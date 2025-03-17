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"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області
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Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала
Переговори щодо миру в Україні: Курська область, ЗАЕС та окуповані території - ці питання розглядаються, заявив Віткофф
Сім годин тривоги та удар дронами: що відомо про нічну атаку на Київщину
Вночі росіяни атакували Київську область дронами. Тривога тривала понад 7 годин, сили ППО працювали. У Фастівському районі сталося загорання на підприємстві.
Погода 16 березня: в Україні знову панує мінлива весняна погода
В Україні 16 березня спостерігається неоднорідна погода. У центрі похмуро, на сході та півдні – дощі, а на півдні тепліше, до +19°C.
Київ та центральні області під загрозою: ворожі БпЛА атакують
Зафіксовано рух ворожих безпілотників у напрямку Києва, Житомирщини, Вінниччини та Кіровоградщини. Сили ППО готові, мешканців закликають до укриттів.
Нічна атака рф зачепила два райони Київщини: показали наслідки
15 березня окупанти обстріляли Київську область, пошкоджено сім приватних будинків у Білоцерківському районі та альтанку в Яготинському районі. Інформація про постраждалих відсутня.
ППО збила 130 Shahed із 178 випущених ворогом по 13 областях України
У ніч на 15 березня сили ППО відбили масовану атаку. Знищено 130 БпЛА, 38 імітаційних цілей не досягли цілі. Є руйнування інфраструктури в 6 областях.
15 березня Україну накриє хмарність із дощами: де буде сонячно
У західних, центральних та східних областях очікуються дощі. У Києві +6…+8°C, у Львові +2…+4°C, у Харкові +15…+17°C. На сході та в Криму без опадів, до +23°C.
Ворожі БпЛА помічені над кількома областями України - ПС
Військові фіксують активний рух ворожих безпілотників над Чернігівщиною, Сумщиною, Полтавщиною, Дніпропетровщиною, Херсонщиною та іншими областями. Мешканців закликають не ігнорувати тривогу.
Завершення опалювального сезону в Україні: яка ситуація в регіонах станом на 14 березня
В Україні поступово завершується опалювальний сезон, у деяких регіонах вже вимикають опалення. Котельні працюють, забезпечуючи теплом соціальні об'єкти та житлові будинки.
Мер Броварів Ігор Сапожко передав військовим на Сході техніку та обладнання
Броварська громада продовжує підтримувати українських військових. Цього разу 72-ій бригаді передали екскаватор та 5 кунгів для Mitsubishi L200.
В Україні 14 березня очікується тепла погода: від +14°C до +23°C
14 березня в Україні буде тепла та спокійна погода, температура повітря коливатиметься від +14°C до +23°C. Опади прогнозуються лише у західних регіонах.
На Київ суне гроза
У Києві та Київській області в найближчу годину очікується гроза, оголошено I рівень небезпечності. Фахівці рекомендують дотримуватися правил безпеки.
Броварський ліцей здобув статус "Авторського закладу освіти". Що це означає
Ліцей отримав статус завдяки унікальній моделі навчання. В Україні всього 10 таких закладів, а на Київщині лише два, що робить досягнення особливо цінним.
У Київській області підліток побив 16-річну дівчину у під'їзді
У Білій Церкві неповнолітній хлопець побив 16-річну дівчину в під'їзді багатоквартирного будинку. Інцидент, який стався наприкінці минулого року, знімала на телефон ще одна учасниця події.
Діти без обмежень: як у Броварах адаптують школи та садочки для особливих учнів
У Броварській громаді активно розвивають інклюзивну освіту в школах та садочках. Створено 65 інклюзивних груп для 201 дитини, працює ІРЦ та спеціальні класи з необхідним обладнанням.
Кабмін погодив призначення нового очільника Київської ОДА
Уряд призначив Олега Шиманського заступником міністра у справах ветеранів. Також погоджено призначення Миколи Калашника головою Київської ОДА та Василя Жмендака головою Косівської РДА.
На Київщині нічна атака рф зачепила два райони: що пошкоджено та які наслідки
Внаслідок атаки російських безпілотників у Бориспільському районі пошкоджено 7 будинків та 2 автомобілі, постраждалих серед населення немає.
Нічна атака рф зачепила три райони на Київщині: показали наслідки
Сили ППО збили ворожі БпЛА над Київською областю. У Бучанському, Обухівському та Фастівському районах зафіксовано пошкодження приватних будинків та загоряння трави.
На водоймах Київщини та Франківщини врятовано двох дітей
На Київщині 12-річний хлопчик провалився під лід на ставку, а на Франківщині 12-річна дівчинка впала з 4-метрової дамби в озеро. Обох дітей вдалося врятувати завдяки своєчасному втручанню.
На Київщині через атаку рф тривога тривала майже 9 годин: що відомо про наслідки
Протиповітряна оборона відбила атаку БпЛА на Київську область, яка тривала майже 9 годин. Внаслідок падіння уламків пошкоджено вантажний автомобіль та сталося загоряння трави в двох районах.
У Броварській громаді працює 15 асистентів для дітей з інвалідністю
У Броварській громаді працюють 15 асистентів для дітей з інвалідністю, які є близькими родичами учнів. Асистенти пройшли спеціальне 60-годинне навчання та допомагають дітям у повсякденних справах під час навчання.
БЕБ запобігло розтраті 18 млн грн на ремонті пошкодженого війною будинку
Аналітики БЕБ виявили завищення цін на будматеріали при капремонті багатоквартирного будинку в Київській області. Після їх рекомендацій вартість закупівлі було знижено, що зберегло 18 млн грн бюджетних коштів.
На Київщині через ворожі дрони тривогу оголошували тричі: показали наслідки атаки рф
Російські війська атакували Київську область безпілотниками вночі 5 березня. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та інфраструктурні об'єкти у Бориспільському районі.
Атака дронів на Київщину: зафіксовані пожежа на підприємстві та пошкоджений будинок
В Бориспільському районі Київщини внаслідок атаки ворожих дронів сталася пожежа на підприємстві. У багатоповерховому будинку вибито вікна, постраждалих серед цивільних немає.
У Києві та області працюють сили ППО
У повітряному просторі Києва та Київської області зафіксовано рух ворожих безпілотників. Сили ППО активно працюють на лівому березі столиці, жителів закликають залишатися в укриттях.
Психологічне розвантаження та підтримка фізичної форми: як у Баришівці на Київщині працює спортивний клуб для реабілітації ветеранів
У Баришівці на Київщині запрацював адаптивний клуб для ветеранів з тренажерами та зоною відпочинку. Проєкт реалізовано за підтримки державних та благодійних організацій в рамках конкурсу "Час діяти, Нестримні".
Нічна атака рф дронів на Київщину зачепила три райони: показали наслідки
Під час нічної атаки російських БпЛА на Київську область працювали сили ППО, є збиті цілі. Пошкоджено сім приватних будинків у трьох районах, постраждалих серед населення немає.
У Києві на Київщині та Дніпропетровщині введено екстрені відключення
У Києві, Київській та Дніпропетровській областях введено екстрені відключення електроенергії. Відключення здійснюються за командою Укренерго.
Броварська громада передала військовим два генератори - мер
Військова частина, що боронить повітряний простір регіону, отримала два мобільні генератори від Броварської громади. Раніше громада також передала військовим Toyota Hilux, 200 акумуляторів для дронів та інше обладнання.
Погода в Україні 28 лютого: де очікувати дощів та мінусової температури
В Україні очікується змінна хмарна погода з температурою від -4°C до +6°C. На заході прогнозуються дощі, у східних регіонах буде холодніше, решта території - без опадів.
Пожежа на промисловому підприємстві та пошкоджені будинки: показали наслідки атаки рф на Київщині
Київська область зазнала 7-годинної атаки російських дронів у трьох районах. Внаслідок атаки сталася пожежа на промисловому підприємстві, пошкоджено приватні будинки та інфраструктуру.