Столкновения в Петропавловской Борщаговке: задержаны 13 подозреваемых
Киев • УНН
СБУ и полиция задержали 13 участников беспорядков в Петропавловской Борщаговке. Семеро подозреваемых находятся под стражей.
Правоохранители задержали 13 участников столкновений в Петропавловской Борщаговке. Семерым подозреваемым суд избрал меры пресечения в виде ареста. Проведены обыски. Об этом сообщили в СБУ 11 ноября, пишет УНН.
Служба безопасности и Национальная полиция задержали 13 участников беспорядков, которые произошли 2 ноября этого года в Петропавловской Борщаговке Киевской области
По данным спецслужбы, "среди задержанных — 18-летний уроженец Запорожской области, который четыре с половиной года провел на временно оккупированной территории Украины, а несколько месяцев назад переехал в Киевскую область. Установлено, что он бил кувалдой по автомобилю патрульной полиции и автобусу Нацгвардии".
"Еще двое фигурантов — 22-летняя местная безработная и 21-летний строитель из Ровненской области. Они участвовали в блокировании проезда, повреждении автобуса НГУ и призывали к повреждению спецтранспорта", — говорится в сообщении.
Также СБУ установила, что одна из организаторш провокации использовала поддельное удостоверение "врача-хирурга"
По материалам дела, "речь идет о местной жительнице, которая выдавала себя за медицинского работника частной клиники и подстрекала людей к столкновениям возле пункта временной дислокации Нацгвардии".
Как выяснило расследование, "фигурантка не получала документов о высшем медицинском, фармацевтическом или последипломном образовании, а Министерство здравоохранения Украины не выдавало ей удостоверение врача".
"Всего на данный момент задержаны 13 активных участников беспорядков", — говорится в сообщении.
По данным Киевской областной прокуратуры, "13 задержанным сообщили о подозрении в связи с событиями 2 ноября в Петропавловской Борщаговке Бучанского района".
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности, как сообщается, сообщили семерым задержанным о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 114-1 (воспрепятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период);
- ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ либо других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований в условиях военного положения).
"Семерым фигурантам уже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей", — сообщили в СБУ.
Кроме того, как отметили в СБУ, "в рамках расследования правоохранители провели 14 дополнительных обысков".
В настоящее время по материалам Нацполиции, как отмечается, еще шестерым фигурантам сообщили о подозрении по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 296 (хулиганство);
- ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа).
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.
130 человек подозревают в причастности к беспорядкам в Борщаговке05.11.26, 13:33 • 32102 просмотра