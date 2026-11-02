Провокації у Петропавлівській Борщагівці грають на руку росії – командувач "Азову" Прокопенко відреагував на подію
Київ • УНН
Командувач «Азову» Денис Прокопенко заявив, що події у Борщагівці вигідні росії. Він закликав підтримувати оборону України.
Командувач "Азову", бригадний генерал Денис Прокопенко з позивним "Редіс" прокоментував події у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Він заявив, що інформаційна ситуація навколо інциденту відповідає інтересам росії, яка прагне розколоти українське суспільство та військо, пише УНН.
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За словами Прокопенка, росіяни зацікавлені в дестабілізації ситуації всередині України та посиленні протистояння між цивільними й військовими.
Водночас генерал наголосив, що всі підрозділи корпусу "Азов" перебувають на фронті та виконують бойові завдання, тоді як у тилу виникають ситуації, які, на його переконання, можуть бути вигідними ворогу.
Прокопенко закликав не грати на руку ворогу
Те, що відбувається в інформаційному просторі довкола теми подій у Петропавлівській Борщагівці, задовольняє всі ці запити росіян
Він також закликав українців зосередитися на підтримці оборони держави.
Наша держава веде важку кровопролитну війну за своє існування. У цій ситуації потрібно або захищати країну на фронті, або допомагати фронту в тилу, а не влаштовувати провокації та грати на руку ворогу
Нагадаємо
2 листопада біля тимчасового пункту дислокації військової частини 3121 Національної гвардії України, яка належить до 1-го корпусу НГУ "Азов", зібралися цивільні після поширення в соцмережах неперевірених повідомлень про нібито катування військовослужбовців на території частини. Інформацію про обставини інциденту оприлюднили пресслужба "Азову" та очільник Нацполіції Іван Вигівський.
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