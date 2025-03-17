15 березня, 19:03 • 118286 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 176215 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 143691 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135700 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115614 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107080 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102605 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Сім годин тривоги та удар дронами: що відомо про нічну атаку на Київщину

Сім годин тривоги та удар дронами: що відомо про нічну атаку на Київщину

Вночі росіяни атакували Київську область дронами. Тривога тривала понад 7 годин, сили ППО працювали. У Фастівському районі сталося загорання на підприємстві.

Суспільство • 16 березня, 07:37 • 53668 перегляди
Погода 16 березня: в Україні знову панує мінлива весняна погода

Погода 16 березня: в Україні знову панує мінлива весняна погода

В Україні 16 березня спостерігається неоднорідна погода. У центрі похмуро, на сході та півдні – дощі, а на півдні тепліше, до +19°C.

Суспільство • 16 березня, 05:49 • 21820 перегляди
Київ та центральні області під загрозою: ворожі БпЛА атакують

Київ та центральні області під загрозою: ворожі БпЛА атакують

Зафіксовано рух ворожих безпілотників у напрямку Києва, Житомирщини, Вінниччини та Кіровоградщини. Сили ППО готові, мешканців закликають до укриттів.

Війна • 16 березня, 00:06 • 80182 перегляди
Нічна атака рф зачепила два райони Київщини: показали наслідки

Нічна атака рф зачепила два райони Київщини: показали наслідки

15 березня окупанти обстріляли Київську область, пошкоджено сім приватних будинків у Білоцерківському районі та альтанку в Яготинському районі. Інформація про постраждалих відсутня.

Війна • 15 березня, 09:17 • 70451 перегляди
ППО збила 130 Shahed із 178 випущених ворогом по 13 областях України

ППО збила 130 Shahed із 178 випущених ворогом по 13 областях України

У ніч на 15 березня сили ППО відбили масовану атаку. Знищено 130 БпЛА, 38 імітаційних цілей не досягли цілі. Є руйнування інфраструктури в 6 областях.

Війна • 15 березня, 07:03 • 27800 перегляди
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15 березня Україну накриє хмарність із дощами: де буде сонячно

15 березня Україну накриє хмарність із дощами: де буде сонячно

У західних, центральних та східних областях очікуються дощі. У Києві +6…+8°C, у Львові +2…+4°C, у Харкові +15…+17°C. На сході та в Криму без опадів, до +23°C.

Суспільство • 15 березня, 06:23 • 23853 перегляди
Ворожі БпЛА помічені над кількома областями України - ПС

Ворожі БпЛА помічені над кількома областями України - ПС

Військові фіксують активний рух ворожих безпілотників над Чернігівщиною, Сумщиною, Полтавщиною, Дніпропетровщиною, Херсонщиною та іншими областями. Мешканців закликають не ігнорувати тривогу.

Війна • 14 березня, 20:56 • 53514 перегляди
Завершення опалювального сезону в Україні: яка ситуація в регіонах станом на 14 березня

Завершення опалювального сезону в Україні: яка ситуація в регіонах станом на 14 березня

В Україні поступово завершується опалювальний сезон, у деяких регіонах вже вимикають опалення. Котельні працюють, забезпечуючи теплом соціальні об'єкти та житлові будинки.

Суспільство • 14 березня, 13:57 • 106068 перегляди
Мер Броварів Ігор Сапожко передав військовим на Сході техніку та обладнання

Мер Броварів Ігор Сапожко передав військовим на Сході техніку та обладнання

Броварська громада продовжує підтримувати українських військових. Цього разу 72-ій бригаді передали екскаватор та 5 кунгів для Mitsubishi L200.

Київщина • 14 березня, 09:34 • 7108 перегляди
В Україні 14 березня очікується тепла погода: від +14°C до +23°C

В Україні 14 березня очікується тепла погода: від +14°C до +23°C

14 березня в Україні буде тепла та спокійна погода, температура повітря коливатиметься від +14°C до +23°C. Опади прогнозуються лише у західних регіонах.

Суспільство • 14 березня, 05:58 • 21121 перегляди
На Київ суне гроза

На Київ суне гроза

У Києві та Київській області в найближчу годину очікується гроза, оголошено I рівень небезпечності. Фахівці рекомендують дотримуватися правил безпеки.

Київ • 13 березня, 19:52 • 20801 перегляди
Броварський ліцей здобув статус "Авторського закладу освіти". Що це означає

Броварський ліцей здобув статус "Авторського закладу освіти". Що це означає

Ліцей отримав статус завдяки унікальній моделі навчання. В Україні всього 10 таких закладів, а на Київщині лише два, що робить досягнення особливо цінним.

Київщина • 13 березня, 06:00 • 10912 перегляди
У Київській області підліток побив 16-річну дівчину у під'їзді

У Київській області підліток побив 16-річну дівчину у під'їзді

У Білій Церкві неповнолітній хлопець побив 16-річну дівчину в під'їзді багатоквартирного будинку. Інцидент, який стався наприкінці минулого року, знімала на телефон ще одна учасниця події.

Кримінал та НП • 11 березня, 13:16 • 15954 перегляди
Діти без обмежень: як у Броварах адаптують школи та садочки для особливих учнів

Діти без обмежень: як у Броварах адаптують школи та садочки для особливих учнів

У Броварській громаді активно розвивають інклюзивну освіту в школах та садочках. Створено 65 інклюзивних груп для 201 дитини, працює ІРЦ та спеціальні класи з необхідним обладнанням.

Суспільство • 11 березня, 11:49 • 194027 перегляди
Кабмін погодив призначення нового очільника Київської ОДА

Кабмін погодив призначення нового очільника Київської ОДА

Уряд призначив Олега Шиманського заступником міністра у справах ветеранів. Також погоджено призначення Миколи Калашника головою Київської ОДА та Василя Жмендака головою Косівської РДА.

Політика • 11 березня, 10:39 • 14321 перегляди
На Київщині нічна атака рф зачепила два райони: що пошкоджено та які наслідки

На Київщині нічна атака рф зачепила два райони: що пошкоджено та які наслідки

Внаслідок атаки російських безпілотників у Бориспільському районі пошкоджено 7 будинків та 2 автомобілі, постраждалих серед населення немає.

Війна • 11 березня, 06:36 • 25655 перегляди
Нічна атака рф зачепила три райони на Київщині: показали наслідки

Нічна атака рф зачепила три райони на Київщині: показали наслідки

Сили ППО збили ворожі БпЛА над Київською областю. У Бучанському, Обухівському та Фастівському районах зафіксовано пошкодження приватних будинків та загоряння трави.

Війна • 10 березня, 06:56 • 28591 перегляди
На водоймах Київщини та Франківщини врятовано двох дітей

На водоймах Київщини та Франківщини врятовано двох дітей

На Київщині 12-річний хлопчик провалився під лід на ставку, а на Франківщині 12-річна дівчинка впала з 4-метрової дамби в озеро. Обох дітей вдалося врятувати завдяки своєчасному втручанню.

Суспільство • 7 березня, 12:16 • 12610 перегляди
На Київщині через атаку рф тривога тривала майже 9 годин: що відомо про наслідки

На Київщині через атаку рф тривога тривала майже 9 годин: що відомо про наслідки

Протиповітряна оборона відбила атаку БпЛА на Київську область, яка тривала майже 9 годин. Внаслідок падіння уламків пошкоджено вантажний автомобіль та сталося загоряння трави в двох районах.

Війна • 7 березня, 07:45 • 20849 перегляди
Ексклюзив
У Броварській громаді працює 15 асистентів для дітей з інвалідністю

У Броварській громаді працює 15 асистентів для дітей з інвалідністю

У Броварській громаді працюють 15 асистентів для дітей з інвалідністю, які є близькими родичами учнів. Асистенти пройшли спеціальне 60-годинне навчання та допомагають дітям у повсякденних справах під час навчання.

Суспільство • 5 березня, 16:07 • 16122 перегляди
БЕБ запобігло розтраті 18 млн грн на ремонті пошкодженого війною будинку

БЕБ запобігло розтраті 18 млн грн на ремонті пошкодженого війною будинку

Аналітики БЕБ виявили завищення цін на будматеріали при капремонті багатоквартирного будинку в Київській області. Після їх рекомендацій вартість закупівлі було знижено, що зберегло 18 млн грн бюджетних коштів.

Економіка • 5 березня, 09:33 • 14813 перегляди
На Київщині через ворожі дрони тривогу оголошували тричі: показали наслідки атаки рф

На Київщині через ворожі дрони тривогу оголошували тричі: показали наслідки атаки рф

Російські війська атакували Київську область безпілотниками вночі 5 березня. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та інфраструктурні об'єкти у Бориспільському районі.

Війна • 5 березня, 07:19 • 98827 перегляди
Атака дронів на Київщину: зафіксовані пожежа на підприємстві та пошкоджений будинок

Атака дронів на Київщину: зафіксовані пожежа на підприємстві та пошкоджений будинок

В Бориспільському районі Київщини внаслідок атаки ворожих дронів сталася пожежа на підприємстві. У багатоповерховому будинку вибито вікна, постраждалих серед цивільних немає.

Війна • 4 березня, 21:39 • 24332 перегляди
У Києві та області працюють сили ППО

У Києві та області працюють сили ППО

У повітряному просторі Києва та Київської області зафіксовано рух ворожих безпілотників. Сили ППО активно працюють на лівому березі столиці, жителів закликають залишатися в укриттях.

Війна • 4 березня, 20:52 • 29838 перегляди
Психологічне розвантаження та підтримка фізичної форми: як у Баришівці на Київщині працює спортивний клуб для реабілітації ветеранів

Психологічне розвантаження та підтримка фізичної форми: як у Баришівці на Київщині працює спортивний клуб для реабілітації ветеранів

У Баришівці на Київщині запрацював адаптивний клуб для ветеранів з тренажерами та зоною відпочинку. Проєкт реалізовано за підтримки державних та благодійних організацій в рамках конкурсу "Час діяти, Нестримні".

Суспільство • 3 березня, 06:44 • 25153 перегляди
Нічна атака рф дронів на Київщину зачепила три райони: показали наслідки

Нічна атака рф дронів на Київщину зачепила три райони: показали наслідки

Під час нічної атаки російських БпЛА на Київську область працювали сили ППО, є збиті цілі. Пошкоджено сім приватних будинків у трьох районах, постраждалих серед населення немає.

Війна • 1 березня, 08:53 • 35287 перегляди
У Києві на Київщині та Дніпропетровщині введено екстрені відключення

У Києві на Київщині та Дніпропетровщині введено екстрені відключення

У Києві, Київській та Дніпропетровській областях введено екстрені відключення електроенергії. Відключення здійснюються за командою Укренерго.

Економіка • 28 лютого, 15:36 • 33983 перегляди
Броварська громада передала військовим два генератори - мер

Броварська громада передала військовим два генератори - мер

Військова частина, що боронить повітряний простір регіону, отримала два мобільні генератори від Броварської громади. Раніше громада також передала військовим Toyota Hilux, 200 акумуляторів для дронів та інше обладнання.

Суспільство • 28 лютого, 13:02 • 19159 перегляди
Погода в Україні 28 лютого: де очікувати дощів та мінусової температури

Погода в Україні 28 лютого: де очікувати дощів та мінусової температури

В Україні очікується змінна хмарна погода з температурою від -4°C до +6°C. На заході прогнозуються дощі, у східних регіонах буде холодніше, решта території - без опадів.

Суспільство • 28 лютого, 05:48 • 106280 перегляди
Пожежа на промисловому підприємстві та пошкоджені будинки: показали наслідки атаки рф на Київщині

Пожежа на промисловому підприємстві та пошкоджені будинки: показали наслідки атаки рф на Київщині

Київська область зазнала 7-годинної атаки російських дронів у трьох районах. Внаслідок атаки сталася пожежа на промисловому підприємстві, пошкоджено приватні будинки та інфраструктуру.

Війна • 27 лютого, 06:58 • 26391 перегляди