской области

Пожар на промышленном предприятии и поврежденные дома: показали последствия атаки рф в Киевской области

Киевская область подверглась 7-часовой атаке российских дронов в трех районах. В результате атаки произошел пожар на промышленном предприятии, повреждены частные дома и инфраструктура.

Война • 27 февраля, 06:58 • 25349 просмотра
На Киевщине из-за атаки дронов возник масштабный пожар

На Киевщине из-за атаки дронов возник масштабный пожар

В результате падения обломков российских дронов на промышленном объекте Киевской области возник пожар. Пострадавших нет, пожар ликвидирован.

Общество • 27 февраля, 05:33 • 29241 просмотра
В столице и ряде областей объявили воздушную тревогу

В столице и ряде областей объявили воздушную тревогу

В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов. В Киевской области работает ПВО, население призывают находиться в укрытиях.

Война • 26 февраля, 21:46 • 77605 просмотра
Атака рф дронами на Киевскую область: количество жертв возросло до двух

Атака рф дронами на Киевскую область: количество жертв возросло до двух

В результате атаки российских БПЛА на Киевскую область погибли два человека, еще двое получили ранения. В Бучанском районе повреждены частные дома, многоэтажки и автомобили.

Война • 26 февраля, 09:29 • 29002 просмотра
Атака БПЛА на Киевскую область: 1 человек погиб и 2 травмированных

Атака БПЛА на Киевскую область: 1 человек погиб и 2 травмированных

В Бучанском районе в результате атаки БПЛА погиб один человек, еще двое получили ранения. Повреждены 5 частных домов, 4 многоэтажки, уничтожены 3 автомобиля.

Общество • 26 февраля, 06:16 • 27954 просмотра
На Киевщине вражеский дрон попал в жилой дом, возник пожар

На Киевщине вражеский дрон попал в жилой дом, возник пожар

российский дрон попал в двухэтажный жилой дом в Бучанском районе, вызвав пожар. Также в этом же районе в результате атаки пострадала 19-летняя девушка, которую госпитализировали с травмой головы.

Война • 25 февраля, 22:27 • 83360 просмотра
В Броварах планируют ввести ежемесячные доплаты для педагогов дошкольного и внешкольного образования

В Броварах планируют ввести ежемесячные доплаты для педагогов дошкольного и внешкольного образования

Броварской городской совет рассмотрит вопрос ежемесячных доплат в размере 1300 грн для педагогов дошкольного и внешкольного образования. Инициатива потребует около 18 млн грн в год из местного бюджета.

Общество • 25 февраля, 10:52 • 20301 просмотра
россия за ночь выпустила 213 беспилотников и семь Х-101 по Украине: сбито 133 дронов и 6 ракет

россия за ночь выпустила 213 беспилотников и семь Х-101 по Украине: сбито 133 дронов и 6 ракет

Ночью РФ атаковала Украину 213 дронами Shahed и 7 крылатыми ракетами Х-101. Силы ПВО сбили 133 БпЛА и 6 ракет, есть повреждения в Киевской и Житомирской областях.

Война • 25 февраля, 09:56 • 26121 просмотра
Погода в Украине 25 февраля: от +8°C на западе до -8°C на востоке

Погода в Украине 25 февраля: от +8°C на западе до -8°C на востоке

В Украине ожидается спокойная зимняя погода с небольшой облачностью и минимальными осадками. Температура будет колебаться от +8°C во Львове до -8°C в восточных регионах, на большинстве территории без осадков.

Общество • 25 февраля, 06:06 • 33455 просмотра
Вражеский удар по Киеву: женщина ранена, повреждены дома в двух районах

Вражеский удар по Киеву: женщина ранена, повреждены дома в двух районах

В результате обстрела в Обуховском районе Киева ранена 44-летняя женщина, которая получила резаную рану ноги. Повреждены частный дом и хозяйственные постройки в Обуховском и Фастовском районах.

Общество • 25 февраля, 04:12 • 103126 просмотра
На Киевщине работает противовоздушная оборона: жителей просят оставаться в укрытиях

На Киевщине работает противовоздушная оборона: жителей просят оставаться в укрытиях

В Киевской области активированы силы противовоздушной обороны во время воздушной тревоги. Местные власти призывают население находиться в укрытиях и не фиксировать работу сил обороны.

Война • 25 февраля, 03:20 • 112572 просмотра
Средства реабилитации из Норвегии: Броварская громада получила важный гуманитарный груз

Средства реабилитации из Норвегии: Броварская громада получила важный гуманитарный груз

Бровары получили гуманитарную помощь из Норвегии, включающую средства реабилитации, кресла колесные и медицинское снаряжение. Помощь предназначена для раненых военных и гражданских, которые нуждаются в средствах реабилитации.

Общество • 24 февраля, 15:49 • 21560 просмотра
Вспышка гриппа и ОРВИ: на Киевщине более 120 школ перешли на дистанционное обучение

Вспышка гриппа и ОРВИ: на Киевщине более 120 школ перешли на дистанционное обучение

На Киевщине 123 школы и 27 детсадов перешли на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. За неделю количество больных учеников выросло на 4025, а дошкольников - на 646 случаев.

Здоровье • 24 февраля, 14:59 • 30638 просмотра
В Киевской область из-за ночной атаки рф поврежден недострой, пострадал охранник: показали последствия

В Киевской область из-за ночной атаки рф поврежден недострой, пострадал охранник: показали последствия

Силы ПВО отразили атаку вражеских БпЛА на Киевскую область. В Броварском районе поврежден недостроенный многоэтажный дом, охранник получил стрессовую реакцию.

Война • 24 февраля, 06:57 • 25945 просмотра
Ледяная ловушка на Киевском водохранилище: пятеро рыбаков оказались в опасности, их спасало ГСЧС

Ледяная ловушка на Киевском водохранилище: пятеро рыбаков оказались в опасности, их спасало ГСЧС

На Киевском водохранилище возле села Новые Петровцы пятеро рыбаков оказались отрезанными от берега 10-метровым разрывом льда. Спасатели успешно эвакуировали мужчин, которые отказались от госпитализации.

Общество • 23 февраля, 13:16 • 28549 просмотра
Прогноз погоды на 24 февраля: где ожидаются морозы до -16°C и когда придет потепление

Прогноз погоды на 24 февраля: где ожидаются морозы до -16°C и когда придет потепление

24 февраля в Украине будет преимущественно ясно, без осадков, лишь на востоке возможны снегопады. Ночные температуры до -16°C на севере, днем от -7°C до +6°C, с 25-26 февраля ожидается постепенное потепление.

Общество • 23 февраля, 10:39 • 52051 просмотра
Погода в Украине: Температура будет колебаться от -9°C до +2°C и переменная облачность без осадков

Погода в Украине: Температура будет колебаться от -9°C до +2°C и переменная облачность без осадков

22 февраля в Украине ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха будет колебаться от -9°C на востоке до +2°C на западе, в Киеве будет -6°...-4°C.

Общество • 22 февраля, 06:02 • 52111 просмотра
В Бориспольском районе из-за падения вражеского дрона погиб дежурный по переезду - Укрзализныця

В Бориспольском районе из-за падения вражеского дрона погиб дежурный по переезду - Укрзализныця

В Бориспольском районе в результате падения беспилотника погиб дежурный по переезду Укрзализныци. Движение поездов на участке восстановлено со снижением скорости для безопасности.

Война • 21 февраля, 23:03 • 69311 просмотра
Вражеские дроны зафиксированы в 7 областях Украины и над Черным морем

Вражеские дроны зафиксированы в 7 областях Украины и над Черным морем

В воздушном пространстве Украины выявлена активность вражеских беспилотников в семи областях, движущихся западным курсом. Также зафиксировано БпЛА над Черным морем в направлении Одессы.

Война • 21 февраля, 20:13 • 43894 просмотра
Прогноз погоды на 21 февраля: где в Украине ожидается снег и мороз до -6°C

Прогноз погоды на 21 февраля: где в Украине ожидается снег и мороз до -6°C

В Украине 21 февраля ожидается холодная погода с температурой от -6° до -1°C и переменной облачностью. На востоке и юге возможен небольшой снег, остальная территория - без осадков.

Общество • 21 февраля, 05:48 • 34079 просмотра
Воздушные Силы обнаружили движение вражеских дронов над Украиной

Воздушные Силы обнаружили движение вражеских дронов над Украиной

В воздушном пространстве Украины зафиксирована активность вражеских БПЛА на нескольких направлениях. Беспилотники движутся из Черниговской области в Киев, из Сумской области в Полтавскую, через Черкассы и из Житомирской области в Ровно.

Война • 21 февраля, 00:49 • 127687 просмотра
Юные спортсмены из Броваров получили приглашение на международные турниры во Франции и Германии

Юные спортсмены из Броваров получили приглашение на международные турниры во Франции и Германии

Спортсмены из Броваров получили приглашение на соревнования во Франции и Германии. 41 ребенок примет участие в футбольном турнире, соревнованиях по плаванию и летнем отдыхе за рубежом.

Общество • 20 февраля, 15:25 • 28388 просмотра
В Киевской области из-за атаки рф дронами есть повреждения в двух районах: показали масштабы разрушений

В Киевской области из-за атаки рф дронами есть повреждения в двух районах: показали масштабы разрушений

Российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками, работала ПВО. Из-за атаки рф повреждены 12 частных домов, 5 автомобилей и хозяйственные постройки в Вышгородском и Белоцерковском районах.

Война • 20 февраля, 08:13 • 23732 просмотра
Киевская область ночью пережила почти 8-часовую тревогу: что известно о последствиях атаки рф дронами

Киевская область ночью пережила почти 8-часовую тревогу: что известно о последствиях атаки рф дронами

Российские БпЛА атаковали Киевскую область, тревога длилась почти 8 часов. В Вышгородском и Фастовском районах зафиксировано повреждение частного дома и двух автомобилей.

Война • 19 февраля, 06:34 • 34340 просмотра
Прогноз погоды в Украине: где ожидается снег и какие температурные сюрпризы ждут

Прогноз погоды в Украине: где ожидается снег и какие температурные сюрпризы ждут

19 февраля в Украине ожидается облачная погода с локальными осадками на севере и западе. Температура будет колебаться от -7° на востоке до +2°C на юге, с возможным гололедом.

Общество • 19 февраля, 05:44 • 44969 просмотра
Трагедия на Киевщине: под колесами электропоезда погиб мужчина

Трагедия на Киевщине: под колесами электропоезда погиб мужчина

42-летний местный житель погиб под поездом на железнодорожной станции «Немешаево» в Киевской области. Машинист пытался предотвратить трагедию, подавая сигналы и применив экстренное торможение.

Киев • 19 февраля, 02:41 • 118710 просмотра