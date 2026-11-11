РФ ударила по территории лицея в Киевской области, где в укрытии находился 171 ребенок
Киев • УНН
Российский дрон попал на территорию лицея в Яготине, когда 171 ребенок и сотрудники находились в укрытии. Жертв нет, повреждены дома.
Россия 11 ноября нанесла удар дроном по территории лицея в Яготине Киевской области. 171 ребенок вместе с учителями и работниками находились в укрытии. Об этом сообщил в соцсетях глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, пишет УНН.
Буквально полчаса назад произошло попадание вражеского дрона по территории лицея в Яготине. Это обычное учебное заведение для детей, в нем нет никакого военного смысла. К счастью, удалось избежать жертв и пострадавших. 171 ребенок, а также учителя и работники учреждения — находились в укрытии
По его словам, в настоящее время спасатели завершают ликвидацию пожара на территории. После этого начнутся работы по восстановлению надлежащего благоустройства.
Кроме того, в результате взрыва повреждены автомобиль, ограждение и окна в двух частных домах рядом со школой. Здесь также работают все необходимые службы, указал глава ОВА.
Атака рф на Украину 11 ноября: в ряде регионов есть погибшие и пострадавшие, а также проблемы с электричеством11.11.26, 10:55 • 2986 просмотров