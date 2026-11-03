СБУ встановила близько 100 учасників зіткнень у Петропавлівській Борщагівці

Служба безпеки України встановила близько 100 людей, які перебували на місці зіткнень у Петропавлівській Борщагівці та брали участь в організації подій. Про це повідомив заступник голови СБУ Іван Рудницький під час брифінгу, передає УНН.

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За словами правоохоронця, наразі відкрито три кримінальні провадження, щодо осіб, які були присутні під час інциденту в Петропавлівській Борщагівці.

Службою безпеки України відкрито кримінальне провадження за статтею 114 зі значком 1 - це перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, а також інше кримінальне провадження за статтею 114 зі значком 2 - це несанкціоноване поширення інформації про розташування Сил оборони України. Крім того органами прокуратури вирішено питання про об'єднання ще одного кримінального провадження і долучення до вищезазначених - це кримінальне провадження за статтею 294 - масові заворушення – заявив Рудницький.

Він також повідомив кількість людей, яких вдалося ідентифікувати

На цю хвилину ідентифіковано і встановлено близько 100 осіб, які перебували на місці скоєння злочину, а також приймали активну участь у їх організації. В окремих з них зараз проводяться обшуки, вирішується питання про їх затримання і оголошення про підозри - додав заступник голови СБУ.

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Нагадаємо

ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом подій, які сталися 2 листопада 2026 року в Петропавлівській Борщагівці Київської області. Провадження відкрито за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

За інформацією ДБР, "події розгорталися біля приватного будинку, який використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців Національної гвардії України, повернутих після самовільного залишення військової частини (СЗЧ)".

Після поширення в соцмережах повідомлень про нібито незаконне утримання військових, біля будинку зібралися громадяни. Конфлікт переріс у сутички, під час яких пролунали постріли та було пошкоджено службові автомобілі поліції, вказали у ДБР.

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Національна гвардія України більше не використовуватиме будівлю в Петропавлівській Борщагівці на Київщині, навколо якої виник скандал. Люди, які раніше перебували в приміщенні, вже залишили його, повідомив речник НГУ.