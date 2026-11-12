Столкновения в Петропавловской Борщаговке: задержаны 13 подозреваемых

Правоохранители задержали 13 участников столкновений в Петропавловской Борщаговке. Семерым подозреваемым суд избрал меры пресечения в виде ареста. Проведены обыски. Об этом сообщили в СБУ 11 ноября, пишет УНН.

Служба безопасности и Национальная полиция задержали 13 участников беспорядков, которые произошли 2 ноября этого года в Петропавловской Борщаговке Киевской области - сообщили в СБУ.

По данным спецслужбы, "среди задержанных — 18-летний уроженец Запорожской области, который четыре с половиной года провел на временно оккупированной территории Украины, а несколько месяцев назад переехал в Киевскую область. Установлено, что он бил кувалдой по автомобилю патрульной полиции и автобусу Нацгвардии".

"Еще двое фигурантов — 22-летняя местная безработная и 21-летний строитель из Ровненской области. Они участвовали в блокировании проезда, повреждении автобуса НГУ и призывали к повреждению спецтранспорта", — говорится в сообщении.

Также СБУ установила, что одна из организаторш провокации использовала поддельное удостоверение "врача-хирурга" — указали в СБУ.

По материалам дела, "речь идет о местной жительнице, которая выдавала себя за медицинского работника частной клиники и подстрекала людей к столкновениям возле пункта временной дислокации Нацгвардии".

Как выяснило расследование, "фигурантка не получала документов о высшем медицинском, фармацевтическом или последипломном образовании, а Министерство здравоохранения Украины не выдавало ей удостоверение врача".

"Всего на данный момент задержаны 13 активных участников беспорядков", — говорится в сообщении.

По данным Киевской областной прокуратуры, "13 задержанным сообщили о подозрении в связи с событиями 2 ноября в Петропавловской Борщаговке Бучанского района".

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности, как сообщается, сообщили семерым задержанным о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (воспрепятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период);

ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ либо других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований в условиях военного положения).

"Семерым фигурантам уже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей", — сообщили в СБУ.

Кроме того, как отметили в СБУ, "в рамках расследования правоохранители провели 14 дополнительных обысков".

В настоящее время по материалам Нацполиции, как отмечается, еще шестерым фигурантам сообщили о подозрении по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 296 (хулиганство);

ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

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