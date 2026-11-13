Сутички на Борщагівці: Нацгвардія завершила службове розслідування, матеріали передадуть ДБР 

Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський заявив, що Національна гвардія України завершила службове розслідування щодо подій, які сталися на Петропавлівській Борщагівці у приміщенні, яке використовувалося НГУ. Матеріали передадуть до Державного бюро розслідувань. Про це Вигівський заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді 13 листопада, передає УНН.

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"По-перше, зазначене приміщення офіційно використовувалося Національною гвардією. По-друге, жодних 40 заручників, як і загиблого, звісно, там не було. І, по-третє, попри спроби деяких активістів, проросійських лідерів думок ще більше підігріти увагу до події, а в деяких випадках закликати до радикальних дій, поліцейські та гвардійські спрацювали професійно", - сказав Вигівський.

Він зазначив, що щодо умов перебування військових у будинку триває розслідування ДБР.

Вчора завершено службове розслідування Національною гвардією, і всі матеріали будуть скеровані до ДБР для долучення до матеріалів провадження для правової оцінки діям нацгвардійцям - додав Вигівський.

Міністр зазначив, в акції на Петропавлівській Борщагівці взяли участь понад 160 осіб, понад 20 - це ті, хто брав активну участь. За його словами, 13 особам повідомлено про підозру, розслідування триває.

Нагадаємо

ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом подій, які сталися 2 листопада 2026 року в Петропавлівській Борщагівці Київської області. Провадження відкрито за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

За інформацією ДБР, "події розгорталися біля приватного будинку, який використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців Національної гвардії України, повернутих після самовільного залишення військової частини (СЗЧ)".

Після поширення в соцмережах повідомлень про нібито незаконне утримання військових, біля будинку зібралися громадяни. Конфлікт переріс у сутички, під час яких пролунали постріли та було пошкоджено службові автомобілі поліції, вказали у ДБР.

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