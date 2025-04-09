Национальная гвардия Украины

ДБР: более 21 тысячи бойцов вернулись в армию из СЗЧ

В период с 29 ноября 2024 года по 1 марта 2025 года почти 21100 военнослужащих вернулись на службу. Больше всего бойцов вернулось в ВСУ, НГУ и пограничную службу.