Минфин опроверг информацию об угрозе задержки выплат военным. Финансирование ВСУ – приоритет, средства предусмотрены в госбюджете на 2025 год, выплаты осуществляются вовремя и в полном объеме.
Средства с регистраций на забег MHP Run4Victory в Черкассах, а это более 700 тыс. грн, направят на закупку дронов для 118-й бригады ТрО. Забег не состоялся из-за траура и обстрелов.
Сергей, герой скандального шоу, который женился на ученице, записал видеообращение с фронта. Он объяснил, что инициатором съемок была жена, и рассказал об увольнении из школы из-за скандала.
39-летнюю женщину подозревают в краже вещей с могилы Назария Гринцевича, самого молодого защитника "Азовстали". Ей грозит до трех лет лишения свободы.
БФ «ДоброДій» передала два авто Mitsubishi L200 и Nissan Navara для отряда «Тайфун». Автомобили оснащены Starlink, стоимость проекта более 1 млн.грн.
Правительство распространило действие программы «Контракт 18-24» на Нацгвардию и Госпогранслужбу. Упрощен медосмотр и расширен перечень должностей для украинцев 18-24 лет.
Ночью враг атаковал Одесскую область, вызвав пожары в гаражах и повреждения домов. Есть пострадавший, спасатели оперативно ликвидировали последствия.
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание бригадного генерала полковникам Антону Верховенко и Валентину Острижному в День Национальной гвардии.
26 марта отмечают День Нацгвардии, День свободы документов, "фиолетовый" День эпилепсии и Отдание Благовещения. В народе день Василия, если дождь – будет много грибов.
Тираж оборотной памятной монеты "Национальная гвардия Украины" составляет до 10 млн штук, из них часть тиража (520 тыс. шт.) будет сформирована в специально оформленные ролики.
Кабмин утвердил условия приватизации "Укрбуда" и "Сумыхимпрома", планируется выручить 1,5 млрд грн. Стартовая цена "Укрбуда" - 262,6 млн, "Сумыхимпрома" - 1,158 млрд.
Законопроект №10311, который позволял Нацгвардии применять оружие против митингующих, снят с повестки дня. МВД не смогло опровергнуть критику относительно расширения полномочий.
Программа "Контракт 18-24", предусматривающая выплату 1 млн грн добровольцам, будет расширена на подразделения Нацгвардии и Госпогранслужбы. Зеленский подчеркнул важность поддержки молодых добровольцев.
МВД пояснило, что изменения в закон о Нацгвардии не расширят полномочия, а упорядочат их деятельность. Также указано, что перечень спецсредств, предложенный в законопроекте, уже используется.
Проект Минобороны Украины "Контракт 18-24" расширяется на дополнительные 11 бригад ВСУ и Нацгвардии. К программе присоединятся воинские части.
Комитет ВР поддержал законопроект №10311, который позволяет Нацгвардии использовать спецсредства для прекращения массовых беспорядков. Разрешено применение дубинок, электрошокеров и светозвуковых гранат.
Бойцы 6-го батальона 12-й бригады "Азов" провели успешную операцию "Землетрясение", подорвав позиции россиян возле Покровска. Задача выполнена без потерь, воины вернулись с операции.
Работники ГБР проводят обыски у заместителя председателя ВККСУ, который, возможно, дал ложные показания в пользу экс-судьи Тандыра, виновника смертельного ДТП на блокпосту.
В результате российской атаки в Одессе загорелись топливные резервуары, частный дом и склад с детскими игрушками. Над ликвидацией последствий работало более 100 спасателей, пострадавших нет.
В период с 29 ноября 2024 года по 1 марта 2025 года почти 21100 военнослужащих вернулись на службу. Больше всего бойцов вернулось в ВСУ, НГУ и пограничную службу.
Президент Украины подписал указ №138 о присвоении звания Героя Украины Владиславу Стоцкому. Старший лейтенант получил награду за личное мужество, героизм и самоотверженное служение украинскому народу.
Неизвестные лица облили краской мемориальную доску погибшего военнослужащего Евгения Логинова в микрорайоне Лиски. Полиция начала уголовное производство по статье "Хулиганство" и ищет свидетелей происшествия.
31-я бригада НГУ получила дистанционно управляемую наземную платформу "Гулливер". Дрон способен выполнять задачи по минированию, разминированию, логистике, эвакуации раненых и уничтожению целей в тылу врага.
В медицинском реабилитационном центре в Винницкой области открыли современное кинопространство для просмотра украинских фильмов. Это уже пятое такое заведение, оборудованное в рамках Национального тура "Кино ради Победы".
Правительство одобрило План приоритетных действий на 2025 год, содержащий 392 задачи для министерств и ведомств. План включает евроинтеграционные обязательства, сотрудничество с МВФ и модернизацию госсервисов.
Кабмин утвердил обязательную проверку на полиграфе для иностранцев, которые хотят служить по контракту в ВСУ, Нацгвардии и Госспецслужбе транспорта. Центр рекрутинга иностранцев получил официальные полномочия на проведение таких проверок.
Правительство одобрило проект указа президента по реформированию военной службы в ВСУ, НГУ и ГССТ. Документ предусматривает отмену срочной службы, новые правила контрактов и ротации военных.
В Хмельницком СБУ задержала 32-летнего наркозависимого агента рф, который собирал данные о военных объектах для теракта. Задержанному грозит пожизненное заключение за государственную измену в условиях военного положения.
В результате 61-го обмена пленными в Украину вернулось 150 военных, среди которых защитники Мариуполя и ЧАЭС. Общее количество освобожденных с начала вторжения достигло 4131 человека.
Пятеро украинских бойцов с ранениями и ампутированными конечностями поднялись на Килиманджаро. Военнослужащие преодолели высоту 5895 метров после четырех месяцев подготовки.