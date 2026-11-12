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Сутички у Петропавлівській Борщагівці: затримали 13 підозрюваних

Київ • УНН

 • 220 перегляди

СБУ та поліція затримали 13 учасників заворушень у Петропавлівській Борщагівці. Семеро підозрюваних перебувають під вартою.

Сутички у Петропавлівській Борщагівці: затримали 13 підозрюваних

Правоохоронці затримали 13 учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці. Сімом підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді арешту. Проведено обшуки. Про це повідомили у СБУ 11 листопада, пише УНН.

Служба безпеки та Національна поліція затримали 13 учасників заворушень, які відбулися 2 листопада цього року у Петропавлівській Борщагівці на Київщині

- повідомили у СБУ.

За даними спецслужби, "серед затриманих – 18-річний уродженець Запорізької області, який чотири з половиною роки провів на тимчасово окупованій території України, а декілька місяців тому переїхав на Київщину. Встановлено, що він бив кувалдою по автівці патрульної поліції та автобусу Нацгвардії".

"Ще двоє фігурантів – 22-річна місцева безробітна та 21-річний будівельник з Рівненщини. Вони брали участь у блокуванні проїзду, пошкодженні автобуса НГУ та закликали до пошкодження спецтранспорту", - ідеться у повідомленні.

Також СБУ встановила, що одна з організаторок провокації використовувала підроблене посвідчення "лікаря-хірурга"

- вказали у СБУ.

За матеріалами справи, "ідеться про місцеву жительку, яка видавала себе за медпрацівника приватної клініки та підбурювала людей до сутичок поблизу пункту тимчасової дислокації Нацгвардії".

Як з’ясувало розслідування, "фігурантка не отримувала документів про вищу медичну, фармацевтичну або післядипломну освіту, а Міністерство охорони здоров’я України не видавало їй посвідчення лікаря".

"Загалом наразі затримано 13 активних учасників заворушень", - сказано у повідомленні.

За даними Київської обласної прокуратури, "13 затриманим повідомили про підозру у зв’язку з подіями 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці Бучанського району".

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки, як повідомляється, повідомили сімом затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
    • ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань в умовах воєнного стану).

      "Сімом фігурантам уже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою", - повідомили у СБУ.

      Окрім того, як зазначили у СБУ, "у межах розслідування правоохоронці провели 14 додаткових обшуків".

      Наразі за матеріалами Нацполіції, як зазначається, ще шістьом фігурантам повідомлено про підозру за відповідними статтями Кримінального кодексу України:

      • ч. 2 ст. 296 (хуліганство);
        • ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу).

          Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

          130 людей підозрюють у причетності до заворушень у Борщагівці05.11.26, 13:33 • 32102 перегляди

          Юлія Шрамко

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