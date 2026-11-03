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Нацгвардія відмовилася від розміщення військових у будинку в Петропавлівській Борщагівці

Київ • УНН

 • 1476 перегляди

Нацгвардія вивела людей із будівлі в Петропавлівській Борщагівці та відмовилася від її подальшого використання. Рішення ухвалили після скандалу.

Нацгвардія відмовилася від розміщення військових у будинку в Петропавлівській Борщагівці

Національна гвардія України більше не використовуватиме будівлю в Петропавлівській Борщагівці на Київщині, навколо якої виник скандал. Люди, які раніше перебували в приміщенні, вже залишили його. Про це повідомив речник НГУ Руслан Музичук, пише УНН.

Деталі

За словами речника, рішення стосується не лише поточного розміщення людей, а й подальшого використання будівлі.

Музичук наголосив, що Нацгвардія зацікавлена у прозорому врегулюванні ситуації та прагне уникнути будь-яких провокацій.

Що відомо про скандал

Ми за прозоре її вирішення і прагнули, щоб вона не закінчилася якоюсь провокацією, щоб, не дай боже, хтось постраждав і це не стало приводом для якихось інших негативних дій

– заявив речник НГУ.

Нагадаємо, 2 листопада біля тимчасового пункту дислокації військової частини 3121 Національної гвардії, що належить до 1-го корпусу НГУ "Азов", зібралися цивільні після поширення неперевірених повідомлень про нібито катування військовослужбовців.

У Нацгвардії пообіцяли надати додаткову інформацію про ситуацію згодом.

Провокації у Петропавлівській Борщагівці грають на руку росії – командувач "Азову" Прокопенко відреагував на подію02.11.26, 23:52 • 11838 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКиївська область
Національна гвардія України