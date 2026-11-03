СОЧ и мобилизованные: кого забрала скорая из дома в Петропавловской Борщаговке и сколько мужчин там было

Среди четырех военнослужащих, которых забрала карета скорой помощи после столкновений в Петропавловской Борщаговке, были двое бойцов, возвращенных после самовольного оставления части, и двое мобилизованных. Об этом во время брифинга сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский, передает УНН.

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Всего в здании находились более 20 человек.

Эти четыре человека — это были два военнослужащих, которые были возвращены после самовольного оставления воинской части, двое — это были два молодых человека, военнослужащие, мобилизованные, которые ждали отправки на базовую военную подготовку - заявил Иван Выговский.

По его словам, кроме них, в здании находились еще военнослужащие Национальной гвардии, которых также готовили к отправке на базовую военную подготовку, и после требования отпустить первых четырех мужчин - толпа начала требовать освобождения и остальных.

Исполняющий обязанности главы Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе, который также присутствовал во время брифинга, заявил, что в здании всего находились 26 человек. Также он сообщил, что во время беспорядков удалось избежать большого количества пострадавших.

В данный момент у нас почти нет пострадавших во время этих произошедших инцидентов. Кроме того, мы установили на данный момент 16 радикально настроенных лиц, которые осуществляли активные действия. 26 человек - это были представители, которые поддерживали эти действия и, возможно, своими действиями там их не совершали, но и не предотвращали - отметил Максим Цуцкиридзе.

В то же время министр внутренних дел также прокомментировал инцидент в контексте российской агрессии.

россия ведет гибридную войну. Ведет ее очень неплохо, и эта ситуация, которая произошла вчера, — она только расшатывает нас изнутри, и, к сожалению, под влиянием эмоций мы не можем поддаваться на такие провокации и так себя вести - отметил чиновник.

Напомним

Служба безопасности Украины установила около 100 человек, которые находились на месте столкновений в Петропавловской Борщаговке и участвовали в организации событий.