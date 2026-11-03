СЗЧ та мобілізовані: кого забрала швидка з будинку в Петропавлівській Борщагівці та скільки чоловіків було там

Серед чотирьох військовослужбовців, яких забрала карета швидкої допомоги після сутичок у Петропавлівській Борщагівці, були двоє бійців, повернутих після самовільного залишення частини, та двоє мобілізованих. Про це під час брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський, передає УНН.

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Всього у будинку знаходились понад 20 осіб.

Ці чотири особи - це були два військовослужбовці, які були повернуті після самовільного залишення військової частини, два - це були дві молоді особи, військовослужбовці, мобілізовані, які чекали відправлення на базову військову підготовку - заявив Іван Вигівський.

За його словами, окрім них, у будинку перебували ще військовослужбовці Національної гвардії, яких також готували до відправлення на базову військову підготовку, і після вимоги відпустити перших чотирьох чоловіків - натовп почав вимагати звільнення і решти.

Виконувач обов'язків голови Нацполіції України Максим Цуцкірідзе, який також був присутній під час брифінгу, заявив, що в будівлі всього перебували 26 осіб Також, він повідомив, що під час заворушень вдалося уникнути великої кількості постраждалих.

Ми на даний момент майже не маємо потерпілих під час цих інцидентів, що сталися. Крім того, ми встановили 16 на даний момент радикально налаштованих осіб, які здійснювали активні дії. 26 осіб - це були представники, які ці дії підтримували, і можливо своїми діями там не вчиняли, але і не запобігали - зазначив Максим Цуцкірідзе.

Водночас міністр внутрішніх справ також прокоментував інцидент у контексті російської агресії.

росія веде гібридну війну. Веде її дуже непогано, і оця ситуація, яка вчора відбулася - вона тільки розхитує нас всередині, і на жаль, під емоціями ми не можемо вестись на такі провокації і так себе вести - зазначив посадовець.

Нагадаємо

Служба безпеки України встановила близько 100 людей, які перебували на місці зіткнень у Петропавлівській Борщагівці та брали участь в організації подій.