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В Киевской области во время повторной атаки РФ погибли двое спасателей, ещё двое — в больнице

Киев • УНН

 • 1120 просмотра

Российские удары по Яготину унесли жизни двух спасателей. Ещё двое раненых находятся в больнице.

В Киевской области во время повторной атаки РФ погибли двое спасателей, ещё двое — в больнице
Фото: ГСЧС

В результате повторных российских атак в Яготине, расположенном в Киевской области, погибли двое спасателей, ещё двое — в больнице. Об этом сообщил глава ГСЧС Украины Андрей Даник, передаёт УНН.

Нет слов, чтобы передать боль от таких новостей: в Яготине Киевской области в результате коварных повторных российских ударов во время ликвидации пожара погибли майор службы гражданской защиты, начальник 24-й ГПРЧ ГУ ГСЧС Украины в Киевской области Александр Бондаренко и главный мастер-сержант службы гражданской защиты, водитель 28-й ГПРЧ ГУ ГСЧС Украины в Киевской области Юрий Литовченко. Ещё двое спасателей —  Роман Мусияка и Валентин Михно — получили ранения и находятся в больнице под наблюдением медиков 

— сообщил Даник. 

Добавим

Александр Бондаренко посвятил пожарно-спасательному делу 25 лет. Дома его ждали жена, дочь и сын.

Юрий Литовченко отдал профессии спасателя более 30 лет своей жизни. У него остались жена и сын.

Эти мужественные мужчины посвятили десятилетия службе спасения, ежедневно выполняя свою работу и рискуя собой ради других. За этой утратой — невыразимая боль семей и всего нашего коллектива, потерявшего побратимов. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Александра и Юрия. Нет слов, которые могли бы облегчить эту боль. Разделяю ваше горе и скорблю вместе с вами! Вечная память Героям! 

— резюмировал глава ГСЧС.

Контекст

Как сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, среди дня российские ударные дроны атаковали Яготин Бориспольского района. 

Имеем значительные повреждения гражданской инфраструктуры. В зданиях двух детских садов выбиты окна. Формат обучения на завтра — дистанционный. Уже работаем над ликвидацией последствий 

— добавил Ткаченко. 

Также повреждены автомобиль, два жилых дома и нежилое помещение значительной площади. Продолжается ликвидация пожара.

рф ударила по территории лицея в Киевской области, где в укрытии находился 171 ребенок11.11.26, 12:42 • 17656 просмотров

Антонина Туманова

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