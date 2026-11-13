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Сутички на Борщагівці: Нацгвардія завершила службове розслідування, матеріали передадуть ДБР 

Київ • УНН

 • 722 перегляди

Службове розслідування НГУ завершено, матеріали передадуть до ДБР. У сутичках підозрюють 13 осіб, слідство триває.

Сутички на Борщагівці: Нацгвардія завершила службове розслідування, матеріали передадуть ДБР 

Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський заявив, що Національна гвардія України завершила службове розслідування щодо подій, які сталися на Петропавлівській Борщагівці у приміщенні, яке використовувалося НГУ. Матеріали передадуть до Державного бюро розслідувань. Про це Вигівський заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді 13 листопада, передає УНН

Деталі

"По-перше, зазначене приміщення офіційно використовувалося Національною гвардією. По-друге, жодних 40 заручників, як і загиблого, звісно, там не було. І, по-третє, попри спроби деяких активістів, проросійських лідерів думок ще більше підігріти увагу до події, а в деяких випадках закликати до радикальних дій, поліцейські та гвардійські спрацювали професійно", - сказав Вигівський. 

Він зазначив, що щодо умов перебування військових у будинку триває розслідування ДБР. 

Вчора завершено службове розслідування Національною гвардією, і всі матеріали будуть скеровані до ДБР для долучення до матеріалів провадження для правової оцінки діям нацгвардійцям

-  додав Вигівський.

Міністр зазначив, в акції на Петропавлівській Борщагівці взяли участь понад 160 осіб, понад 20 - це ті, хто брав активну участь. За його словами, 13 особам повідомлено про підозру, розслідування триває. 

Нагадаємо 

ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом подій, які сталися 2 листопада 2026 року в Петропавлівській Борщагівці Київської області. Провадження відкрито за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

За інформацією ДБР, "події розгорталися біля приватного будинку, який використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців Національної гвардії України, повернутих після самовільного залишення військової частини (СЗЧ)".

Після поширення в соцмережах повідомлень про нібито незаконне утримання військових, біля будинку зібралися громадяни. Конфлікт переріс у сутички, під час яких пролунали постріли та було пошкоджено службові автомобілі поліції, вказали у ДБР.

У Петропавлівській Борщагівці молодики, які розганяли силою натовп, напали на фотографа УНН.  

Національна гвардія України більше не використовуватиме будівлю в Петропавлівській Борщагівці на Київщині, навколо якої виник скандал. Люди, які раніше перебували в приміщенні, вже залишили його, повідомив речник НГУ.  

Після подій 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці під Києвом затримали "медикиню", яка була на місці у формі медичного персоналу з придбаною "швидкою".

Поліція і СБУ встановили 130 потенційно причетних до заворушень у Петропавлівській Борщагівці під Києвом.  

Правоохоронці затримали 13 учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці. Сімом підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді арешту. Проведено обшуки. 

Сутички у Петропавлівській Борщагівці: затримали 13 підозрюваних12.11.26, 10:15 • 11499 переглядiв

Фігурантку справи про сутички в Петропавлівській Борщагівці Валентину Молоду взяли під варту на 60 діб без права внесення застави. 

Павло Башинський

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