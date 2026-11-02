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The Guardian
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Провокації у Петропавлівській Борщагівці грають на руку росії – командувач "Азову" Прокопенко відреагував на подію

Київ • УНН

 • 640 перегляди

Командувач «Азову» Денис Прокопенко заявив, що події у Борщагівці вигідні росії. Він закликав підтримувати оборону України.

Провокації у Петропавлівській Борщагівці грають на руку росії – командувач "Азову" Прокопенко відреагував на подію

Командувач "Азову", бригадний генерал Денис Прокопенко з позивним "Редіс" прокоментував події у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Він заявив, що інформаційна ситуація навколо інциденту відповідає інтересам росії, яка прагне розколоти українське суспільство та військо, пише УНН.

Деталі

За словами Прокопенка, росіяни зацікавлені в дестабілізації ситуації всередині України та посиленні протистояння між цивільними й військовими.

Водночас генерал наголосив, що всі підрозділи корпусу "Азов" перебувають на фронті та виконують бойові завдання, тоді як у тилу виникають ситуації, які, на його переконання, можуть бути вигідними ворогу.

Прокопенко закликав не грати на руку ворогу

Те, що відбувається в інформаційному просторі довкола теми подій у Петропавлівській Борщагівці, задовольняє всі ці запити росіян

– заявив командувач.

Він також закликав українців зосередитися на підтримці оборони держави.

Наша держава веде важку кровопролитну війну за своє існування. У цій ситуації потрібно або захищати країну на фронті, або допомагати фронту в тилу, а не влаштовувати провокації та грати на руку ворогу

– наголосив Прокопенко.

Нагадаємо

2 листопада біля тимчасового пункту дислокації військової частини 3121 Національної гвардії України, яка належить до 1-го корпусу НГУ "Азов", зібралися цивільні після поширення в соцмережах неперевірених повідомлень про нібито катування військовослужбовців на території частини. Інформацію про обставини інциденту оприлюднили пресслужба "Азову" та очільник Нацполіції Іван Вигівський.

Глава МВС доручив провести службове розслідування щодо умов перебування бійців Нацгвардії на Київщині02.11.26, 22:47 • 10076 переглядiв

Степан Гафтко

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