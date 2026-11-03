СОЧ и мобилизованные: кого забрала скорая из дома в Петропавловской Борщаговке и сколько мужчин там было
Киев • УНН
Среди четырех госпитализированных были двое вернувшихся после СОЧ и двое мобилизованных. Полиция установила 16 активных участников беспорядков.
Среди четырех военнослужащих, которых забрала карета скорой помощи после столкновений в Петропавловской Борщаговке, были двое бойцов, возвращенных после самовольного оставления части, и двое мобилизованных. Об этом во время брифинга сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский, передает УНН.
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Всего в здании находились более 20 человек.
Эти четыре человека — это были два военнослужащих, которые были возвращены после самовольного оставления воинской части, двое — это были два молодых человека, военнослужащие, мобилизованные, которые ждали отправки на базовую военную подготовку
По его словам, кроме них, в здании находились еще военнослужащие Национальной гвардии, которых также готовили к отправке на базовую военную подготовку, и после требования отпустить первых четырех мужчин - толпа начала требовать освобождения и остальных.
Исполняющий обязанности главы Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе, который также присутствовал во время брифинга, заявил, что в здании всего находились 26 человек. Также он сообщил, что во время беспорядков удалось избежать большого количества пострадавших.
В данный момент у нас почти нет пострадавших во время этих произошедших инцидентов. Кроме того, мы установили на данный момент 16 радикально настроенных лиц, которые осуществляли активные действия. 26 человек - это были представители, которые поддерживали эти действия и, возможно, своими действиями там их не совершали, но и не предотвращали
В то же время министр внутренних дел также прокомментировал инцидент в контексте российской агрессии.
россия ведет гибридную войну. Ведет ее очень неплохо, и эта ситуация, которая произошла вчера, — она только расшатывает нас изнутри, и, к сожалению, под влиянием эмоций мы не можем поддаваться на такие провокации и так себя вести
Напомним
Служба безопасности Украины установила около 100 человек, которые находились на месте столкновений в Петропавловской Борщаговке и участвовали в организации событий.