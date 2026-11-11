В Киевской области во время повторной атаки РФ погибли двое спасателей, ещё двое — в больнице

В результате повторных российских атак в Яготине, расположенном в Киевской области, погибли двое спасателей, ещё двое — в больнице. Об этом сообщил глава ГСЧС Украины Андрей Даник, передаёт УНН.

Нет слов, чтобы передать боль от таких новостей: в Яготине Киевской области в результате коварных повторных российских ударов во время ликвидации пожара погибли майор службы гражданской защиты, начальник 24-й ГПРЧ ГУ ГСЧС Украины в Киевской области Александр Бондаренко и главный мастер-сержант службы гражданской защиты, водитель 28-й ГПРЧ ГУ ГСЧС Украины в Киевской области Юрий Литовченко. Ещё двое спасателей — Роман Мусияка и Валентин Михно — получили ранения и находятся в больнице под наблюдением медиков

Александр Бондаренко посвятил пожарно-спасательному делу 25 лет. Дома его ждали жена, дочь и сын.

Юрий Литовченко отдал профессии спасателя более 30 лет своей жизни. У него остались жена и сын.

Эти мужественные мужчины посвятили десятилетия службе спасения, ежедневно выполняя свою работу и рискуя собой ради других. За этой утратой — невыразимая боль семей и всего нашего коллектива, потерявшего побратимов. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Александра и Юрия. Нет слов, которые могли бы облегчить эту боль. Разделяю ваше горе и скорблю вместе с вами! Вечная память Героям!