рф вдарила по території ліцею на Київщині, де в укритті була 171 дитина
Київ • УНН
Російський дрон влучив у територію ліцею в Яготині, коли 171 дитина та працівники перебували в укритті. Жертв немає, пошкоджено будинки.
росія 11 листопада вдарила дроном по території ліцею в Яготині у Київській області. 171 дитина з вчителями і працівниками були в укритті. Про це повідомив у соцмережах голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, пише УНН.
Буквально пів години тому сталося влучання ворожого дрона по території ліцею в Яготині. Це звичайний заклад для діток, немає жодного військового сенсу. На щастя, вдалося уникнути жертв і потерпілих. 171 дитина, а також вчителі та працівники закладу - перебували в укритті
З його слів, наразі рятувальники завершують ліквідацію пожежі на території. Після цього почнуться роботи над відновленням належного благоустрою.
Крім того, внаслідок вибуху пошкоджено автомобіль, огорожу та вікна в двох приватних будинках поруч зі школою. Тут також працюють всі необхідні служби, вказав голова ОВА.
Атака рф на Україну 11 листопада: у низці регіонів є загиблі і постраждалі, а також проблеми зі світлом11.11.26, 10:55 • 2946 переглядiв