СБУ установила около 100 участников столкновений в Петропавловской Борщаговке

Служба безопасности Украины установила около 100 человек, которые находились на месте столкновений в Петропавловской Борщаговке и участвовали в организации событий. Об этом сообщил заместитель главы СБУ Иван Рудницкий во время брифинга, передает УНН.

Детали

По словам правоохранителя, в настоящее время открыто три уголовных производства в отношении лиц, присутствовавших во время инцидента в Петропавловской Борщаговке.

Службой безопасности Украины открыто уголовное производство по статье 114 со значком 1 — это воспрепятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины, а также другое уголовное производство по статье 114 со значком 2 — это несанкционированное распространение информации о расположении Сил обороны Украины. Кроме того, органами прокуратуры принято решение об объединении еще одного уголовного производства и приобщении его к вышеупомянутым — это уголовное производство по статье 294 — массовые беспорядки — заявил Рудницкий.

Он также сообщил количество людей, которых удалось идентифицировать

На данный момент идентифицировано и установлено около 100 человек, которые находились на месте совершения преступления, а также принимали активное участие в их организации. У некоторых из них сейчас проводятся обыски, решается вопрос об их задержании и объявлении о подозрении — добавил заместитель главы СБУ.

Буданов: человека в форме медика возле дома в Борщаговке опросили, она задержана

Напомним

ГБР начало уголовное производство по факту событий, произошедших 2 ноября 2026 года в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Производство открыто по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

По информации ГБР, "события разворачивались возле частного дома, который использовали для временного размещения военнослужащих Национальной гвардии Украины, возвращенных после самовольного оставления воинской части (СЗЧ)".

После распространения в соцсетях сообщений о якобы незаконном удержании военнослужащих возле дома собрались граждане. Конфликт перерос в столкновения, во время которых раздались выстрелы и были повреждены служебные автомобили полиции, указали в ГБР.

В Петропавловской Борщаговке молодые люди, которые силой разгоняли толпу, напали на фотографа УНН.

Национальная гвардия Украины больше не будет использовать здание в Петропавловской Борщаговке Киевской области, вокруг которого возник скандал. Люди, ранее находившиеся в помещении, уже покинули его, сообщил представитель НГУ.